Lali Espósito: "Desde la conciencia de privilegio que tengo, abrazo ser referente de alguien"

Lleva años dedicándose a la interpretación, a la música y al baile, así que no es de extrañar que todo lanzamiento que Lali saca al mercado obtenga cifras de locura. El reconocimiento que esta argentina se ha ido labrando desde que no tenía más de 10 años ha permitido que a día de hoy sea uno de los rostros más reconocidos de la ficción hispanohablante. Hace unas semanas arrancó, precisamente, la grabación de la tercera y última temporada de Sky Rojo, la serie de Netflix que la trajo de regreso a España junto a actores como Verónica Sánchez o Miguel Ángel Silvestre.

Entretanto, la actriz también saca tiempo para la música. "Entre descanso y descanso, intento buscar un espacio para seguir creando canciones", confiesa durante su entrevista en Playz. Y resultado de ese esfuerzo diario son temas como "Disciplina", "Diva" o "Como tú", tres proyectos donde Lali vuelve a mostrar la mejor versión de sí misma. ¿Qué proyectos tiene a corto y medio plazo? ¿En qué se inspira para seguir creando y componiendo? ¿Le diría algo a la Lali de hace 10 años?

¿Recuerdas el momento en el que nació "Como tú"? ¿Lo que querías transmitir con él?

Lali: En realidad no hubo un momento, sino que son mis últimos tres años. Creo que todo lo que uno va madurando en lo personal se termina volcando en lo artístico. Yo tenía como cierta incomodidad conmigo en la época prepandemia. Iba a diferentes estudios a buscar canciones, saqué Libra, mi cuarto álbum y... los cuartos álbumes son raros. Son como lo posterior a tu primer impulso musical. Es como que te obliga, para bien, a decidir quién eres y saber qué sientes, de qué cosas escribes ahora y que no escribías hace cinco años, cosas que te pasaron y que te inspiran a escribir sobre otros temas. Ese álbum fue le bisagra para mí y para empezar a hacerme un montón de preguntas siendo consecuente con mi edad y con mi momento vital. Uno a veces piensa que si algo funciona, no debemos salir de ahí, pero eso es algo que me incomodó toda la vida. A mí me muta mucho el gusto musical porque voy descubriendo ramas de lo que me apasiona. Es como que empecé a plantearme cuál es mi versión más honesta. Y creo que "Disciplina", "Como tú" y "Diva", a nivel musical sobre todo, es mi propuesta más honesta. Por lo menos hoy. Siempre fui según el momento, pero la Lali de 30 tiene cosas para expresar y energía para sacar canciones como estas. Creo que la música más ochentera y noventera son sonidos que van a venir muy pronto. Una lo siente en otros artistas de fuera de Argentina, pero no en mi país. Es la música que me gusta y quiero apostar por algo que no se está haciendo. Siempre hay público que quiere escuchar algo nuevo, así que allí fuimos.

Al final cuando uno siente lo que hace, se transmite.

Lali: Total. Es que yo creo que se nota cuando algo no es franco. Cuando algo es de entraña se nota, y siempre me manejé de esa manera. Y cuando no me sentí cómoda creo que se me ha notado. Pero eso es aprendizaje también.

Me encanta cuando dices “A la emoción más común le perdí el interés”. Para ti, ¿qué no debe faltar en una relación para que sea completamente sana y te haga interesarte por ella?

Lali: Yo soy joven, tengo 30 años, pero tampoco soy una niña. Hay algo que me resulta vital: el ser franca. Pero franca de corazón y aunque no me guste lo que escucho, franca aunque no te guste lo que te voy a decir. Es una necesidad imperiosa que no sé muy bien de dónde viene, pero quiero sentirme lo más liberada posible de un formato e incluso de mi misma. ¡Sentirme liberada de mí misma! De mis propias cadenas y de mis propias imposibilidades emocionales para vincularme con alguien. Yo creo que "a la emoción más común le perdí el interés" hace referencia a lo desconocido. A que si me enamoro de alguien parece que es como si otra persona te pasara un manual para decirte cuál es el siguiente paso. Ni siquiera es antigua la palabra, porque en todas las épocas han estado los involucionados y los evolucionados, pero hoy me parece que necesito franqueza y relax. Las emociones comunes de "tú me gustas, yo te gusto, a partir de ahora deberíamos tener este vínculo"... es como que quiero sentirme más viva que eso y más elevada, aunque siempre dentro de mis posibilidades.

"Siempre estoy mirando y apoyándome en mis compañeras" ¿Crees que nuestra generación cada vez es más consciente de los límites que no queremos que sobrepasen con nosotros? Lali: Bueno, yo por ejemplo no tengo la sensación de tener claro nada (ríe). Es como algo agridulce. Si me pregunto si tengo claro algo sobre lo que quiero, en general, sé que no lo tengo. Pero igualmente es como si estuviera fluyendo por el camino de "voy a tenerlo claro en algún momento". Pero seguro que sabes lo que no quieres. Lali: Pero sé lo que no quiero, ¡exacto! Que eso ya es un montón. "Como tú" sé que puede percibirse como una canción de amor, pero no fue escrita con esa intención. No es una canción para alguien que quieres, sino para algo. Es una canción para aquella cosa que consideres que te quita el estrés, que conecta, la que te hace sentir cosas más fuertes que lo común... Pero la intención es algo más global que un simple vínculo amoroso. Pueden ser tus amigos también. Has colaborado con Talía, Ana Mena, Karol G, Becky G, Leslie Grace... ¿Crees que a día de hoy, niñas y mujeres de todas las edades al fin tienen referentes femeninos de todo tipo dentro de la industria? Lali: Estamos en un súper momento hablando específicamente de Argentina. Bueno, de Latinoamérica en general. La cantidad de talento joven y femenino que ha salido, está saliendo y que la rompe... me da muchísima alegría, porque cuando yo saqué el primer disco era la única chica que hacía ese sonido pop en Argentina. Y yo me sentía muy sola. En ese momento, parecía que yo tenía que estar regodeándome en mi ego por ser la única chica que lo hacía, pero siempre sentí la falta de ser la única mujer al contrario de lo que se creía por ocupar ese rol. Así que veo el momento actual de la música y veo que hay unos mujerones tremendos representándonos en este momento. Además son súper fuertes e innovadoras y hablan sobre lo que sienten, todas están sincerándose en la música que están haciendo y me encanta. 02.37 min Lali: "Siempre sentí la falta de ser la única mujer que hacía ese sonido pop cuando empecé" Lali: Me parece que nada nunca puede ser sola. Nunca puedo mirar solo mi ombligo, más allá de que me ocupe de lo mío y de mi música. De hecho, en las últimas canciones que he lanzado estoy sola. Pero siempre estoy mirando y apoyándome en compañeras que están yendo hacia ese lugar de tener un nombre y un apellido y ser respetadas como mujeres en una industria que es absolutamente machista en un montón de manejos. Desde quienes están a la cabeza hasta quienes son los que toman decisiones, es así. No son todo hombres, pero la mayoría sí, así que la industria musical sigue siendo una industria masculina. Y creo que todo esto que estamos hablando no hace más que llevarnos hacia un camino de crecimiento y de empoderamiento, pero desde el lugar del curro. Todas las mujeres que ahora están rompiendo son tipas que se lo curraron mucho y que pasaron por las épocas donde no te valoraban. Casi todas las que yo conozco y que ahora veo que brillan pasaron por ahí. Hay algo muy inspirador en este momento de la música en cuanto a las mujeres.

"Soy consciente de que mi forma de ser me abrió puertas" Si tuvieras que escoger tres factores que te convirtieron en la mujer que eres hoy, ¿qué dirías? Lali: Hubo algo fundamental, si me remonto a mi niñez y adolescencia, que es la figura de mi madre. Hay algo fundamental en mi construcción actual, que es mi madre. Ella era quien me mostraba música, aunque no tuviéramos ni un duro. Pero ella era siempre la que me hablaba como si yo en algún momento si fuera a tenerlo. ¿Sabes? Como esa sensación esperanzadora, pero no desde un lugar soñador, sino desde un lugar concreto. Y sobre todo, porque fue la que me abrió las puertas de amar la música. Otro elemento fue la necesidad imperiosa que siempre ha estado en mí el hecho de no abandonar la persona que soy y la que me sale. Yo sé que esa forma me abrió puertas porque la gente me siente cercana, me aprecia y me acompaña en mi show. Yo sé que no soy solo una cantante o una actriz, porque en todo mi crecimiento la gente me dice "te quiero" o "gracias". Lejos de que eso se transforme en algo egocéntrico, se transformó en un "bueno, entonces ser uno mismo no está mal". O ser lo más uno que uno pueda, aunque no sea todo el tiempo. Pero esa sensación de que no me hace falta fingir algo que no soy es otro elemento importantísimo que me ha convertido en la mujer que soy hoy en día. Ahora cuando hablo con personas que no conozco, vengo a otro país a currar y me relaciono con otra gente, es muy gracioso cuando me dicen "anda, pero si eres medio guay, qué loco". Pero lo loco es que pienses que no podría ser guay. Es decir, tanto hemos normalizado que si te va bien no deberías ser guay, que siempre que me dicen eso me impacta mucho. Y sí, no sé, me va bastante bien, pero no dejo de ser una persona respetuosa con el resto. Así que ese es un buen elemento que me trajo hasta aquí, sin duda. 04.01 min Lali: "Viniendo de donde yo vengo, lo normal es que pienses que no vas a llegar a nada" Lali: Y otra cosa básica, pero súper importante, es la pasión. Yo soy una persona muy apasionada y curranta. No me da igual cuando hago las cosas. Si me aprendo una coreografía -que nunca estudié, sino que bailo porque me encanta bailar-, cojo y me pongo a los mejores bailarines que tenga al lado en todos mis shows. Yo trabajo para estar a su altura y para dar un buen espectáculo e inspirar a otros niños que les guste la música. Además, viniendo de donde yo vengo, lo normal es que pienses que no vas a llegar a nada. La vida es dura y tus posibilidades son pocas. Pero como yo sé eso digo bueno, si puedo ser un elemento para inspirar a dos personas, me vale. Me voy a tu faceta como actriz, porque ahora mismo estás rodando la tercera temporada de Sky Rojo. ¿Qué porcentaje ocupan la música y la interpretación en tu vida? Lali: Es una respuesta muy básica, pero 50/50 literal. De lunes a sábado o de lunes a viernes ruedo unas 10 ó 12 horas por día. Y como una loca me busco esos pequeños huecos para seguir creando música y cerrar un disco que vengo creando desde hace dos años. Todos los tiempos que encuentro fuera de ese rodaje son música. Así me junte con un amigo y nos pongamos a tararear con una guitarra. Ese espacio musical, aunque no sea profesional, sigue siendo un espacio musical en mi vida. Así que repito lo de 50/50, aunque este año va a ser un poco más musical una vez yo termine de rodar Sky. Solo me quedan estrenos durante el año, porque eventualmente estrenaré Sky Rojo y otra serie que filmé el año pasado en Argentina para Amazon. Así que me queda eso y salir a tocar y presentar el disco entero. Para mí, el 2022 es un año de mucha música.