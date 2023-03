La Final Four de la Kings League, amb Gerard Romero

El periodista esportiu Gerard Romero celebra l'èxit de la Kings League, però demana "tranquil·litat": "El que va passar ahir va ser l'inici d'un espectacle", diu sobre la Final Four que va aplegar més de 92.000 persones al Camp Nou. El president de Jijantes FC creu que la competició és "més xou que futbol", però augura que s'anirà igualant: "El que ens vindrà serà un increment del nivell", ha dit de cara al 2024 i al segon split. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica el perquè de l'èxit: "Em costa veure partits de futbol de 90 minuts. Tenim mil al·licients i la canalla necessita algun al·licient", ha dit en la tertúlia esportiva amb Carme Barceló, Pitu Abril i Albert Font. I explica que ha rebutjat propostes de mitjans tradicionals per mantenir el seu projecte a Twitch: "Crec que no tornaré, però no puc dir no tornaré. Estic molt feliç".