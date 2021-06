Como una mariposa queriendo desplegar sus alas y volar libre hacia la luz, Ruth Lorenzo renace personal y musicalmente con su nuevo trabajo discográfico. Su 'Crisálida' ha durado casi dos años, tiempo en el que la artista ha alcanzado 'la madurez' y ha roto con todas las ataduras que le impedían crecer. Ahora se presenta como simplemente R U T H: una mujer valiente, empoderada y libre.

"Necesito que se me llame Ruth. Quería darle más importancia a mi nombre, sobre todo en este disco que es tan personal. Para mí la música no sólo es una manera de ganar dinero o de vivir; es mi yo, mi todo, mi manera de comunicarme y de entender la vida". Así se presenta la cantante en este single, homónimo al tercer álbum que podremos disfrutar en los próximos meses.

La artista murciana se reafirma en su nuevo 'yo' y escucha a esa voz interior que le alienta a elegir su propio destino. Despojada de sus temores, continúa la senda que abrió hace meses con "Miedo", el primer adelanto de su esperado trabajo. "Crisálida habla de estar dentro de ti y definir todo bien. Es una canción que hace reflexionar. Puede parecer que estés en la oscuridad, pero realmente lo que estás escuchando es una voz que te dice que todo va a estar bien y que solamente tienes que ser tú mismo", ha apuntado.

La cantante grita "muerte a mi ego" en la canción para hallar su camino y reencontrarse consigo misma. En este resurgir, Ruth no avanza sola. Vuelve a confiar en los británicos Red Triangle para la producción musical, que han aportado "gran valor" al proyecto de la intérprete y le han ayudado a mostrar su mejor versión: "Soy una persona familiar. Me gusta hacer equipo, tener un núcleo con gente de confianza a quién preguntar las cosas y saber que me van a decir la verdad y que quieren lo mejor para mí".

'Crisálida' será el tercer álbum de estudio de Ruth Lorenzo después de 'Planeta azul' y 'Loveaholic'

El videoclip de "Crisálida" lo firma Eighty4, una producción artística, sensible y cargada de metáforas, donde la danza se fusiona con la poderosa voz -en ocasiones desgarradora- para conmover al público.

“Cada periodo que se nos ofrezca de poder reflexionar no puede ser en vano“

"Hay un momento muy bonito al final del vídeo en el que las diferentes versiones que me representan nos unimos, reconciliándonos y habiendo aprendido las unas de las otras. Nos sentimos enteras. Creo que cada periodo que se nos ofrezca de poder reflexionar no puede ser en vano. No hay nada peor que el tiempo perdido", ha explicado la solista. La productora del videoclip ha sido premiada por trabajos con artistas como Dua Lipa, Selena Gomez o Rosalía.

Muy pronto volveremos a escucharla en un disco conceptual que muestra a la verdadera Ruth, honesta y sincera como nunca. La artista ha asegurado que está preparando una gira de conciertos "segura" para presentar en directo Crisálida.

Ruth Lorenzo lanzará próximamente 'Crisálida', su nuevo disco

Según nos ha contado, la música es como el aire para ella con la que ha inspirado a todo el país durante la pandemia del coronavirus. Ruth Lorenzo no dudó en cantar a todo pulmón "Nessun dorma" desde su balcón para animar a sus vecinos durante el confinamiento más duro que hubo en España.

03.53 min Escucha cómo Ruth Lorenzo canta la ópera 'Nessun dorma' para animar a sus vecinos

"Siempre estoy haciendo música y cantar desde mi balcón fue igual de importante que cualquier otro concierto. De hecho más, porque estaba con las emociones a flor de piel. Fue súper bonito y especial", ha recordado.