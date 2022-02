Samuraï: "Ojalá a la gente le guste tanto mi música como a mí"

Si "Tirando Balas" se había convertido en una de nuestras canciones favoritas del año pasado, lo mismo podríamos decir de "Sin Freno". Samuraï (@samurai.fm) está a punto de presentar su próximo EP, "Lo Bonito", que saldrá este viernes. ¡Qué ganas! Pero este EP no será lo único que escucharemos de la promesa del indie español este 2022.

Hablamos con Samuraï sobre la elección de su nombre artístico, este nuevo single y su próximo EP. ¿Qué significa "Samuraï"? ¿Tendrá alguna colaboración preparada? ¿Qué quiere transmitir con "Lo Bonito"? ¡Lo descubrimos!

P.- ¿Por qué "Samuraï"?

R.- En realidad es una razón súper estúpida. Es por un peinado, siempre me han llamado así. Por el típico moño con el pelo recogido arriba y lo demás suelto. Mi madre siempre me lo ha hecho desde que era pequeña y en el cole me empezaron a decir que parecía un samurai, entonces siempre me han llamado samu.

P.- Qué guay la historia.

R.- Sí, encima estoy súper acostumbrada a que me llamen "samu" y la gente piensa que me llamo Samuela en realidad (risas).

R.- No, no pienso las cosas. La gente me regaña porque dicen que hay cosas que no tienen sentido, pero a mí me salen así. Soy súper terca y cabezota. Así que ni fácil ni difícil, lo que me sale. Improviso con todo.

"Me puse samuraï por el típico moño del pelo, mi madre siempre me lo hacía de pequeña"

"'Lo Bonito' cuenta lo bonito de las relaciones, la fase de enamoramiento"

P.- Con tu anterior EP llegaste a varios millones de reproducciones, ¿te lo esperabas?

R.- A ver no, pero sí. Nunca he tenido expectativas en cuanto a nada, siempre soy de pensar que ojalá a la gente le guste tanto como a mí. Por eso cuando vi que "Tirando Balas" estaba llegando tan lejos y tanta gente me escribía, aún me siguen escribiendo diciendo que es su canción favorita y qué ilusión porque la he hecho yo. No me lo esperaba pero no esperaba menos.

P.- ¿Sueles leer los comentarios de tus vídeos?

R.- Pues depende. Siempre intento responder a todo en Instagram, sobre todo los mensajes directos, pero las publicaciones casi ni las miro. Aprendí hace poco lo importante que es que te escriba alguien y que invierta su tiempo en escribirte un textaco, está empleando su tiempo en decirme algo que me va a poner contenta. Por lo general, leo casi todo, pero tampoco he recibido hate. Ya me tocará.

P.- ¿Qué ha cambiado desde "Me quedo contigo" hasta ahora?

R.- Puf, todo. Al final, cuando hice "Me quedo contigo" en septiembre de 2019 estaba haciendo música para ver un poco qué pasaba. Solo porque me gustaba, tenía menos conocimientos pero la intención sigue siendo la misma. Siento que me identifico muchísimo más con la música que hago ahora y es música con la que me lo paso genial. Ahora también soy súper fiel a mis referencias, soy más fiel a la música que escucho. Hago lo que quiero escuchar.

P.- Dentro de poco vas a cantar en Las Ventas, ¿estás nerviosa?

R.- Estoy eufórica. Yo soy de Madrid y va a ser el primer concierto que de aquí, di otro hace poco en Barcelona, vendimos todas las entradas y la gente, casi 400 personas, se sabía mis canciones, era algo que no esperaba. Cuando me vi con la capacidad de darle el micro al público y que cantasen me di cuenta de que había algo. En Las Ventas va a haber mazo más peña y encima de Madrid. Tengo muchísimas ganas.

P.- Compartes cartel con Pole., Daniel Sabater, trashi... ¿qué música sueles escuchar tú?

R.- Pues española no mucho. Sigo estancada en la movida de My Chemical Romance, pero luego me gustan mucho otros productores, las canciones de Mura Masa. Lo experimental también, de aquí escucho mucho a Alizzz, le adoro. Y también escucho la música de mis amigos, Walls, Hens... Son unos cracks.

P.- Además de presentar "Lo Bonito", ¿qué otros planes tienes para este 2022?

R.- Después de que salga este EP, va a salir la continuación y vamos a cerrar este proyecto. Es una especie de continuación, a mediados de 2022 ya habremos sacado todos los proyectos. Luego hay colaboraciones súper tochas y tal que vamos a ver cuándo tienen que salir.