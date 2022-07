Victoria Federica vuelve a ser portada de revista. La sobrina del rey ha elegido para su segunda entrevista, la publicación rosa con más solera, ¡Hola! y posa, espectacular, subida en un caballo de forma salvaje. La hija de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar está alcanzando notoriedad en estos últimos meses acudiendo a eventos y galas de referencia, y ahora que la gente ya le pone cara, y la sitúa como uno de los nuevos rostros de la monarquía española, contamos cuantos años tiene, cómo gestiona sus redes sociales, cómo afronta su vida de adulta y quién era, hasata hace poco, su novio.

Más allá de su condición privilegiada, Victoria se presenta como una chica normal. “Tengo las mismas inquietudes que una chica de mi edad”, aseguraba en su primera conversación con los medios de comunicación. ¿Y como es una chica de su edad? Pues más que una chica, Victoria Federica ya es una mujer que se prepara para su vida profesional. Nació el 9 de septiembre del 2000 (tiene 21 años), está cursando el tercer curso de Marketing y Comunicación en una universidad estadounidense de Madrid y asegura que, a pesar de su posición en la aristocracia española, no quiere convertirse en una influencer o una celebrity de la realeza europea.

Eso sí, como cualquier chica de su edad, tiene una cuenta de Instagram desde 2019 que es todo un reclamo para los medios de comunicación que quieran seguir de cerca sus pasos. Cuenta con 200.000 seguidores. En su perfil (@vicmabor) mezcla su vida privada con sus compromisos públicos y así la podemos ver de viaje con sus amigos, sus estilismos, o su versión más groupie junto a artistas como Rihanna.

Jorge Bárcenas, su exnovio DJ

En esa vida pública que enseña a través de las redes sociales, no tenía ningún reparo en mostrar a su novio Jorge, de apellido Bárcenas. Y no. No tiene ninguna relación ni con el extesorero del PP ni con el vocalista del grupo Taburete. Que compartan apellido es mera casualidad.

Jorge Bárcenas tiene 24 años, es DJ, y se le conoce artísticamente como ‘Barce’. Su relación se hizo oficial hace más un año cuando se felicitaban cariñosamente el cumpleaños a través de las redes y algunos medios de la prensa rosa les veían como la pareja influencer de lujo sucesora de María Pombo y Carlos Castellano. Pero el amor se acabó. No hubo ningún comunicado oficial. No hizo falta porque sus fuentes cercanas se encargaron de dejárselo claro a la prensa 'off the record'.