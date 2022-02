Somos muchos los que llevamos años siguiendo a Álvaro Díaz. Escuchando sus canciones yo iba al colegio, después a la universidad, me gradué y ahora tengo la oportunidad de hablar con él. Mientras, el artista puertorriqueño tampoco ha parado en estos últimos años: desde colaboraciones internacionales hasta el lanzamiento de su último álbum.

‘Felicilandia’ es un viaje al pasado, a nuestra infancia, un viaje a ese lugar donde los niños tristes buscan su felicidad. Sin duda, el cóctel perfecto de ritmos de reguetón trap latino y futurista con influencias de R&B y otros sonidos contemporáneos. Además, el disco incluye varias de las colaboraciones más importantes de la carrera de Álvaro, entre los que destacan Rauw Alejandro o Feid. Eso es.

P.- Siempre supiste que ibas a llamar a un álbum "Felicilandia". Pero ¿la palabra te la investaste tú?

R.- Sí, siempre supe que se iba a llamar así. La palabra viene de un parque que había en Puerto Rico que se llama "Felicilandia". Mi mamá me celebró mis 3 y 4 años en ese lugar, aunque ya no existe. Era como un fake Disneyworld, un lugar con machinas y eso. En PR no existe nada de eso. Era el lugar donde los papás nos podían llevar a celebrarnos los cumpleaños. Siempre se me quedó para llevarlo más allá. Yo juego mucho con lo de los niños tristes y las canciones de amor, me parece un buen nombre para una película o para un álbum.

P.- Eres muy fan de Kanye, uno de los artistas artistas más polémicos del panorama. ¿Tienes la sensación de que nadie entiende su arte?

R.- Kanye es el más duro. La gente tiene que entender que es un genio. Dice que saca álbum ahora este mes, yo estoy bien listo para escuchar lo nuevo, sin pena.

P.- También es conocido por sus samples, muy presentes en tu disco.

R.- Sí, tal cual. Muchas veces varía pero yo me fijo mucho en Kanye y Jay Z. En el hip hop se usan muchas canciones como sampleo que quizá les recuerdan a su niñez o a su mamá, a un momento de su vida. Yo creo que el sample siempre ha existido en la música en español, pero quería hacer algo en el que yo conectase con el sample. O que el sample tenga un valor sentimental para mí. La idea de meter todos estos samples de reguetón es utilizarlos como muchos artistas hacen, pero a mí manera. A mí me representa eso.

En el mismo momento en el que estoy creando la canción a veces ya sé que voy a utilizar un sample y otras veces me doy cuenta de que el sample encaja cuando la canción ya está hecha. Así más o menos es lo que hago. Por ejemplo, en "Groupie Love" que es una de las primeras canciones que yo lancé ya sampleaba a un reguetonero. Eso fue el principio de lo que ahora ha evolucionado. Ahora masterizo mucho mejor (risas).

P.- Una de las canciones que más han gustado es la de "Problemón". ¿Por qué sabías que Rauw encajaba en esta y no en otra track?

R.- Fue bien interesante. La primera canción que le enseñe a Rauw del disco fue "OG Black" y cuando él la escuchó me dijo 'bro, vamos a grabar ahora'. Y grabó. Él grabó, o sea yo tengo una versión de Rauw en "OG Black" y yo le decía 'mira Rauw, esa no es la que yo quiero hacer contigo'. Después le enseñé "18+1" que también es de mis favoritas del disco y dijo que esa era su track. Y yo en plan 'bro, todavía no quiero decidir'. Es mi brother, tengo a Rauw ahí, pero quiero escogerlo bien, no me quiero equivocar, tú sabes. Poner a Rauw en la canción equivocada podía hacer que no valiese la pena el featuring. Aunque con él siempre la iba a romper. Cuando teníamos "Problemón" más avanzada yo ya sabía que ese era el tema que le tenía que enseñar a Rauw. La escuchó y la hicimos en un día. La gente le está dando un amor brutal. Ha ido como queríamos que fuese. Nos ha abierto muchas puertas.

P.- Tú ya habías trabajado con él en Viceversa (Sexo Virtual, Aquel Nap), ¿cómo os conocisteis?

R.- La historia real de cómo nos conocimos y la historia oldschool es que yo tengo una mejor amiga de toda la vida. Ella trabajaba en una tienda de ropa con Rauw. Yo ya hacía música en Soundcloud, fui de los primeros. Rauw no estaba sacando nada aún, pero tenía intenciones de hacerlo. Entonces le dijo a mi amiga y le pidió que nos presentase porque quería conocerme y hacer música conmigo. Esa fue la primera vez que me hablaron de Rauw, nos conocimos y nos caímos súper bien. Después él sacó su primer proyecto me invitó a hacer un track y desde ahí nos convertimos en amigos de la industria.

Poco a poco, nos convertimos en buenos brothers, él venía y me daba mil speeches de que yo era el más duro y yo le daba speeches de que él era el más duro. Siempre lo he respetado mucho artísticamente y él a mí. Por eso es que cuando llega el momento de crear a veces estamos juntos y aprovechamos. Podemos compartir creando. Rauw y yo hemos hecho muchas canciones juntos, nos damos feedback. Él me trae ideas y a veces desde cero. A la gente le gusta cuando escribimos juntos, no solo cuando colaboramos.

P.- De pasar a ser el colega de una amiga a ser uno de los máximos exponentes de la música urbana.

R.- Sí, es brutal. Yo creo que el niño no va a parar, los dos estamos subiendo, yo creo que este año vamos a seguir creciendo más. Rauw va a seguir subiendo y subiendo.

P.- Más va a ser difícil...

R.- (Risas) Estamos pa' eso, tú sabes.

P.- Aunque para muchos la favorita es "Problemón", yo creo que para los que te siguen es "Bbysita :(". ¿Te ves tirando hacia ese rollo en el futuro?

R.- Me encantaría tener una banda, de punk o de lo que sea, alternativo. Yo quiero una banda. Me voy a inventar algún rollo. "Bbysita :(" es lo más, yo veía la reacción de mis amigos y les tomó tiempo digerirla. Siempre creí en la canción, pero no sabía cómo la gente iba a reaccionar. En el mundo urbano hacer algo así es muy arriesgado, es muy diferente. Si te criaste escuchando MTV esta canción la digieres, pero un puertorriqueño que escuchó Daddy Yankee es un poco diferente. No está acostumbrado. La gente está a tope con el tema y me impresionó muchísimo. Sabía que a mis close friends y a la gente que me sigue le iba a gustar porque hay una conexión que yo ya sé. Hasta el día de hoy no me he equivocado.