Dicen que a Marisol le robaron la infancia y que no pudo vivir la adolescencia como una chica normal. Así lo cuenta Vicky, su hermana, en el documental de Lazos de Sangre. "Todas hemos coqueteado de jóvenes, menos mi pobre hermana, que si miraba a un chico, ya era una noticia”. La prensa se frotaba las manos cada vez que la niña prodigio se acercaba a un hombre, aunque fuera para rodar una película o para cantar. Todo era carne de la prensa, y no solo de la rosa. En el archivo encontramos artículos que hablan de la relación que tuvo con compañeros como Junior, Palito Ortega, Joan Manuel Serrat o Juan Pardo, con el torero Palomo Linares, e incluso con Antonio, el bailarín, que era 27 años mayor que ella.

No había límites para alimentar el rumor. La cantante Jeanette es la única que habla de esto. "Con Juan Pardo lo que tenía era complicidad". Marisol se enamoraba en las películas y en sus canciones. Pepa Flores lo hacía desde su libertad. Aunque no siempre fue así.

Su segundo marido fue otro artista de fama internacional, Antonio Gades . El bailaor tenía una personalidad arrolladora y enseguida cautivo a Pepa Flores. Su noviazgo acaparó todas las portadas de los periódicos y revistas y se convirtieron en la pareja de moda. Con Gales, ella logró el sueño de ser madre, pero como en su vida no estuvo exento de polémica. Tuvieron tres hijas, todas antes de casarse. María, la mayor, llegó cuando todavía no había conseguido la nulidad de su matrimonio con Carlos Goyanes y Pepa Flores tuvo que dar a luz en Argentina para que no les denunciasen por adulterio.

Su último amor

En Málaga encontró lo que tanto deseaba, la calma y el anonimato. Pero también, aunque sin buscarlo, el amor. Su vida pegó un giro tras conocer a Massimo Stecchini, dueño de una pizzería, un hombre alejado de la fama y los focos de los que ella huyó. Llevan juntos más de treinta años y viven de forma sencilla entre flores, gallinas y el cariño de la familia. “Ha ganado autoestima, ha ganado paz y ha ganado disfrutar de la vida un poquito”, dice su hermana Vicky. Tristemente, la cantante se despidió de él el 3 de septiembre de 2023, después del fallecimiento de Massimo Stecchini a los 63 años de edad a causa de un infarto.

LA ACTRIZ PEPA FLORES "MARISOL" Y MASSIMO STECCHINI POR LAS CALLES DE MALAGA ©KORPA cropper

Pepa Flores ha recibido muchas ofertas para volver a cantar o actuar, pero ha rechazado todas. Han llegado a ofrecerle un cheque en blanco, pero ella lo sigue teniendo claro. “En la vida no todo es el dinero, no todo se hace por dinero”, contestó a un productor que no puso límites en su oferta. Lo hizo con esa integridad que es su seña de identidad. El dinero no lo es todo para ella, porque en su niñez más que un ser humano era una máquina de hacer pesetas. Su prioridad es la libertad, para llevar por fin las riendas de su vida. Stecchini falleció