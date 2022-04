¡Duro! Así está siendo el adiós de Daddy Yankee a su carrera musical. Conocimos el reguetón de su mano y fue él quien le dio sentido a la palabra "perreo". El artista puertorriqueño hizo el camino y otros muchos siguieron sus pasos, pero él es el rey, un puesto que se ha ganado a lo largo de su trayectoria y que, a día de hoy, sigue disputándose con Don Omar. "Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes y con todo lo que me han dado. [...] Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción, mi mejor gira de concierto", explica en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales y su página web.

A sus 45 años, Daddy Yankee puede perimirse el lujo de retirarse y dejar la música. Y no nos extraña, porque su carrera ha estado repleta de éxitos. Canciones que no han dejado de sonar en las discotecas y lo seguirán haciendo por mucho que pasen los años. Desde la "Gasolina" hasta "Despacito", estos son los temas más populares del cantante puertorriqueño.

La escuchamos por primera vez en 2004 y, desde entonces, no hemos dejado de bailarla. " Gasolina " es una vuelta a los inicios, la canción que representa ese reguetón nostálgico que tanto nos gusta escuchar, una apuesta segura que el DJ de turno no duda en utilizar cuando el ánimo decae. Sencillo principal de su disco Barrio fino , publicado en 2004. Fue la primera canción en la historia del género en ocupar los primeros puestos de las listas de éxitos europeas.



"Ella me levantó" - El cartel: The Big Boss

Daddy Yanke mezcla el reguetón con la salsa en su tema "Ella me levantó", otro de sus grandes éxitos. El tema se lanzó en 2007, integrado en el disco El cartel: The Big Boss, y se convirtió en uno de los himnos del género. La prueba de que la "Gasolina" y "Lo que pasó pasó" no iban a ser sus único éxitos, sino que este solo era el principio de una brillante carrera.