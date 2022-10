Poco les queda a Miki Nadal y a Helena Aldea para dar la bienvenida a su primera hija en común, la segunda del ganador de MasterChef Celebrity 6. Todavía no se han casado, pero la boda también se encuentra en sus planes. Miki Nadal anunció en julio que le había pedido matrimonio a su novia, la diseñadora Helena Aldea, quien ya presume de sus nueve meses de embarazo. Hace un año conocimos su relación y podemos confirmar que Nadal está en racha. Ha triunfado en el amor, ganó MasterChef Celebrity y va a ser papá.

Al fin y al cabo, Helena Aldea conoció a Miki Nadal gracias a Cristina Pedroche . La pareja anunció que serían padres el 19 de marzo, cuando Carmen, la hija de Miki Nadal , se llevó una sorpresa: ¡tendrá una hermana pequeña! Así lo contó el cómico en sus redes sociales: "Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa. La sorpresa se la ha llevado ella porque se ha enterado de que dentro de unos meses si todo va bien será la 'hermana mayor", escribió. El presentador tendrá muy pronto a su segunda hija , su primera junto a Helena Aldea.

Miki fue interrogado en Maestros de la Costura: ¿habría boda con Helena Aldea?

Lili, finalista de Maestros de la Costura, tuvo la suerte de poder coser con el cómico en el programa. La concursante, tremendamente espontánea, no se cortó y le preguntó: "¿Qué tal tu vida Miki? ¿Estás casado?". Y seguía: "¿Tu novia es diseñadora, no? ¿No te gustaría casarte?". En aquel momento, el actor y presentador no pudo responder alegando que no se lo podía contar porque se acababan de conocer. Pero ahora podemos confirmar que sí: Miki Nadal se casará con Helena Aldea y pronto tendrán una hija.