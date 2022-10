Shock total en MasterChef Celebrity con la inesperada expulsión de Patricia Conde que se despide del programa cuando muchos la veían como candidata a la gran final. La improvisación le ha jugado una mala pasada en la prueba de eliminación, y los jueces no le han perdonado que “haya maltratado el producto”.

Se despide con un mes de aprendizaje en estas cocinas, pero con un sabor agridulce. Su paso por MasterChef ha sido muy intenso y nos ha permitido descubrir a una Patricia más real. Sin ningún guion que cumplir ni ningún papel que interpretar, la hemos visto tal y como es en su día a día, con su faceta más íntima y espontánea.

Otro de los momentos más destacados de este cuarto programa ha sido la bronca entre Lorena Castell y Norma Duval, que casi abandona el cocinado cuando le ha podido la presión. La vedette está siendo una de las grandes protagonistas de la edición porque no se muerde la lengua cuando piensa que alguien no lleva la razón.

Último programa de Masterchef: cómo ha sido

Arrancaba la cuarta semana de MasterChef Celebrity 7 y los aspirantes ya sabían perfectamente lo que significa este concurso. Para celebrar el mes de programa, los jueces quisieron comenzar con una prueba que se ha había hecho esperar: la repostería. Uno de los retos más difíciles y temidos que quisieron perderse ni Miki Nadal ni Juanma Castaño, ganadores de la pasada edición.

Se trajeron además varios juegos de la feria, para que las cocinas se convirtieran en un espacio de diversión. El objetivo de la noche era cocinar unas tartas de boda en parejas y por relevos. Tanta las parejas como sus cocinados, era decisión de los invitados.

María Zurita y Xavier Deltell se han convertido en los inseparables de la edición. Es la pareja más consolidada de esta entrega, y les asignaron la tarta de zanahoria. Lorena Castell y Norma Duval quedaron emparejadas para enfrentarse a la tarta de lima. Nico Abad y Patricia Conde se unían en un mismo equipo para preparar la tarta de naranja. Manu Baqueiro y Fernando Andina se juntaron casi obligados, con el complicado reto de elaborar una tarta de vainilla azul. Isabell Junot y Pepe Barroso, a los que bautizaron como ‘los guapos de la edición’, formaban equipo para cocinar la de limón. Y por último, María Escoté y Daniela Santiago también se enfrentaban a la tarta azul que sin duda parecía la más complicada.

Un pequeño incentivo para los aspirantes eran los juegos de la feria con los que consiguieron algunas ventajas: minutos de cocinado extra, ayuda de los jueces, ingredientes, utensilios de cocina… cualquier pequeño atributo que les sirviera para diferenciarse del resto.

Festival de delantales negros: 5 aspirantes directos a expulsión

Las pruebas de repostería suelen ser difíciles, pero esta en concreto fue todo un caos. Elaboraron potingues más que tartas, el cocinado en general fue un desastre y la mitad de los aspirantes no respetaron las normas. Así, María Escoté, Nico Abad, Lorena Castell y Norma Duval se ‘ganaron’ un delantal negro, que les mandaba directamente a la prueba de expulsión.

03.42 min ¡Confunden la sal con el azúcar en esta tarta!

Bronca tremenda entre Lorena y Norma: abandonan las cocinas

Entre mantequilla, azúcar glass, y yemas de huevo, las vedettes de la edición se hicieron un lío. Los nervios estaban a flor de piel y la presión aumentaba mientras el tiempo pasaba. Esto provocó una tremenda bronca entre Norma Duval y Lorena Castell, hasta el punto que Norma se plantéo abandonar el cocinado. Justo cuando se marchaba del plató, Lorena se disculpó por sus formas, hicieron las paces, y acabaron lo que habían empezado. Eso sí, el delantal negro fue para las dos.

Del cocinado, si hay que destacar algo es la tarta de Isabelle Junot y Pepe Barroso, la mejor de todas. Se llevaron la felicitación especial de los jueces, que eligieron a Isabelle como la mejor de la prueba.

Discusión en los equipos antes de empezar

Para la prueba de exteriores, los celebrities viajaron a Zaragoza a pocos días de las fiestas del Pilar. Pero llegaban a tierras mañas con algún roce que otro. Xavier Deltell por ejemplo, sigue sin saber muy bien hacia dónde va su relación con Zurita, y confesaba que se ha hecho una cuenta en Tinder por si acaso. Por otro lado, a Norma Duval no le sentaron nada bien los comentarios de Manu Baqueiro, que asegura que no dice lo que piensa. “Te has pasado” le avisaba la vedette, dejando claro que no va a dejarle pasar ni una más.

Los equipos los formaron los ganadores de la prueba anterior. Isabelle Junot se queda con Nico Abad, Norma Duval, María Zurita, María Escoté y Lorena Castell en el equipo azul.

Y Pepe Barroso lidera el equipo rojo con Patricia Conde, Daniela Santiago, Fernando Andina, Manu Baqueiro y Xavier Deltell.

01.17 min ¿Cómo empezó Patricia Conde en el mundo de la televisión?

Como es habitual, tuvieron que preparar el menú elaborado por un chef profesional, en este caso el de David Boldova. Se trataba de un entrante de arroz con gambón, panceta y guisante lágrima. Un primer plato de lubina con mejillones, lechuga de mar y caviar del pirinero. Se segundo ternera ‘en el valle de tena’ y por último, un postre de chocolate, vainilla, queso y pimienta. El objetivo era elaborar 70 raciones de cada plato en 180 minutos.

Isabelle Junot salva a su equipo de la eliminación

La prueba de exteriores fue un verdadero caos para el equipo rojo. Pepe Barroso no asumió las riendas, no entendió las elaboraciones, y perdió un tiempo valiosísimo desescamando y limpiando las lubinas. Iban con tanto retraso que Pepe chef se vio obligado a ponerse la chaquetilla, tomar los mandos, y salvar el cocinado.

En cambio, en el equipo azul sí vimos a Isabelle Junot con dotes de capitana, organizando e indicando a su equipo, colaborando en todo y siendo resolutiva. Fue sin duda la mejor de la prueba. Pepe Barroso, Patricia Conde, Daniela Santiago, Fernando Andina, Manu Baqueiro y Xavier Deltell se fueron directos a expulsión.

Cata a ciegas en la prueba de expulsión

En la prueba de eliminación, los aspirantes empezaron probando unos platos a ciegas, tratando de adivinar los ingredientes que llevaban. Después, los jueces le otorgaron a Isabell Junot el dudoso poder de elegir unas cajas de ingredientes para sus compañeros. La más difícil quizás era la de Manu Baqueiro.

Y daba comienzo la cuarta prueba de eliminación consecutiva para Patricia Conde, bajo la atenta mirada de los invitados estrella de la noche: Lorenzo Caprile, Alejandro Palomo y María Morales de MasterChef 9.

04.12 min Vestidos de época para triunfar

Shock total: ¡Patricia Conde es la expulsada!

En las cuatro semanas que llevamos de edición, ésta ha sido sin duda la prueba de eliminación más reñida. Pepe Barroso y Xavier Deltell sorprendieron demostrando sus habilidades culinarias Pero el shock ha llegado con la expulsión de Patricia Conde que nadie esperaba. El veredicto final estaba entre ella y Fernando Andina o Manu Baqueiro, pero, de los 3 platos, Patricia fue la que más ha maltrató el producto.

Se despide así de esta gran aventura mostrando una faceta suya que quizás no conocíamos y la hemos visto tal y como es. “Recatadita” según ella, sin ningún guión que seguir y sin ningún papel que interpretar. Asegura que lo ha disfrutado mogollón, y esperamos que aproveche bien la próxima repesca.