Tamara Gorro se despide públicamente de Valeria, la hija de unos amigos cercanos, que ha fallecido a los 9 años a causa de un cáncer. Lo ha comunicado en su perfil de Instagram, donde acumula dos millones de seguidores, con una conmovedora carta en la que se dirige a ella como su ‘princesa’, y se despide como si fuera su ‘tía’.

Mi niña de la eterna sonrisa…

Toda una vida juntas, pero cinco años inseparables.

Una balanza donde existió el sufrimiento, pero sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor…

Te has ido mi vida, te has ido para siempre.

Pero enseñando al mundo que no se puede dejar de luchar, y siempre hacerlo con una sonrisa.

Eres un ejemplo de admiración.

Mi princesa, no sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuanto me has ayudado, enseñado y motivado.

Hasta nuestra despedida ha sido especial y única.

La tristeza me invade y tengo el corazón roto, yo no quería este final y sé que tú tampoco, quedaban muchas cosas por hacer juntas.

Pero te juro que las haré, te lo he prometido y así será.

Vuela alto cariño. Allá donde vayas seguirás brillando, porque eres luz.

Te voy a tener presente cada día de mi vida.

Lo siento en el alma por no haber podido hacer más para ayudarte y curarte, lo siento.

TE AMO Y JAMÁS TE OLVIDARÉ.

Tu tía Tamara

No es la primera vez que la mujer de Ezequiel Garay nos habla de Valeria. Ya la he presentado en redes sociales y durante estos años, la influencer ha ido actualizando sus publicaciones con el estado de salud de la niña.

De hecho, su relación ha sido tan cercana, y ha significado tanto para Tamara, que incluso se ha hecho un tatuaje en referencia a Valeria. Se trata de un hasgtag y una corona. Posiblemente una corona de princesa. Los mismos símbolos con los que concluye su carta.

De hecho, a raíz de Valeria, Tamara Gorro participa y colabora con la fundación 'Una pizca de magia', para recaudar fondos y apoyar económicamente proyectos de investigación del neuroblastoma, un cáncer infantil que afecta al sistema nervioso.

De hecho, en la web de la fundación, aseguran que la idea del proyecto fue de ambas. Tanto de Valería, como de su ‘hada madrina’ Tamara.