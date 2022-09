Mientras que los aspirantes que participan en la prueba de expulsión cocinan a contrarreloj, los compañeros que lucen el delantal blanco tienen tiempo para observar cómo se desenvuelven los demás en la cocina y, por supuesto, para debatir y hablar sobre diversas cuestiones. Esta semana vimos cómo Lorena Castell y Norma Duval se reconciliaban tras una pequeña discusión que se produjo en la prueba de exteriores. Pero también fuimos testigos de un divertido debate entre Daniela Santiago, Norma Duval y Lorena Castell acerca de culos. “Bueno, ya me contarás ese culazo”, le dice Norma Duval a Daniela Santiago. “Me puse grasa. Me quitaron ocho litros y luego me puse yo en el culo”, contesta Daniela. “¡Qué maravilla! Me dan ganas a mí de ponerme culo también, aunque yo hago bastante sentadilla”, subraya Lorena. “Tú tienes un culo estupendo”, le responde Norma, que añade que el suyo es más pequeño.

Sin embargo, por sorpresa, entra en la ecuación Ruth Lorenzo, que en ese momento estaba preparando su receta de “Redondo a la Castell”. “Ruth tiene un culazo que flipas”, comenta Lorena. “Ruth lo tiene más grande”, subraya Daniela.