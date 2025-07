Duki: "Falta una eternidad de mí todavía"

Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como Duki, tan solo tiene 25 años y es todo un icono de nuestro tiempo. Un ídolo para millones de jóvenes en todo el mundo que empezó en las batallas del parque y dio el salto a la música para convertirse en uno de los pioneros del movimiento del trap en Argentina. El rockstar se sincera en esta entrevista de ICONOS PLAYZ para hablarnos de cómo es ser una estrella internacional a tan corta edad, cómo es lidiar con la presión, qué echa de menos de su vida anterior, su familia, sus tatuajes... en definitiva, descubrimos todo lo que rodea al Duko, uno de nuestros iconos favoritos del Siglo XXI.

"Día a día te vas dando cuenta y ves no tiene una respuesta clara ser una estrella. Hay cabrones que son engreídos y se crecen, hay cabrones que se vuelven introvertidos, hay cabrones que están emparanoiados y no pueden salir a la calle tranquilos... yo solo vivo segundo a segundo y bueno, así estoy, chillin", dice respecto a lidiar con la fama.

Duki es el rockstar de Argentina por excelencia, pues sus millones de seguidores y sus himnos como " She Don't Give a FO " o " Goteo " lo avalan como tal. Le preguntamos al rapero si se veía llegando a la cima de la industria, lugar en el que se encuentra desde que en 2016 se coronó como uno de los pioneros del género en Argentina tras ganar las batallas de El Quinto Escalón, referencia del freestyle underground en el país: " Sí, me veía llegando hasta aquí , sí, lo juro, un poco antes del Quinto, cuando empecé a armar el plan de hacer una canción, ganar el Quinto, me iba a pegar... como que ya proyectaba todo", se sincera el argentino.

"Falta una eternidad de Duki todavía"

Uno de los momentos más críticos de la carrera del Duko es cuando, en pleno 2019 y casi nada más estrenar su álbum, Súper Sangre Joven, el argentino comunicó por redes sociales una posible retirada musical: "Me cansé de toda esta mierda, quiero volver a disfrutar de lo que hago sin tener que soportar el odio o crítica de nadie. Solo voy a finalizar los proyectos que tengo que terminar", escribía Duki en su cuenta oficial de Twitter.

En la entrevista, recordamos ese momento decisivo para él y el rapero se sincera al respecto: "hacer música es lo que más me divierte, es mi pasión y es lo que me da la vida. Ahí lo estaba haciendo y no lo estaba disfrutando... y todo eso desembarcó en que no podía hacer ni un tema tranquilo ni disfrutarlo... y nada, fue lo peor", recuerda. "Fue justo un momento donde todo se fue... iba a decir al carajo (risas)". Sin embargo, podemos estar tranquilos, pues como confirma él mismo, solo fue un altibajo del que logró salir y lo más importante: "falta una eternidad de Duki todavía".

Duki señala a su familia como un apoyo principal en su vida y en su carrera profesional: "Mi familia siempre me apoyó, a veces más, a veces menos... pero siempre me inculcaron buenos valores y que si tenía un sueño lo siguiera", se sincera. "Yo de chiquito era muy vago pero todos decían que tenía potencial y que era inteligente, y mi vieja siempre me decía: no importa que hagas algo bien, sin voluntad no vas a llegar a ningún lado, y eso es clave; la constancia es clave", continúa. "Con esfuerzo, con hambre, con dedicación, con voluntad y con pasión también... la pasión es clave, por supuesto. Puedes llegar a donde quieras o hacer lo que quieras ... parece el típico mensaje, pero no, si quieres llegar a la NASA pues esforzáte y llegarás", señala Duki como ejemplo, que termina señalando esos valores de sus padres como "su mejor manera de apoyarle".

Aparte de su música, que recorre ya el mundo entero, como su último y exitoso álbum, Desde el fin del mundo, Duki se caracteriza por su original estética. En Playz queríamos que nos contase cómo fue el momento de llegar a casa con la cara tatuada: "Llegar a mi casa con la cara tatuada fue básicamente que mi madre lloró 15 minutos diciendo: por qué me hiciste esto, tenés la cara tan linda que te la arruinaste", recuerda él. Además, afirma nunca haberse arrepentido sobre la decisión que tomó: "es que yo ya lo tenía decidido, sabía que lo quería hacer, solo estaba esperando el momento. "De hecho, me despierto y flipo, digo: cabrón, tenía que haber nacido así, cómo no se dieron cuenta que tenía que nacer así", concluye convencido el argentino.