Asegura que nunca se imaginaría "haber llegado acá"; y con "acá" podemos deducir que se trata del Olimpo de la industria musical, pues Nicki Nicole es hoy en día toda una estrella internacional y una de las féminas más aclamadas de la música latina. Sus éxitos, sus números, sus hits y sus millones de fanáticos en todo el mundo lo avalan, pues la cantante y compositora sigue en línea ascendente y es ya en todo un icono del Siglo XXI para las nuevas generaciones. Hablamos con Nicki Nicole para conocerla un poco más, tanto en su faceta artística como personal, y descubrir qué se esconde detrás de esa chica de 20 años que llegó de Rosario para revolucionar la escena.

Ella, como otras tantas artistas femeninas, demuestran que las mujeres de la nueva ola urbana y latina han llegado para quedarse. Nicki lo tiene claro: lo más bonito de está sucediendo en el mundo de la música en estos momentos es "la hermandad que hay entre mujeres". Asegura que siente que "siempre pusieron a competir a las artistas femeninas" pero que el público ya va "dejando atrás esa crítica", algo de lo que está más que orgullosa y feliz por formar parte del proceso.

Se define como una persona "detallista", que busca la perfección de su música, "insegura" y un tanto "histérica" consigo misma. "No soy sencilla para nada", dice Nicki, quien defiende también la importancia de que todo ser humano, sea artista o no, trate y atienda la salud mental: "Fui a la psicóloga y me dijo: ¿cómo te llamas? y yo empecé a llorar y me di cuenta que tenía un montón de problemas que no sabía", se sincera Nicki, defendiendo que "vivimos con mucha presión y la normalizamos" y que "eso no está bien".

Pero Nicole, que tiene tan solo 20 años y que cuenta con una carrera (y talento) envidiable, reafirma con sus logros que no tiene límites. Señala a Amy Winehouse como un ídolo que la marcó y a la propia Nathy Peluso como otra referente que la influyó en sus inicios. También nombra a Rihanna, artista con la que confiesa tener el sueño de colaborar con ella: "Ella sería la única persona a la que yo le rogaría que volviera a la música y que por favor hagamos algo juntas". Nicki trabaja en su próximo y nuevo álbum y asegura que, si todo va bien, verá la luz en octubre de este 2021 y vendrá acompañado de una gira por España. Sus seguidores pueden celebrar ya que aún faltan "muchas colaboraciones y muchos temazos que van a salir pronto", tal y como declara ella misma, porque Nicki ya ha demostrado que lo mejor está aún por llegar y que nada puede frenarla.

"En este momento estoy preparando un álbum, un disco que si todo sale bien, saldrá en octubre. Va a haber gente de España involucrada, artistas que me encantan y que me representan al cien por ciento. ¡Esperemos que el covid no quiera dar rebrotes, por favor!"

"Lo primero es la gente. Los seguidores de acá son muchísimos y me encanta poder conocerlos cada vez que vengo. También los artistas, que juntarme con ellos es siempre increíble. Tengo muchos colegas acá que los extrañé mucho en este tiempo de pandemia. Y bueno, como no, la tortilla de papas es algo que me encanta. Me acabo de pedir una (risas)".

"Por supuesto, hay muchos planes y mucha buena onda, que es lo que más me atrae del artista, porque, sinceramente, si no funcionamos no se puede llegar a nada. Por suerte, con los tres fueron experiencias increíbles. A Nathy la adoro, además de ser una artista increíble, también es una gran persona. A Rels tuve la oportunidad de conocerlo porque hacía tanto que habíamos hablado de hacer algo que conocerlos a él y a su equipo fue increíble, yo amo sus temas. Y de Aitana, ¿qué puedo decir? Es la persona más tierna del mundo y tiene un talento súper agarrado. Tengo muchas ganas de hacer algo con ella también".

"En su momento, cuando yo arranqué con la música, había algo en Amy Winehouse como medio platónico. Me escuchaba todos los temas y la imitaba bastante. Ella es como una de las cosas que más me representó. También Nathy Peluso, que es una artista que yo escuché desde siempre, hasta cuando ella era como más reggae. Ella es muy talentosa y celebro hoy en día todo lo que le está pasando. De mujeres hay bastantes pero ellas dos fueron las que más me tocaron el corazón".

"Pienso bastantes cosas pero entre todas ellas pienso que esa chica no se hubiera imaginado nunca estar acá. Fui muy feliz en ese momento, escucho la canción y veo el vídeo y es como wow... cuando llegó la pandemia pensé en si estaba todo mereciendo la pena, porque estaba haciendo tantas cosas que no las podía disfrutar. Regresar a ver ese vídeo y verme en ese momento tan feliz, me hizo pensar en el porqué no estaba disfrutando de todo. La pandemia me sirvió mucho para poder frenar y disfrutar de todo".

"Soy bastante insegura de mí misma"

En lo personal, ¿cómo es Nicole en su día a día?

"No soy sencilla para nada, soy bastante rebuscada e histérica conmigo misma. Soy una persona que hay días en los que me levanto y no quiero hacer nada, pero no porque no tenga ganas sino por mi autoestima. Soy bastante insegura de mí misma, no por culpa de nadie, sino que yo misma no logro ver a veces lo que soy o me autoexijo demasiado. Me ha pasado mucho el hecho de que mucha gente me diga: Nicki, ¿por qué no disfrutás de este momento? A veces me cuesta ser yo al cien por cien porque pienso cosas como que estoy molestando a la otra persona, no sé. Soy así de verdad".

¿Una palabra que te defina?

"Detallista. Porque siempre busco la perfección, por lo menos hablando de mi música. Si vos no me das una fecha de entrega para el tema, lo deformo todo y siempre pienso que las cosas pueden estar mejor. Y eso también es como un problema personal de inseguridad porque si uno es seguro de sí mismo pues dice: vale, estoy es así, toma. Pero al ser tan detallista e insegura, siento que puedo mejorar siempre. A veces no termino de disfrutar las cosas de pensarlas tanto en cómo van a funcionar y cómo van a salir".