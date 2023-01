Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío... Y en el caso de la venganza de Shakira con BZRP contra Piqué así ha sido. Desde el lanzamiento de la sesión 53 del productor musical, tanto la cantante como el futbolista son la comidilla de todo el planeta. E incluso ya tienen sus adeptos. La sociedad se ha separado, aunque la colombiana ha recibido la mayoría de apoyos.

Gerard Piqué no ha esperado mucho para contraatacar: "Tengo un gran anuncio: Casio nos ha dado relojes. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio y nos ha dado relojes para todos", ha anunciado Piqué en su directo de Twitch ante la atónita mirada de Ibai Llanos: "¿Me estás vacilando? ¿Esto es cachondeo, no?", responde ipso facto. Pero no, no lo fue. Piqué aprovechó su streaming en Twitch para responder con cachondeo a su ex y defender a su novia, Clara Chía. ¿Pero por qué hizo este directo? ¿En qué consiste la Kings League? Te lo contamos.

¿Qué es la Kings League? Ya está aquí la reacción de Gerard Piqué ante el beef de Shakira que todo el mundo quería ver. Gracias a su anuncio en la Kings League, mucha gente se pregunta qué clase de competición es esta. Pues bien, se trata de una liga de fútbol creada en 2022 por Gerard Piqué. Una a la que muchos han calificado de "circo". Pero es una competición real que celebrará muy pronto su primera edición en el complejo deportivo de la ZAL, llamado por Ibai Llanos y Gerard Piqué como el Cupra Arena, en Barcelona. A lo largo de los últimos años, Gerard Piqué e Ibai Llanos se han asociado para desarrollar diferentes proyectos dentro del mundo de los deportes y los videojuegos, sobre todo los eSports, donde se aventuraron a comprar un equipo de alta competición. Y esta es su colaboración más reciente.

¿Cuáles son los equipos de la Kings League y quiénes son sus capitanes? La Kings League se disputa entre 12 equipos durante dos temporadas compuestas de 11 jornadas cada una. Los capitanes de estos equipos son personalidades del fútbol, como Iker Casillas o Kun Agüero, así como streamers con millones de seguidores como Ibai Llanos o TheGrefG, entre otros. La Kings League ofreció la oportunidad de que cualquier persona pudiera solicitar su participación en la competición. A partir de ahí se hicieron pruebas físicas y de habilidad para jugar en alguno de los equipos de fútbol. Después, el 27 de diciembre se llevó a cabo la elección de los 120 jugadores clasificados y al estilo NBA, cada capitán eligió a sus jugadores, pudiendo invitar a dos jugadores más. Esta es la lista completa de los equipos y sus capitanes en la Kings League de Gerard Piqué: 1K F. C., capitaneado por Iker Casillas

Aniquiladores F. C., capitaneado por Juan Guarnizo

El Barrio, capitaneado por Adri Contreras

Jijantes F. C., capitaneado por Gerard Romero​

Kunisports, capitaneado por Kun Agüero

Los Troncos F. C., capitaneado por Perxitaa

Pio F. C., capitaneado por Torrado Rivers

Porcinos F. C., capitaneado por Ibai Llanos

Rayo de Barcelona, capitaneado por Spursito

Saiyans F. C., capitaneado por TheGrefg

Ultimate Móstoles, capitaneado por DjMariiO

Xbuyer Team, capitaneado por Hnos. Buyer

¿Cómo funciona la Kings League? Horario de los partidos y reglamento La cuenta oficial de Twitter avanzó a principios de 2023 las fechas en las que se celebrarán tanto la fase de grupos como las eliminatorias de la Kings League. Los encuentros podrán seguirse en directo a través de los canales oficiales de Kings League en Twitch y en las redes sociales, así como en los canales de los capitanes que disputen partido en esa jornada. “LO QUE SE VIENE. pic.twitter.com/6IRKd5LtzG“ — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) December 15, 2022 La duración de los partidos será de 40 minutos sin parar el tiempo, divididos en dos partes de 20 minutos. En caso de empate, el ganador se determinará mediante una tanda de penaltis que consistirán en un uno contra uno entre el atacante y el portero, donde el atacante sale desde el medio del campo y tiene cinco segundos para marcar. En el momento que el portero toque el balón y no sea gol se considerará penalti fallado. Además, hay siete reglas fundamentales en la Kings League: No hay prórroga, en caso de empate, el partido se decide directamente por tanda de penaltis. Los penaltis se tiran desde el centro del campo. Las sustituciones son ilimitadas. La tarjeta amarilla supone 2 minutos de expulsión, y después de una tarjeta roja, el equipo tendrá que esperar 5 minutos para reemplazar al jugador expulsado. Para el saque inicial, la pelota está en el centro y los jugadores empiezan en la línea de fondo. Los partidos son de 2 partes de 20 minutos cada una. Armas secretas: cada equipo dispone de un arma secreta elegida al azar al principio de la jornada. Las armas secretas son: gol doble (durante dos minutos, todos los goles del minuto que la activa valen dos), sanción (se escoge un jugador del otro equipo para ser expulsado durante dos minutos), penalti (el equipo que lo activa puede tirar un penalti), comodín y robo de carta.