¿Imaginas que dos de los iconos favoritos de nuestra generación deciden darse el "sí quiero"? Pues lejos de ser una fantasía, Nicki Nicole y Trueno lo han hecho realidad. La intérprete acudía a una de las charlas con Ibai en su canal de Twitch y confirmó lo que muchos llevaban tiempo esperando: se acababa de comprometer con Mateo -Trueno-: "Fue todo muy inesperado además, él hizo todo un plan. Fuimos a La Boca, de dónde es él. Quería hacer lo que se hace siempre, que se vean los puentes de la terraza y yo le tengo miedo a las alturas. Yo estaba con miedo, ¡no quería ver nada!".

Todo arrancó cuando en mitad de la conversación, Ibai desveló que se encontraba "casado" para hacer referencia a la relación que mantiene desde hace años con su pareja. Pero parece ser que la única casada próximamente del grupo de IbaiLand iba a ser la propia Nicki. Tras el anuncio, que generó total sorpresa entre los seguidores de la artista, usuarios en redes sociales no dudaron en darle la enhorabuena y alegrarse por la unión entre dos de los artistas más prometedores del panorama musical actual.

A pesar de su corta edad, tanto Nicki como Trueno parecen tenerlo claro. Solo tienen 20 y 19 años, pero ambos siempre se han dedicado palabras de respeto y admiración públicamente. ¿Llegaremos a conocer más a fondo los detalles de este enlace? ¿Será en 2021? ¿En 2022? Aún se desconoce todo el misterio que lo rodea, pero la intérprete de "No Toke Mi Naik" ya hace algún que otro guiño en sus redes sociales.

"Admiro muchísimo a Dani Delaossa"

Durante su visita a España, Nicki confesó que acudir a La Resistencia le puso algo nerviosa por ser el primer programa de televisión al que acudía como invitada: "Estuve con Jimmy Fallon, pero no sentada con él hablando. Hice el show, pero no hablo muy bien inglés y no me quedé ahí", explicaba. Su foto junto a Broncano, Ester Expósito y Aitana dio la vuelta al mundo, así que no es de extrañar que de ese tiempo juntos haya surgido una bonita amistad.

Y como no podía ser de otra manera, Nicki desveló que se encontraba en plena grabación de su próximo álbum. Un proyecto del que no pudo desvelar muchos detalles, pero sí confesó las sensaciones que le produce el hecho de desarrollarlo en pleno año de pandemia: "Estoy trabajando en un disco que espero poder sacar este año y de que salgan los temas que tengo. Pero el covid va a decidir qué pasará con él. Me encantaría mostrarles algo. Es con una persona que yo admiro muchísimo que es Delaossa. Es una canción que hace dos años que la hicimos y teníamos las ganas de terminarla juntos. Que tu ídolo se vuelva tu amigo es increíble", confesaba.

Al margen de su admiración hacia Delaossa, Nicki también evidenció el respeto que profesa hacia artistas como Cazzu y Rosalía: "Cazzu es increíble no solo musicalmente sino también como persona. Me invitó a un concierto para cantar una sola canción. Cuando un cantante no es argentino, para nosotros es como una divinidad. Por ejemplo, The Weeknd y sobre todo Rosalía. Rosalía está muy clara en lo que es su música y en lo que quiere representar. A Rosalía nadie la escucha por moda, su voz trascenderá en el tiempo. Una leyenda para mí".

En menos de un año, la intérprete se ha convertido en uno de los mayores referentes de la música a nivel mundial. Pero la argentina no teme hablar sobre su repentino éxito y lo que supuso saltar a la fama de forma tan inesperada: "Aunque vos luches con el subconsciente, lo negativo sí que me pesa más. Al principio no lo toleré mucho porque no estaba acostumbrada. A mi me pasó que el reconocimiento fue de la nada, no fue algo progresivo. Cuando llegó lo bueno hubo gente que dijo "¿y esta quién es, si solo tiene tres temas?". Al principio fue bastante complicado. La gente que no entiende lo desconocido tiende a criticarlo. Prefieren decir algo al respecto negativo que decir "no sé nada sobre esto"".