Arrancó su carrera cuando no tenía más de 13 años, pero ahora Kevin Roldan puede considerarse como una de las figuras que representa a la generación de reguetón que ha llegado a nuestros días. Hace unas semanas, su colaboración con Omar Montes en "Bésame" daba la vuelta al mundo y actualmente sigue cosechando cifras de locura. "Estoy bien contento con este tema. A Omar antes de nada lo considero un hermano, es muy buena persona", desveló durante su entrevista en Playz. ¿Cómo ve la evolución de la música latina actual? ¿Con qué artista español le gustaría colaborar? Así nos lo contó durante su entrevista.

Acabas de lanzar “Bésame” junto a Omar Montes. ¿Cómo surgió esta colaboración? ¿Os conocíais?

Kevin: Cuando Omar vino con su equipo a Medellín para hacer música, se creó donde un campamento en el que yo ya había oído hablar de él. Pero no nos conocíamos, así que un productor fue quien nos presentó. Me llamó y me dijo: "papi, este parcero te quiere conocer y quiere hacer un tema contigo". Ellos fueron los que me presentaron la idea de la canción, así que les dije bueno, la canción de primeras me gustó, pero tenía claro que mi rapeo lo escribía yo. A mí no me gusta grabar con gente que solamente triunfa gracias a los números, sino que quiero saber si Omar tiene como ese buen corazón, ¿me entiendes? Yo soy mucho de vibra, así que quise conocerlo primero. Pero es una persona buena, trabajadora, humilde y talentosa, así que fuimos con todo. Terminé mi parte y empecé a hablar full con Omar hasta que vinieron de nuevo a Medellín para grabar el vídeo. El resto es historia, ahora mismo la canción está rompiéndola bien duro.

¿Qué quisisteis transmitir con el tema?

Kevin: Primero pensé en España, por eso nombro el país. Llevo dos años sin ir hacia España y recuerdo que todos los años, antes del covid, hicimos giras por allí. Tengo un cariño muy especial hacia el país, así que qué bendición poder cantarle a España con un artista que la está representando muy bien. En ese momento, yo recuerdo que estaba conociendo a mi novia, así que me inspiré en ella a full. Le dediqué todo mi verso.

"Estoy muy contento de representar la bandera colombiana desde hace años" Fue grabado en Medellín. ¿Cómo te sientes al llevar tu tierra alrededor del mundo gracias a tu música? Kevin: Claro, representando a Colombia. Medellín es como una segunda casa para mí, porque yo soy de Cali. Pero llevo aquí hace siete años, así que se ha convertido en mi casa. La fanaticada aquí es otro nivel, así que estoy muy contento por representar la bandera colombiana desde hace varios años. Sois muchos los autores e intérpretes que habéis triunfado viniendo de Colombia. ¿Cuál crees que es la clave para que esto ocurra? Kevin: Para mí es un honor ser parte de muchas de las carreras de artistas colombianos que la están rompiendo. Aprovecho aquí para decirle a todos que muchísimas gracias por el apoyo que le han dado a la música colombiana. ¿Crees que la música latina está en su mejor momento? Kevin: Yo creo que nosotros aún estamos en el comienzo de algo muy grande que va a llegar. Es obvio que gracias a Dios estamos pasando por un buen momento, pero creo que estamos comenzando y que vamos hacia otros niveles. El reguetón que está saliendo de España también está duro, la verdad. Me alegra mucho que empiecen a salir exponentes de otros países. A pesar del caos, estamos representando el mismo género. Esas colaboraciones son importantes para seguir solidificando el género. ¿Con qué otro artista español te gustaría colaborar? Kevin: ¿De España? Pues creo que con Rosalía. Rosalía le mete duro y es una artista muy importante. Yo la escuchaba hace años, antes de que pegara en España. En uno de mis viajes me la mostraron y la conocí hace mucho. Me encanta todo lo que consiguió con su carrera. ¿De dónde te viene la pasión por la música? Kevin: Me viene desde niño. Siempre me gustó la música y mis padres siempre me apoyaron. Creo que gracias a Dios y al apoyo de mis padres desde pequeño pude dedicarme a ello. Eso es bueno para que lo vean todos los padres que tienen hijos que quieren ser cantantes: apóyenles. Los míos me regalaban un micrófono, me llevaban a conciertos, me daban casetes para yo grabar... Creo que eso fue algo que creó un núcleo fundamental de cara a lo que ha pasado con mi carrera. Yo mi primer hit en Colombia lo pegué con 13 años. Ahora tengo 27 y ya es una carrera de más de una década. Hay gente que está obligada a estudiar otro tipo de profesión, pero al final lo importante en la vida es ser feliz y dedicarte a lo que te apasiona. ¿Quiénes son tus referentes a día de hoy? Kevin: Daddy Yankee, Arcángel, Eminem, Snoop Dogg... La verdad es que escuché mucha música, pero Yankee siempre fue como mi mayor referente para mi carrera.