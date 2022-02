Carolina Durante: "En los discos somos unos puretas"

Es difícil, por no decir imposible, que un grupo caiga bien a todo el mundo. Sabemos que el mundo es muy grande, pero Carolina Durante es capaz de conseguirlo. Son gente guapa, carne joven y nunca serán señores mayores —aunque cada día estén más cerca de los treinta. Es secreto del éxito es ser tan majos como ellos.

Con motivo del lanzamiento de su segundo álbum, hablamos con ellos sobre "Cuatro Chavales", sobre famosos en tres calles (o quizá en unas cuantas más) y sobre la vida en general. ¿En serio te lo vas a perder? Aaaaaa#$!&.

P.- ¿Es verdad que sacar un disco es peor que un parto?

R.- Sí, es verdad. Además lleva grabado muchísimo tiempo, como un año o así.

P.- ¿Lo empezasteis en pandemia?

R.- Sí, justo. Cuando estábamos recluídos. Pero nos hemos ocupado de que no sea deprimente.

P.- Llama la atención el título: "Cuatro Chavales". ¿No estabáis creativos ese día?

R.- (Risas) Realmente no. Somos muy malos para poner títulos. Bueno, los de las canciones sí que tienen gracia algunas, pero para los discos no. Lo último que decidimos siempre es el nombre de las canciones y lo último es el nombre del disco. De hecho, la última vez nos pilló el toro y lo llamamos "Carolina Durante".

P.- ¿El tercero se va a llamar "Somos una banda"?

R.- Sí, algo así. O "hacemos música". O "ya tenemos treinta" o "cerca de los treinta".

P.- ¿Estáis cerca de los treinta?

R.- Sí, algunos más que otros. Yo estoy bastante cerca, estoy jodido.

P.- ¿En qué se diferencia este álbum con el anterior?

R.- Que tiene otras canciones y el sonido es diferente. Estamos mucho más contentos con este sonido y con cómo ha quedado. Tiene un tono más ligero, menos solemne diría yo. También se nota que está mucho más trabajado. Hemos podido componerlo pensando en que va a salir un disco, el otro lo compusimos a trozos. Eran canciones que iban saliendo a medida que estábamos de gira y luego las juntamos todas y se hizo un disco. Este es la primera vez que nos hemos juntado y hemos partido de cero para hacer un álbum.

R.- No me sorprendería, la verdad (risas). Alfredo Duro es bastante guay, pero es fan de muchas cosas. Martín Barreiro también es bastante loco. Pero tocho, diría que Pablo Iglesias. Nos sigue en Instagram.

R.- Sí, claro. De pequeñitos, joder. Montando en el burro, acariciando a los cerdos, te muerde una cabra. Me ha pasado. También me mordió un conejo y casi me arranca el puto dedo, macho. Tengo fotos con el dedo chungo.

P.- Ojo, eso es un logro.

R.- Sí, sí, es un logro.

P.- ¿Soléis leer los comentarios que os dejan?

R.- Sí, en las fotos de Instagram y demás. Cuando sale el disco sí que vemos qué dice la gente, pero luego intentamos no hacerlo. Afecta que guste o no guste, pero no nos condiciona a la hora de hacer algo diferente. Si estuvieses todo el día pensando en qué dice la gente, eso acabaría condicionándote. Por eso nunca es bueno ver lo que dicen de ti, tanto lo bueno como lo malo. Nos gusta que guste, pero nada más allá de eso.

P.- Para acabar, ¿qué tres sueños teníais de pequeños y ya habéis cumplido?

R.- Hombre, de pequeños fantaseábamos con tocar encima de un escenario y eso ya es un sueño. Eso es un sueño, tío. También no estar preocupado con el dinero, eso me preocupaba cuando estaba en la uni, estudiaba filosofía. Y trabajar en algo que te gusta. Y el conocer a peña, joder, no es difícil para nosotros cruzarnos a alguien a quien admiremos, tenemos proximidad. O poder tener conversaciones con gente que admiramos de la música española y poder tener una charla cercana.

P.- ¿Les pedís fotos?

R.- Es que a mí no me gusta pedir fotos. Prefiero acercarme y decir 'perdón, es que me encanta lo que haces'. Creo que la última vez que me hice una foto fue con Isa, de Triángulo de Amor Bizarro.