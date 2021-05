Trueno y Nicki Nicole: un año de shippeo y de éxitos continuos

El éxito de "Mamichula" cumple un año el próximo julio, canción con la que Nicki Nicole y Trueno, dos de los iconos favoritos de nuestra generación, hacían pública su relación. Sin embargo, este mismo 18 de mayo los argentinos han celebrado en redes el primer aniversario de su romance, por lo que podemos confirmar que el amor surgió mucho antes que julio. Un año de shippeo máximo por parte de los fans, pero sobre todo un año de éxito absoluto para ambos.

Trueno le ha dedicado unas palabras a Nicki, quien tampoco ha dudado en compartir una recopilación de fotos de ellos dos juntos. "Hoy se cumple un año desde que la vida me presentó una compañera de oro", escribe el rapero en su cuenta de Instagram. "Que me acompaña en mis logros y mis penas. La gente que no te conoce no sabe ni el 1% de la mujer que sos, y de lo que te amo, siempre voy a estar ahí cuidándote como lo que más me importa. Agradezco tenerte a mi lado, te amo Nicki Nicole", concluía Trueno.

La artista argentina le ha agradecido la bonita dedicatoria con otras palabras: "Gracias por elegirme y acompañarme, te amo siempre", escribía Nicki. Pero tampoco han faltado los halagos por parte de sus compañeros de industria y amigos, como de las raperas Gabylonia y La Joaqui o el rapero mexicano Alemán.