Para Gerard Piqué este 2022 está siendo decisivo en muchos planos de su vida. El año comenzaba con rumores sobre su posible separación, un anuncio que tardó en llegar unos meses, el 4 de junio se comunicaba su divorcio con Shakira, después de 12 años de relación; en verano salían a la luz las primeras imágenes de un nuevo noviazgo con Clara Chía Marti y ahora el jugador del Barça comunica que este sábado será su último partido en el Camp Nou.

El jugador no sólo no continuará en el equipo tras el parón por el Mundial de Catar, sino que se retira del fútbol. Al Barça le quedan dos partidos, pero en el último no estará Piqué. Así lo ha anunciado a travñes de un vídeo, de dos minutos, en sus redes sociales. Piqué aparece asomado a un balcón con vistas a la ciudad de Barcelona, mientras se escuchan voces radiofónicas criticando su rendimiento. "Culés, soy Gerard, hace semanas, meses, que mucha gente habla de mi", arranca el jugador del Barça.

La noticia parece meditada, pero no deja de ser un golpe de efecto más en la vida del jugador en lo que vamos de año. Un 2022 que no empezó con buen pie, llenos de subes y bajas. Repasamos como ha sido la montaña rusa de Piqué en este año.

“ Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T“ — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Ruptura con Shakira Desde que se hizo pública su ruptura con Shakira, Pique ha protagonizado numerosas portadas de las revistas del corazón, y su nombre ha copado la mayoría de los titulares de la prensa rosa. La noticia llegó a principios de junio de 2022 y después de muchos rumores. Shakira y Piqué confirmaban su separación definitiva el 4 de junio. La pareja ya ha puesto su separación en manos de abogados para resolver la custodia de sus hijos, ya que no están casados. Esto determinará el lugar de residencia de la cantante, que ha expresado más de una vez su deseo de marcharse de España, y del futbolista, quien se niega a que sus hijos abadonen la ciudad en la que nacieron y están escolarizados.