La despedida de los escenarios de Joan Manuel Serrat será recordada como uno de los momentos más emotivos que se han vivido en el Palau Sant Jordi de Barcelona. El concierto, que se emitirá en abierto este martes 3 de enero en La 1, pone fin a medio siglo de carrera. El último adiós del Noi del Poble-Sec. Temblándole el corazón en la garganta, como decía su amigo Joaquín Sabina, el pasado 23 de diciembre el cantante proclamó su retirada ante el cariño del público, de su familia y de “su mujer y compañera”, Candela Tiffón.

Entre los cerca de 20 000 asistentes, la mujer que le ha acompañado cada día desde hace más de cuarenta años, vivía junto a él uno de los momentos más cruciales de su carrera, su gran cierre de fiesta. Desde que su noviazgo comenzase a principios de los 70, Candela ha estado a su lado en las buenas y en las malas, cuando sufrió un infarto y le fue diagnosticado con cáncer, pero también en los grandes acontecimientos de su vida, con el nacimiento de su segunda y tercera hija, María y Candela.

"La mujer que yo quiero, me ató a su yunta, para sembrar la tierra de punta a punta", cantaba el barcelonés en una de sus tantos temas de amor, y no 'yunta' pero sí Yuta es el apodo cariñoso con el que la conocen sus amigos más cercanos. El suyo no fue un primer amor, pero fue su gran amor. Cuando se conocieron, Serrat ya tenía un hijo, Queco, nacido en 1969, fruto de su anterior relación con Mercedes Doménech, y el cantante acumulaba una lista nada desdeñable de amoríos y romances.

El autor de la inmortal Mediterráneo estuvo emparejado con artistas bien conocidas como Mónica Randall, Lolita Flores o Marisol. Con esta última tuvo un encuentro fugaz, pero caló en él lo suficiente como para dedicarle una de sus más míticas canciones, Tu nombre me sabe a hierba.

A finales de los 60, Marisol y Serrat tuvieron un fugaz romance ©RADIALPRESS

En las pocas entrevistas que ha ofrecido Tiffón a lo largo de sus 43 años de matrimonio con Joan Manuel Serrat, admitió que el suyo fue un amor que llegó como “un flechazo”. Una relación pasional que, desde luego, sorteo toda una serie de obstáculos, empezando por la diferencia de edad. Cuando Serrat conoció a Candela, en Barcelona, esta no había alcanzado todavía los 18 años, trabajaba en el mundo de la moda publicitaria y estaba a punto de comenzar su carrera universitaria. Por su parte, Serrat, a punto de cumplir los 32, se encontraba en uno de los momentos más brillantes de su carrera. Se llevaban 15 años de diferencia.

¿Cuántas veces se ha casado Serrat? Aunque tuvo un hijo con la modelo Mercedes Domenech, Serrat solo se ha casado una vez. El cantante catalá dio el "sí quiero" solo a Candela Tiffón. La ceremonia se celebró en 1978, en una boda íntima, por lo civil, que tuvo lugar en la localidad de Camprodón en Girona. En aquel momento, Candela aparecía en los medios como una joven de 20 años (Serrat tenía 34 cuando se casaron) hija de José Tiffón, director en aquel momento de la Feria de Muestras de Barcelona, y cuñada del escultor Xavier Corberó.