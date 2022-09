No ha empezado con buen pie Victoria Federica los 22. El pasado viernes celebraba su vigésimo segundo cumpleaños, pero dos días después tuvo que pasar por quirófano a causa de una apendicitis y que la obligó a ingresada en el hospital. La hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar tenía una peritonitis por la que tuvo que ser operada de urgencia. Tuvo que ser traslada en ambulancia a un centro médico para su intervención tras sufrir fuertes dolores. Parece que todo ha salido bien, los médicos ya le han dado el alta y ahora se encuentra en proceso de recuperación en casa.

Al menos, le ha dado tiempo a disfrutar durante el fin de semana de su cumpleaños. Victoria Federica, gran aficionada a los toros, asistió el pasado sábado a la plaza de toros de Zorrilla, en Valladolid, donde participaba Andrés Roca Rey. La nieta del rey emérito es gran admiradora del diestro peruano. Su presencia no pasó desapercibida. Roca Rey le acabó brindando su segundo segundo toro.

Andrés Roca Rey y Victoria Federica GTRES GTRES

A pesar de este contratiempo de salud, Victoria Federica le ha sacado el máximo provecho a su verano. Ha visitado Disney World junto a sus amigos, ha asistido a varios desfiles en la Semana de la Alta Costura de París, entre ellos el de Dior, se ha relajado en las playas de Sanlúcar de Barrameda, ha protagonizado la portada de la revista ¡HOLA!, ha asistido a la gala benéfica Starlite en Marbella... ¡Un no parar! Sus seguidores han sigo testigos de su agenda a través de sus redes sociales, donde la sobrina de Felipe VI cada vez se siente más cómoda.

Victoria Federica no publica nada desde el pasado sábado, justo antes de ingresar en el hospital. En su cuenta de Instagram acumula más de 214 mil seguidores, una cifra que no deja de crecer. Aunque asegura que no quiere hacer carrera en el mundo influencer, lo cierto es sus redes cada vez más se parecen a las de María Pombo o María de Jaime, una de sus mejores amigas.

Le gusta el lujo, la alta costura, las alfombras rojas, posar para los fotógrafos, asistir a eventos públicos, viajar... Además, ser un rostro conocido le otorga una gran ventaja respecto a otros influencers que quieran ganar seguidores. Sin embargo, ella lo ha dejado bien claro. Profesionalmente quiere hacer cerrera en la industria de la moda, una pasión que heredó de su padre, Jaime de Marichalar.