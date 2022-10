MasterChef Celebrity 7 no deja de sorprendernos. En el programa 4 del talent de cocina más duro del mundo, ¡Norma Duval ha estado a punto de abandonar! La vedette sigue demostrando el carácter que tiene y tras discutir con Lorena Castell se quitó el delantal pidiendo abandonar el programa. “Soy puro fuego y a veces me enciendo”, aseguró ella misma. Por suerte, todo quedó solucionado y Norma sigue con paso firme en su andadura en la séptima edición de MasterChef Celebrity. Veamos qué pasó.

En la primera prueba de la noche, las cocinas de MasterChef se transformaron en una feria. De las de verdad, con sus juegos populares incluidos. Solo faltaban los coches de choque. Pero, aunque coches no tuvimos, choques sí. Los jueces anunciaron que se trabajaría por parejas y Norma no dudó en asociarse con Lorena Castell. Las dos vedettes juntas. Pero la cosa no fue tan bien como esperaban. Además de trabajar en dúos, lo harían por relevos. Mientras una cocinaba, la otra esperaba. Y la noche no pudo empezar peor para Norma. Los jueces vieron como ayudó a Lorena y le castigaron con un delantal negro. Pero no fue la única: María Escoté, Nico Abad, Lorena Castell y María Zurita también lo recibieron.

Las malas noticias se acumulaban para Norma y tras una discusión con su pareja, Lorena Castell, debido a una disputa por añadir o no azúcar, la vedette quiso renunciar: “Me voy. Ya está. Me voy del programa”. Parte del equipo del programa acompañó a Norma en todo momento. Las fuertes personalidades de Norma y Lorena chocaron, pero felizmente también saben reconocer sus errores. “Norma, ven. No te vayas. Reconozco que soy muy temperamental, pero no nos enfademos. Perdóname”, le dijo la presentadora a Norma. Ambas hicieron las paces y pudieron terminar su tarta.