La bomba la ha soltado el diario británico The Sun. El periodista Simon Boyle dice en su artículo: "Puedo revelar que el futbolista del Barcelona ha estado saliendo en secreto durante los últimos meses con una estudiante que trabaja para él". Todos los medios, incluso los deportivos, han publicado la noticia, pero ninguno lo ha confirmado con el futbolista. Gerard Piqué y Shakira rompieron el pasado mes de junio y emitieron un comunicado para anunciar su divorcio tras casi 12 años juntos y dos hijos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Pedimos privacidad en este momento por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad. Gracias de antemano por su comprensión y respeto". Y así ha sido. Al menos hasta ahora, cuando los periódicos británicos señalan a Clara Chía Marti como la nueva pareja de Gerard Piqué y algunos se han lanzado a publicar fotografías de ella, imágenes que ya circulan en las redes sociales. Cuentan que tiene 23 años y que se han conocido en Kosmos Studios, productora propiedad del jugador del Barcelona. También dicen que ella habría borrado sus redes sociales para protegerse y mantenerse en el anonimato. Además, cuentan con el testimonio de una persona cercana a la pareja que dice que Gerard y Clara se han estado viendo durante meses, que ella estudia y a la vez trabaja en la oficina de la empresa de él, que mantienen su relación en secreto, pero todos los que los rodean saben lo que hay entre ellos, y que ella ha borrado sus redes sociales para que no haya fotografías de ella circulando. Este gesto es el que aporta una pista a la prensa británica, ya que creen que de no ser cierto ella no dejaría sus redes.

Imagen de Clara que circula en redes sociales. @Carladirtyy

La noticia está creando mucha expectación, sobre todo porque Clara trabaje en Kosmos, empresa que gestiona Gerard Piqué y que se dedica a reinventar los negocios de medios y deportes de ayer para las audiencias del mañana, al fusionar la innovación en deportes, medios y entretenimiento. Esto es lo que dicen en su web, y también que tiene tres áreas: Tenis Kosmos, Fútbol Kosmos y Estudios Kosmos, departamento en el que supuestamente trabaja la joven.

Piqué y Shakira paseando en Barcelona en 2011 GTRES/KORPA

Shakira quiere vivir en Miami La vida de Gerard Piqué levanta también pasiones en América Latina. El portal de Univisión cita a Jordi Martin para publicar que el futbolista "estaría provocando a la colombiana con sus acciones en represalia por el escándalo de supuesta infidelidad, mientras que la madre de Sasha y Milán solo desea abandonar Barcelona". Al parecer, Shakira quiere trasladarse a Miami con sus hijos, Milan y Sasha, y tanto ella como el futbolista quieren que sus hijos estén bien y vivan la separación de la forma más natural, sin enfrentamientos ni disputas. Parece que la cantante quiere poner distancia con Piqué y alejarse de Barcelona, y dicen que ha encontrado refugio emocional en su padre, William Mebarak Chadid, que el 28 de mayo sufrío una caída y tuvo que ser hospitalizado."Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño", dijo Shakira en sus redes sociales. Shakira y Piqué en la gala del Balón de Oro en 2012 GTRES/JOMA