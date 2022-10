[an error occurred while processing this directive] María Zurita vive con sus padres y su hermano: ¿Quiénes son? Su madre es Margarita de Borbón y su padre Carlos Zurita y vive con ellos en casa

Su hermano se llama Alfonso, tiene 49 años y está en el paro

María Zurita hace facetime con el rey Juan Carlos 03.10.2022 | actualización 20:00 horas Por RTVE.es María Zurita está siendo uno de los personajes revelación de la séptima temporada de MasterChef Celebrity. Además de demostrar sus habilidades culinarias, también está contando poco a poco detalles que no conocíamos de su familia y de la casa real. Datos, historias y anécdotas que suscitan mucho interés, y sus compañeros de cocinas no se resisten a preguntarle por su primo el rey Felipe VI, la reina Letizia o el rey emérito Juan Carlos. [an error occurred while processing this directive] María Zurita habla de su relación con el rey emérito Ya habló en el programa de su hijo Carlos, de la inseminación artificial y del parto prematuro que estuvo a punto de costarle la vida. Vive con él en casa de sus padres, y también con su hermano y con una persona de servicio. Todos juntos. Así lo ha comentado en varias ocasiones entre fogones, que a pesar de tener relación de parentesco con la monarquía, ellos son una familia normal. “Es lo que piensan todos de mí. ¿Pero esta niña qué necesidad tiene? Pues la de todo el mundo, trabajar para pagar la luz y ayudar a mis padres”. María Zurita junto a sus padres Margarita de Borbón y Carlos Zurita GTRES Su madre es Margarita de Borbón y su padre Carlos Zurita. Tienen 83 y 79 años respectivamente. Ella es la tercera de los cuatro hijos que tuvieron Juan de Borbón y María de las Mercedes. Es, por lo tanto, hermana del rey emérito Juan Carlos, de la infanta Pilar, y el infante Alfonso, que murió con tan solo 16 años por un disparo accidental de su hermano. Margarita de Borbón y Carlos Zurita junto a sus hijos María y Alfonso GTRES Margarita, que nació invidente, renunció a los derechos de sucesión al trono para casarse con el médico Carlos Zurita. Tuvieron dos hijos, Alfonso y María, que tienen el título de 'grande de España'. “Tengo a mi hermano en paro”, confiesa María, mientras cuenta su día a día en casa. ”Nosotros tenemos el sueldo de médico de mi padre de toda la vida. Mi madre ha trabajado para el estado, para la Corona, pero sin remuneración. Y ahora vivimos de la pensión de mi padre y de mi sueldo”. Carlos Zurita con sus hijos María y Alfonso (2019) GTRES Ni ella ni nadie de su familia tienen asignación de estado. Sus ingresos vienen de sus servicios como directora de su empresa especializada en traducciones de diferentes ámbitos profesionales: jurídico, financiero, marketing, publicidad… María Zurita hace la reverencia a la reina Letizia en el Palacio Real GTRES Facebook

