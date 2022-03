Cali & El Dandee, conocidos por ser precursores en la fusión del hip hop, el pop y el dance con la música latina, acaban de lanzar su álbum más melancólico: MALIBU; un elogio al trabajo artístico de varios músicos que admiran.

Para este proyecto, los artistas decidieron mudarse de su habitual estudio de grabación a otro en la mítica ciudad de Malibú. Junto al reconocido productor Andrés Torres, se encerraron durante varios meses para crear un álbum inspirado en esos lugares emblemáticos que han servido como telón de fondo de cientos de películas, canciones y videoclips, desde los que algunos de sus artistas favoritos compusieron las canciones que han marcado su vida.

Un álbum homenaje que además cuenta con la colaboración de artistas y amigos como: Luis Fonsi, Danna Paola, Andry Kiddos, Aitana, Boza, Beret, Keityn o Bullnene. wqTodas las canciones de MALIBU nacen a partir de sentimientos y experiencias de la vida real que Cali & El Dandee han vivido o compartido. Malibú y sus rincones les han servido de inspiración para narrar historias de amor y desamor. Un álbum y un concepto creado para ser escuchado de principio a fin y no para la masa. Hablamos con ellos sobre todo esto y mucho más. ¡Atentos!

P: Acabáis de estrenar 'Malibú' y dicen que sacar un álbum es peor que un parto. ¿Es cierto?

R: Nosotros lo vemos de otra forma. Estamos felices porque sacamos un álbum en un momento mucho más chévere del mundo, donde las cosas se están volviendo mejor y queríamos explorar más esos temas que nos gustaba tocar y cantar al principio de Cali y el Dandee. Estas historias más oscuras y más tristes de las historias de amor. Yo creo que no ha sido tan malo, sino al contrario, muy bueno.

P: Es un disco mucho más melancólico. ¿Teníais ganas de volver a vuestras raíces?

R: Sí, cuando hicimos el álbum Colegio, que salió justo antes de este, lo hicimos en el 2020 y sentíamos que el mundo estaba en un momento súper difícil y no queríamos hablar de temas tan tristes. Queríamos distraer a la gente. Queríamos hacer música más de fiesta. Ahora que todo empezó a reabrir, como que nos dimos permiso de ponernos otra vez así “corta venas”, que nos gusta mucho. Desde el principio de nuestra música, siempre nos han gustado esas baladas de despecho así, fuertes, con mucho de reguetón. Puedes bailar y lo que quieras, pero nuestras canciones muchas veces tienen ese ADN triste. Entonces nos fuimos para Malibú, una playa, una ciudad en California muy emblemática. Sobre todo, porque al ser todo tan lindo y haber grabado tantas películas, ahí todo es como muy perfecto. Queríamos explorar ese dualismo de hacer canciones de historia de amor no perfectas. Historias que no terminaron bien y que no son idílicas como se ve siempre en las fotos de Malibú. Un contraste en el que queríamos ahondar y que creo salió super bien. La verdad que el proceso lo disfrutamos mucho. Desde luego no fue un proceso tan largo como un parto. Fueron menos de nueve meses todo el embarazo de Malibú, pero sí que lo disfrutábamos y estuvo muy bien el recibimiento de la gente. Además, siento que nos sentimos muy cómodos con cada canción que hay en el álbum.

P: ¿Qué es Malibú para vosotros? ¿Qué tiene que os llama tanto la atención?

R: Malibú es una playa de Los Ángeles súper emblemática, de donde han salido una cantidad de películas, de canciones, de vídeos que nosotros hemos visto y escuchado desde chiquitos. Por ejemplo, la Barbie nació en Malibú. Yo creo que estar enfrentado y estar al frente de este tipo de sitios tan increíbles muchas veces te sacan el lado más triste del corazón. Y es un lugar donde nos metimos en el estudio. Estuvimos varios meses trabajando en estas canciones y creo que fue muy cool poder salir del estudio donde estamos siempre y ponernos en un lugar diferente que nos sacó otro tipo de historias, otro tipo de ideas.

P: En la era de la inmediatez en la que vivimos, que queremos todo ya y que los singles caducan rápido, ¿tiene sentido pararse a hacer un álbum?

R: Yo creo que sí, pero es un poco distinto el proceso. De hecho en este álbum lanzamos varios sencillos antes de lanzarlo, que no queríamos que quedaran solo ahí. Es más una historia que uno le cuenta a un grupo de gente. No es para toda la masa completa. La masa va a escuchar el sencillo que uno le diga que escuchen. Pero para nosotros, como fanáticos de muchos artistas a los que seguimos, cuando nos regalan un álbum y lo podemos oír todo completo, aunque sepamos que gran cantidad de gente no está oyendo la canción 8, nosotros sí la oímos y nos gusta mucho. Nos gusta que nos muestren ese concepto. Entonces sí es cierto que por la inmediatez y porque todo pasa muy rápido en esta era, muchas de esas canciones no se van a oír de forma masiva, pero van a significar mucho para gente como nosotros y por eso lo hacemos. Es un reto muy diferente al de hacer un sencillo y ya. Últimamente nos gusta mucho ese flow de meternos en el estudio y hacer un solo concepto de música y como que las canciones tengan que ver con ello. Lo disfrutamos bastante.

P: Supongo que os habéis enterado que hace unos días se cayó Spotify ¿Cómo cambiaría vuestra vida sin esta plataforma?

R: Yo creo que sería horrible. Creo que desde que somos pequeñitos estamos todo el día escuchando música, creo que ha sido la droga número uno de nosotros y que a todo el mundo le vuelve la vida como mejor. Todas esas historias y todas esas cosas que cuando no escribíamos música, de muy chiquitos, escuchábamos y sentíamos que las habían escrito para nosotros. Creo que eso significa que la música es para mucha gente, como encontrarte con algo que describe exactamente lo que estás sintiendo por dentro, y eso muchas veces te ayuda a simplemente tener una vida diez veces mejor. Por suerte ahorita estamos en Miami. Nosotros estábamos en Los Ángeles y a las cinco de la mañana volamos de Los Ángeles a Miami. Por suerte el vuelo es largo y nos tocó toda la caída Spotify en el avión, donde igual no teníamos Spotify. Entonces, en el momento no nos dimos cuenta. Pero luego me metí a Instagram y vi que todo el mundo estaba quejándose.

P: ¿Cómo ha cambiado vuestra carrera la existencia de estas plataformas en streaming?

R: O sea, nuestra carrera si tuvo mucho que ver con YouTube y con VEVO. Antes de VEVO, nosotros sacamos nuestros primeros videos en YouTube y nuestra relación con España empezó porque nos dimos a conocer a través de YouTube. A nosotros nos empezaron a subir las visitas y nos dimos cuenta que venían desde España, porque esa época te mostraba de dónde venían. O sea, hemos sido como hijos de esa primera parte del streaming. Luego nació Spotify y todo lo demás… Siento que la música se ha vuelto más desechable, como de consumo rápido. De ahí viene el reto también de escribir canciones que tengan que ver con la tendencia, pero que también tengan una importancia para alguien que no conoces. Y lo que decía Cali: si uno le puede hablar a alguien, que uno no conoce y que está sintiendo algo muy particular, y uno en su canción se lo está describiendo a esa persona que no puede escribir. Entonces, yo siento que esa canción trasciende un poquito más. Entonces hay un reto, hay más competencia, hay muchísimo más de todo. Siempre ha habido la misma cantidad de talento, pero ahorita es mucho más visible porque hay gente desde su casa que no está ni una disquera, ni tiene un estudio de grabación, ni es famosa, ni tiene nada de nada, que de un día para otro se vuelve conocida. Y eso es muy bonito, pero también trae para nosotros y para todos los artistas, la responsabilidad de tener que trabajar más duro. Ahorita no estás compitiendo contra diez artistas, sino contra un millón. Se vuelve un deporte más cool escribir canciones.

P: La última: ¿qué tres sueños teníais de pequeños que habéis cumplido ahora gracias a la música?

R: Yo creo que de todas las cosas que queríamos, cuando te hablo de música, las hemos cumplido. Creo que nuestro rol en esto, que empezó siendo un hobby, era que muchas personas pudieran escuchar nuestras canciones y que se pudieran identificar con lo que escribíamos. O sea, siempre el foco fue escribir por las personas que no pueden escribir y que se están sintiendo enamoradas, desesperadas, tristes, felices… Hemos escuchado las historias de mucha gente que nos ha escrito diciendo como algunas de nuestras canciones les han acompañado en momentos difíciles y eso nos ha marcado. En especial, una de un secuestro que hubo en Colombia de una familia que se vio separada por la violencia y el papá le dedica la canción a la hija estando en cautiverio y la hija se da cuenta por un programa de radio. Creo que todas esas historias nos han llenado de felicidad, porque sentimos que esas son las que más trascienden y las que más nos hacen sentirnos bien de lo que estamos haciendo.