Cada año tiene su banda sonora, y la de este 2022 ha sonado por todo lo alto, con todo tipo de artistas y géneros musicales. La música ha estado presente en muchos formatos: en directo, en discos, en videoclips, en hits, en regresos, en despedidas… La vuelta a la “normalidad”, después de dos años de muchas restricciones y limitaciones, ha hecho que vuelva la emoción por vivir la música más que nunca.

Si hay un nombre que ha vuelto a revolucionar el panorama musical es, sin duda, Rosalía. La artista arriesgó con su nuevo disco Motomami, pero también con sus directos, en los que experimentó en los aspectos más audiovisuales del escenario.

La cantante catalana no solo ha dejado muchas bocas abiertas por la mezcla de estilos musicales o por sus letras, sino que también ha sido galardonada por su trabajo. Rosalía junto a Jorge Drexler se convirtió en una de las triunfadoras de los Grammy Latinos, ya que logró cuatro Grammys, uno de ellos el Mejor Álbum del Año por Motomami.

Otro año más, Bizarrap sigue innovando con sus mezclas y sus producciones. Si hay que destacar una canción que ha llegado a lo más alto de las listas españolas de música es “Quédate”, con Quevedo. Este hit ha estado en competencia con "Despechá", ya que durante el verano, se estuvo deliberando cuál de las dos se proclamaba como canción del verano.

Al otro lado del charco, una de las voces que ha vuelto a sobresalir internacionalmente en todas las listas por año consecutivo ha sido Bad Bunny. El cantante puertorriqueño no bajó el ritmo y publicó ‘Un verano sin ti’, un disco en el que ha mezclado varios géneros musicales como reggaetón, mambo, cumbia o pop.

Temas como "Ojitos lindos", junto a Bomba Estéreo, o "Tití me preguntó" no han parado de sonar y de revolucionar las pistas de baile, y prueba de ello es que por tercer año consecutivo ha sido el artista más escuchado en Spotify.

Y no hay que olvidar que el reggaetón ha estado presente incluso en las retiradas, ya que también ha sido el año en el que Daddy Yankee anunció su despedida (y esta vez no se refería al título de uno de sus temas). El 22 de diciembre el cantante actuó por última vez en el FTX Arena de Miami.

Lanzamientos internacionales

El 2022 ha sido el año de la reina del pop, Madonna, que cumplió 40 años de carrera profesional y parece que todavía le quedan muchos por delante. Además, la artista ha demostrado que sigue reconvirtiéndose y evolucionando, así lo demostró con el lanzamiento del remix "Hung up", un tema a dúo con la rapera dominicana Tokischa.

Si hay una canción que ha sonado por todas partes, esa ha sido la de Harry Styles. Su "As it was", lleno de buenas vibras, ha conseguido convertirse en uno de los hits del año.

Otro de los nombres que han vuelto a sonar en los últimos meses del año ha sido el de Taylor Swift. Tras lanzar el álbum Midnights, la artista fue la triunfadora de los Europe Music Award (EMA) de MTV con cuatro premios, entre los que destaca el de Mejor Artista.

Pero 2022 no ha significado solo nuevos lanzamientos, sino que también ha sido el regreso de otros artistas. Después de ocho años de parón, alejado de la música, Stromae irrumpió en marzo con Multitude, un disco envuelto por sus características mezclas electrónicas, aunque más reposadas que en los trabajos anteriores. Y si ya antes el artista tenía mensajes importantes en sus canciones, esta vez volvió con reflexiones muy interesantes sobre la salud mental y los comportamientos de la sociedad.

Beyoncé también ha vuelto al ruedo, tras seis años sin publicar, con el álbum: Renaissance. Un renacimiento en el que la artista ha dado una vuelta de tuerca a su carrera con un trabajo en el que se adentra en la música disco y fusiona varios géneros.