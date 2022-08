Mientras Anne Heche se debate entre la vida o la muerte, la policía continúa esclareciendo las causas del accidente. Por el momento, no se descarta la hipótesis de que la actriz estuviera conduciendo bajo los efectos del alcohol o de algún estupefaciente. Las autoridades ya tienen en sus manos una orden judicial para poder realizarle un análisis de sangre, tal y como ha confirmado un portavoz oficial a la revista People. Cuando se produjo el accidente, su coche, un Mini Cooper azul que quedó totalmente destrozado, iba a gran velocidad, mucho más de la permitida en las calles residenciales de este tipo.

Según el portal TMZ, el primero en informar sobre el accidente, el análisis ya estaría hecho. La web apunta a fuentes policiales que afirman que Anne Heche estaba bajo los efectos de la cocaína y, posiblemente, también del fentanilo.

“Only on CBSLA: Exclusive video from a Ring doorbell camera shows car owned by actress Anne Heche flying down a neighborhood street in Mar Vista before it crashed into a home Friday. Details: https://t.co/9LwIqB461f pic.twitter.com/FUQKQJjaPJ“