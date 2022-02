Llevan trabajando en la música desde que no tenían más que 14 años, así que no es de extrañar que Manu y Xoán, integrantes de Blanco Palamera, afronten los últimos días antes del lanzamiento de su segundo álbum con especial ilusión. "Hemos pasado por un montón de proyectos y llegó el punto en el que también empezamos a componer en castellano. Fue entonces cuando se nos ocurrió la idea de que no podía haber un mejor nombre para nosotros que nuestros propios nombres. Yo soy Manuel Blanco y a él le llaman Palamera, así que fue obvio. Si vamos a hacerlo lo más sincero posible y vamos a ir con la verdad por delante, pues... ¿qué más verdad que nuestra propia identidad?", apuntaba el 50% de este dúo compostelano.

Intimidade ha sido el título escogido para su segundo trabajo discográfico. "A nivel musical, nos inspiramos en muchas cosas", confiesa Xoán. "Pero nuestros mayores referentes son las cosas que nos pasan en el día a día, nuestra gente, nuestra familia y nuestros amigos. Ellos son los que nos inspiran a escribir y crear, porque musicalmente estamos nutriéndonos de muchas influencias todo el día".

"Comenzamos a mirar hacia dentro para ver de dónde veníamos" ¿De dónde viene vuestra pasión por la música? Manu: La verdad es que ninguno venimos de entornos musicales ni de haber mamado música en casa. Creo que al final lo que nos llevó a hacer música era escapar de lo que tuviéramos que escapar. También juntarnos y tener a alguien a quien le molara la música tanto como al otro. Al final nos retroalimentamos un poco y fue creciendo la bola hasta que ahora no podemos hacer otra cosa y nos dedicamos a esto. ¡Y hasta el día que se acabe! Vamos a vuestro álbum Intimidade. ¿Cuál es la historia del disco? Manu: Realmente, cuando acabamos el primer disco tuvimos una etapa de experimentar un montón y de probar cosas diferentes, pero aún no existía la idea de disco como concepto. Cuando llegó el confinamiento ya teníamos canciones terminadas, así que en ese momento nos vimos obligados a parar y a pensar en qué era lo que estaba pasando y en qué queríamos obtener del proyecto. También lo que queríamos a nivel vital. Estar en esa situación de encierro y enfrentados a unos mismos, separados y currando de otra manera, también trajo consigo una serie de procesos súper heavys por enfrentarte a tu pasado y a un montón de cosas. Todo eso se hizo bola y en un momento fue como: "si miramos hacia fuera y vemos como está el mundo se nos va a ir la pinza". Así que comenzamos a mirar hacia dentro para ver de dónde veníamos, cuáles eran nuestras raíces, trabajarlas y aprender a estar en paz. Por eso también que se llame Intimidade, que es intimidad en gallego. Eso era lo que queríamos representar. ¿Escribís sobre lo que vivís? ¿U os inspiráis en experiencias de vuestro entorno? Manu: Sí, realmente lo que te hace mirar al pasado muchas veces es lo que te pasa en el presente. Xoán: También mirábamos mucho hacia el futuro, como hacia esa esperanza y alegría de seguir para delante. Manu: Siempre tuvimos presente que el disco tuviese algo de esperanza, más que recrearnos en estar mal.

"No nos gusta encasillarnos ni meternos dentro de ninguna corriente" Decís que Intimidade es un viaje. ¿Cuál? ¿Habéis descubierto nuevas facetas? Xoán: Como también nos autoproducimos todo nosotros estamos en constante aprendizaje, tanto técnico como personal. Siempre buscamos nuevos caminos por donde tirar, así que sí creo que aprendimos un montón con este álbum. Manu: Sí, además es de lo más divertido. Es decir, ponerte pruebas y retos. Al final es lo que te hace crecer. Si no tenemos eso tampoco vale mucho la pena. ¿Cómo definiríais vuestro sonido? Xoán: Íntimo. Manu: Sí, total. Creo que se da mucho la introspección. Hay que escucharlo con calma, aunque también hay canciones en este disco que son de bailar. Hay un collage de moods, sentimientos y sensaciones que para nosotros es súper real. Xoán: Sí, justamente hablando de la intimidad descubrimos y exploramos un poco todos los terrenos que nos criaron musicalmente desde que nos conocemos. De alguna manera terminan volcándose musicalmente en este disco. Por eso es un viaje a través de nuestra mente pasada. Dicen de vosotros que habéis recodificado el nuevo pop. ¿Estáis de acuerdo? Manu: La verdad es que no nos mola encasillarnos ni meternos dentro de ninguna corriente porque no sentimos eso. Lo primero es que no sabemos lo que es el nuevo pop, pero quizás sí que haya nuevas formas donde la gente joven está haciendo música hoy en día. La gente de ahora está hablando sobre temas que antes no se trataban y sin tapujos y con total libertad. Que nosotros a lo mejor lleguemos a ese entorno tocando una batería y una guitarra es lo que quizás lo que choca o lo que es diferente. Pero bueno, al final todo es música.