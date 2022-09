Solo hemos visto un programa de MasterChef Celebrity 7, pero los primeros favoritos empiezan a despuntar. Y es que en la prueba de eliminación, varios celebrities confesaron que hacen cola en la puerta del camerino de María Zurita para que les dé el secreto de sus recetas. Pero las peticiones no terminaron ahí. Y es que el vínculo tan fuerte que han creado Xavier Deltell y la empresaria ha terminado en pedida de mano.

Por supuesto, Samantha fue la primera en proclamar a los cuatro vientos que el amor había llegado a MasterChef Celebrity 7. Y lo hizo después de que Xavier Deltell se arrodillara y pidiera la mano a María Zurita. El sí no se hizo esperar, pero como “las cosas de palacio van despacio” no hubo beso. “Me ha hecho una cobra real”, dijo el humorista entre risas.

La organización del enlace empezó su marcha. “Ya tenemos sitio. Nos casaremos en La Granja ”, confesó Zurita. Entonces, Samantha no quiso perder la oportunidad de ofrecer su catering para el convite. Y si María Escoté se ofreció para vestir a la novia , Ruth Lorenzo se postuló como cantante del enlace real . Desde luego que lo tienen todo pensado. Solo hace falta buscar fecha. “Lo tenemos todo organizado”, confirmó Xavier Deltell.

El rey Felipe VI, invitado de lujo

Será una boda por todo lo alto. No tenemos duda. Y es que Xavier y María ya piensan en el listado de invitados. “Tendremos que invitar al rey y a toda la familia real. Mi familia no se lo va a creer”, dijo el humorista. “La mía tampoco”, contestó Zurita. Pero si en algo coinciden es que, además de Ruth Lorenzo, Bryan Adams pondrá banda sonora en esta boda: “Es amigo de la familia. Nos queremos mucho”. Desde ya, no podemos dejar de pensar en la espectacular boda que saldrá de aquí.