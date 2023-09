'Chiquitina fuíste ayer / Por milagro de la vida / Eres una flor, eres como un sol / Y eres toda, toda, toda una mujer', cantaba la pequeña Marisol en 1982 en Tómbola. Tiene 75 años y parece imposible, pues parece haberse congelado en el tiempo, ya que la vemos solo en las películas que emite Cine de Barrio, rodadas en los años 60 y 70 y que hemos visto cientos de veces. Tantas, que hemos creído que nunca iba a crecer. Y así fue. Pepa Flores se hizo mayor, pero Marisol, no.

Desde que se retiró a mediados de los 80, Pepa Flores se ha mantenido alejada de los focos y los micrófonos. Salvo raras y contadas excepciones, ha luchado por mantenerse en el anonimato, ajena a que su alter ego, Marisol, y su leyenda iban creciendo en popularidad y misterio. Hablamos de un mito, pero no de un fantasma. El personaje se fue para que la mujer pudiera tener su espacio, y lo tiene. Vive en Málaga, su tierra, y lo hacía en compañía de su pareja Massimo Stecchini, que falleció el 3 de septiembre de 2023 a causa de un infarto.

El italiano lleva 30 años al lado de Pepa Flores, y quiera o no, con Marisol. " Hay una leyenda negra que dice que Pepa Flores mató a Marisol. No es cierto, es la que más ha cuidado la imagen de Marisol. Ella se fue de todo lo que es el mundo del cine, del espectáculo, de todo lo que fue su carrera y a Marisol la dejó intacta”, contaba Vicky Flores, hermana de la artista, en el programa Lazos de sangre, de TVE. "A Marisol no la conozco como conozco a Pepa Flores. Conozco el personaje y me encanta. Se parece físicamente, pero en persona no se parece casi nada. Marisol es una persona y Pepa Flores es otra", decía Celia, la menor de las hijas, la única que se dedica a la música.

Una máquina de hacer dinero

En los años 70 cambió de registro y vimos a una mujer adulta, sensual y sobre todo libre. Marisol se va diluyendo en su propia fama para dejar que Pepa Flores recorra ahora el nuevo camino, ese que la separa de la niña prodigio, del descubridor, Manuel José Goyanes, de unos años humillantes, que empezó a querer olvidar.

"Lamento mi descubrimiento para el cine. Supongo que esto que digo no le va a gustar a una serie de personas, pero no me importa. Me habría gustado empezar más tarde. No he tenido infancia, no he podido jugar. Mis años de estrella me han quitado muchas cosas", decía a la revista Blanco y Negro en 1974.

Pero el giro dado no tuvo el mismo efecto en sus fans. Unos apoyaron que tomara las riendas de su vida y su carrera. Otros no encajaron bien que quisiera enterrar a Marisol. Porque Marisol no le pertenecía a ella. Marisol era de todos. La prensa más moderna encontró un filón en Pepa Flores, desde la renovada Fotogramas, que ayudó a vender la nueva imagen de la cantante y actriz, hasta Lecturas, con la que hizo 31 portadas (14 más que en la década anterior), dato que sirve para hacerse una idea de la dimensión de su fama.