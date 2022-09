"Nunca pensé que se podía querer tanto a alguien", fueron las palabras que María Zurita le dedicó el pasado 14 de febrero al amor de su vida, su hijo Carlos. La sobrina del rey emérito decidió ser madre a sus 42 años y lo quiso hacer sola por inseminación artificial. No tenía pareja y afrontó el reto de la meternidad por su cuenta. Su llegada al mundo fue un momento muy delicado, tanto para el bebé como para la madre, que corrieron peligro durante el proceso. Ella lo recueda como una auténtica pesadilla. Todo empezó con un desprendimiento de placenta, una de las principales causas de muerte fetal en el tercer trimestre, que provocó un parto prematuro.

El parto prematuro de María Zurita

Su nacimiento tuvo lugar en el Hospital Universitario La Paz el 29 de abril de 2018. Afortundamente, todo quedó en un susto. El pequeño tuvo que pasar sus primeros días en la incubadora. María Zurita estaba de siete meses y medio cuando dio a luz. "Este niño es la prueba de que la vida es un milagro", aseguraba.

"No tenía dolor, me desperté enmedio de la noche y me di cuenta de que estaba empapada. Encendí la luz y vi que era sangre", contaba aquel año Zurita a la revista ¡Hola!. Acompañada de una amiga, que casualmente dormía con ella en su casa aquella noche, fue trasladada con urgencia al hospital. Cuando llegó allí, se le vino el mundo encima al oír a los médicos decir: "Vamos a intentar salvar a la madre y al niño".

Despertó en la UCI y enseguida le hicieron saber que los dos habían conseguido sobrevivir. A su niño aún le quedó un tiempo de recuperación después de sufrir dos paradas cardiorrespiratorias.

Este año, Carlos celebró su cuarto cumpleaños. "Cuatro años llevas dándome alegrías y amor. Eres mi bocanada de aire fresco, mi motor, mi vida. Eres mi todo. Mi primer pensamiento del día y también el último. Iluminas cada minuto que estoy contigo. Gracias, ratón, por darle sentido a todo. Te quiero, sin límites y para siempre. ¡Feliz Cumpleaños!", escribía en su cuenta de Instagram, donde la prima de Felipe VI acumula casi 45 mil seguidores.

A través de sus redes sociales, María Zurita presume de su único hijo, muy deseado. Su Instagram está repleto de fotos de Carlos y también de su mascota, una perra llamada Zeta, que tiene su propia cuenta en redes. Los tres forman una pequeña familia con la que la ahora aspirante de MasterChef Celebrity 7 confiesa sentirse feliz.