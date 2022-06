Hace ocho años Ruth Lorenzo viajó a los Monegros para rodar el videoclip de una de las canciones de su primer disco. Se trataba de "Gigantes" y con ella inauguraba una nueva etapa en su carrera musical, ya de vuelta en España tras su éxito en Eurovisión. "Dancing in the Rain" había logrado hacerse con el corazón de público y jurado y alcanzar la décima posición en el certamen, un puesto que ningún otro representante español había logrado superar desde entonces... hasta que llegó Chanel Terrero.

Chanel, una de sus leonas en "Gigantes"

Se conocieron precisamente durante los ensayos de aquel videoclip y Ruth supo ver enseguida la estrella en ciernes que era Chanel. "Cuando estábamos en el autobús de vuelta, a las tres de la mañana, cuando ya casi todas estaban dormidas, yo me acuerdo que tú y yo estuvimos hablando y tú me dijiste 'Ruth, yo quiero llegar a hacer lo que haces tú'", recordó durante la despedida a Chanel antes de partir hacia Turín. Un momento que, tras el histórico tercer puesto de aquella 'leona' que bailó en su videoclip, Ruth Lorenzo revive ahora.

"Para este videoclip quiero mujeres reales, con fuerza, que no les preocupe lo guapas que están, sino lo que transmiten", le dijo Ruth Lorenzo a Miryam Benedited, su coreógrafa. Estuvieron rodando tres días en el desierto de los Monegros, "sin parar", y a su vuelta Ruth y Chanel se quedaron hablando en el autobús. "Nunca se me va a olvidar esa conversación. Nos compartimos deseos, sueños... Ella me preguntaba '¿qué tengo que hacer para conseguir lo que has conseguido?'. Solo hay una manera, y es creer en ti ciegamente porque nadie va a creer en ti como tú, y trabajar", explica Ruth Lorenzo ahora.

"Me gustaría tener la garra de Ruth Lorenzo, la voz de Pastora Soler y la diversión de Rosa", aseguró Chanel en el programa Plano General. ¿Qué le gustaría tener a Ruth Lorenzo de Chanel? La artista no lo duda: "La elasticidad. ¿Perdona? ¿Esa mujer, cómo baila? Ella es un buen combinado, ella es un cóctel molotov".