MYA: "Queríamos que Duki fuese el cura en el video de 'BB'"

MYA, el dúo argentino formado por Maxi y Agus, nos vuelve a recibir para hablar de su nuevo álbum 'Suena MYA'. Nos cuentan que han empezado el 2022 cargados de shows, horas de estudio y sobre todo trabajo, mucho trabajo. Lo cual es siempre una buena noticia. Justo vienen de dar un concierto en Mar de Plata y están emocionados con estar de nuevo en contacto directo con su público.

Este segundo trabajo reúne los últimos grandes éxitos de MYA, como "2:50 Remix", junto a Tini y Duki, "Una y mil veces", junto a Mau y Ricky, y "COMO + NADIE", junto a Rusherking y LIT killah, además de otras siete nuevas canciones, algunas en solitario y otras en colaboración con grandes amigos como FMK, Migrantes y Santi Sáez. Hablamos con ellos sobre su situación actual, su segundo disco, estas colaboraciones y sus intenciones de cara al 2022.

P: ¿Cómo os está recibiendo el público en vuestra vuelta a los escenarios?

R: Estuvimos este sábado en Mar de Plata dando nuestro primer concierto del año y fue buenísimo. Estuvimos haciendo una gira muy larga a finales del año pasado, entonces nos tomamos unos días en enero de descanso, pero ya volvimos con todo y ahora tenemos varios shows. Así que felices por eso.

P: ¿Diríais que es lo que más disfrutáis de vuestra profesión?

R: Sin duda, es 100% lo que más nos gusta.

P: ¿En qué ha cambiado MYA desde su primer lanzamiento?

R: Hubo cambios, hubo evolución y se ve en este segundo álbum que salió a finales del año pasado. Para nosotros está siendo muy importante y vemos que hubo una maduración en cuanto al sonido, el estilo, la lírica de las canciones e incluso con la gente sentimos que hubo un crecimiento. Creció la audiencia y nuestro contacto con la gente, y eso nos da mucha alegría. El fin del 2021 fue un momento de balance que, con suerte, fue muy positivo. Estamos muy contentos con lo que fue el 2021 para MYA y arrancando muy ilusionados este nuevo año. Hoy justo empezamos a tener las nuevas sesiones para lo que viene y estamos ilusionados con lo que nos espera.

P: ¿Os ponéis propósitos de año nuevo o no?

R: Sí, bueno, siempre tratamos de ponernos algunos objetivos a corto y largo plazo. Lo que pasa que uno nunca sabe cuando le van a pasar las cosas. A nosotros nos ha pasado que, por ahí cuando menos esperamos algo se da. Entonces, también de eso aprendimos que si bien hay que ponerse algunos objetivos, también hay que trabajar duro y las cosas van pasando a su tiempo... Nunca se sabe.

P: Después del exitazo de 2.50, que dijisteis no le gustaba a casi nadie, no os planteáis otra colaboración con Duki?

R: No sé si es que no gustaba, pero sí nos pasó que nosotros estábamos enloquecidos con el tema y no recibíamos la misma energía cuando lo mostrábamos. Era como que si está bueno, pero ¿no tienen otro? Esa era la respuesta que recibíamos de nuestro círculo más cercano, de nuestro equipo. Al final, confiaron que nosotros sentíamos mucho la canción y por suerte luego conectó con la gente también.

P: En este disco, al igual que el anterior, os rodeáis de grandes artistas. ¿MYA no sería lo mismo sin estas colaboraciones?

R: Hoy en día estamos inmersos en el mundo de las colaboraciones que claramente van enriqueciendo las canciones, porque cuando vos sumás a otro artista la canción toma condimentos de la esencia del otro artista y crece muchísimo. Nosotros estamos muy felices y muy agradecidos con todos los artistas que se han ido sumando en este camino aportando su granito de arena en cada canción.

P: La mayoría de vuestros temas salen de buenos momentos con amigos, casi de forma improvisada sin estudio de por medio, no??

R: Todas las canciones tienen su historia. Muchas nacieron en el estudio con algunos colegas productores, autores... Muchas otras son ideas que por ahí tenemos el Agus o yo. Después nos juntamos y lo desarrollamos. No es siempre el mismo procedimiento.

P: Y luego todo sale rápido y rodado en menos de un día. ¿Es lo habitual a la hora de crear canciones?

R: A veces te podés juntar un día a escribir una canción y no sale nada bueno. Y luego, hay momentos donde te juntás y en una hora sale una canción que es un temazo. Depende del día, la inspiración viene por ahí. De eso se trata, de ir probando hasta que aparezca ese temón.

Mezcláis reguetón, trap, pop y alguna balada. ¿En qué estilo os sentís más cómodos?

R: A nosotros nos gusta mucho la fusión de estilos. Nos gusta mucho la música pop desde que éramos chicos, lo urbano también nos encanta y lo consumimos desde hace años. Todo esto lo incorporamos a nuestras canciones y logramos hacer esta fusión de la que hablás. Las baladas también forman parte del ADN de MYA, pues desde que somos chicos somos muy amantes de las baladas. Así que nos sentimos cómodos en todos esos lugares y somos partícipes de la fusión, de buscar cosas nuevas y no hacer siempre lo mismo.

P: ¿Cómo ha sido grabar ese videoclip de "BB" en el que han aparecido hasta los productores de extras?