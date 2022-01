Miki Nadal estuvo casado 22 años con su cuñada y no lo sabía

La final de Masterchef Celebrity 6 fue una celebración por todo lo alto. No solo Juanma Castaño estuvo acompañado por sus familiares, también Miki Nadal recibió en plató la visita de sus seres queridos: su hija Carmen, su hermano Javier y su cuñada Ana.

Precisamente la mujer de su hermano, Ana Granel, contó a los jueces del concurso el secreto más divertido de los Nadal y Miki también quiso revelarlo en nuestro programa.

Sorpresa en el Registro Civil

Dani Rovira es el encargado de recordar esta curiosa anécdota al humorista: “¿Qué te pasó a la hora de casarte? Resulta que no podías porque tú ya estabas casado…”. “Sí que me había casado, porque mi cuñada y mi hermano cuando se casaron, el del registro se confundió y me casó a mí con mi cuñada”, explica Miki entre risas.

Y es que, cuando Miki se fue a casar tuvieron que ir al Registro Civil para mirar los papeles y la familia se llevó la sorpresa: “Llevaba 22 años casado con mi cuñada. Dos hijos. Y mi hermano poniéndome los cuernos todo ese tiempo con mi mujer. Mi hermano, mi propio hermano”.

“Y mi hermano soltero y no lo sabía el tonto”, bromea, provocando la carcajada de todo el plató.