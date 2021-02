Con tan solo 18 años, Trueno es ya todo un ídolo para las nuevas generaciones. Este mismo 15 de febrero ha estrenado el documental de Atrevido en vivo, donde el rapero argentino se sincera acerca de todo lo que esconde su álbum debut, Atrevido. Para Trueno, Atrevido representa a "la gente real": "Tuve un montón de amigos en mi vida, pasé por un montón de personas en mi vida, y a la gente que les abrí la puerta cuando las cosas empezaron a salir bien, fue la gente que estuvo cuando las cosas salieron mal", explica. "Esos pibes son los que sé que si mañana vuelvo a ser el mismo de hace cinco años, van a estar ahí; somos una clica", añade. "Creo que eso es una de las cosas más importantes para una persona".

Trueno es consciente de su repercusión en las generaciones más jóvenes y anima a sus seguidores a perseguir sus sueños como él mismo hizo: "Me impulsé a mí mismo a hacer algo y siempre me atreví a hacer algo, y eso es lo que quiero inculcar en la gente que me escucha y en los jóvenes: ser un wacho atrevido es atreverse a ser lo que soñás".

Sus "ñeris", uno de sus pilares fundamentales "Ñeri" es uno de los temas más aclamados del disco y supera ya más de 28 millones de visualizaciones. El videclip comienza con el arresto del rapero y sus amigos por la policía, sin embargo, estos consiguen escapar en nada más, ni nada menos, que en un camión de un comerciante de naranjas. A partir de ahí serán todo aventuras con los colegas, incluso a Trueno le da tiempo a marcarse unos bailes en el estadio de los Boca Juniors. De ahí el título de la canción, pues "ñeri" es una expresión en Argentina que se usa para referirse a los amigos y la canción es una oda a las locuras con los colegas en toda regla. "Hoy salgo con mis ñeri, estamos yendo pa' el club, mami chula", rapea el argentino al principio de la canción. Para Trueno, este tema es la representación de sus recuerdos de cuando salía con sus colegas. "Cuando empecé a hacer el disco, dejé de salir con mis ñeris y quería revivir ese recuerdo de salir y que nadie me conozca", se sincera el artista. "Soñaba con ser rapero, soñaba con ganar batallas de freestyle, soñaba con ser 50 Cent, Eminem, Daddy Yankee", confiesa Trueno, que asegura que su álbum Atrevido "es el cierre de Trueno niño y el comienzo de un Trueno nuevo". "Atrevido nace de un niño, de Mateo niño, que se puso de nombre Trueno cuando era chico y soñaba con ser rapero, entonces el disco es un poco eso: mi barrio, mis ideales, mi familia y mis ñeris". "Siento que hice una descarga, siento que lo tiré ahí", reflexiona Trueno sobre su disco debut. "Todos lo escucharon, todos sabían qué era, pero tenía que plasmarse en vivo". Además, la canción que lleva por nombre el mismo que el disco, es su tema favorito para representarlo en vivo: "Representa mi actitud ante las batallas de freestyle, ante la música, ante la vida... ante todo", dice él mismo. "Y que los guachos lo canten, que la gente se lo sienta y que se sientan atrevidos; esa es la idea", concluye.

"MAMICHULA" junto a Nicki Nicole, una locura mundial Su otro exitazo "Mamichula" junto a Nicki Nicole acumuló en tan solo 12 horas más de 4 millones de visualizaciones en Youtube y se mantuvo en el #1 en el Top 50 de España de Spotify durante los siguientes meses, además de dentro del Top 50 Global. La canción fue el tema favorito del verano de los españoles según la lista de éxitos y actualmente el videoclip supera más de 247 millones de visitas. Porque ya nadie se puede resistir a cantar aquello de "como Pac, all eyes on me...". Los fanáticos llevaban tiempo esperando esa unión musical (y no musical) y al fin se hizo realidad el pasado 2020. "Mamichula es una locura, la historia es muy loca", dice Trueno. "Nos faltaba el último tema del disco, nos juntamos con Nicki y lo creamos en cuatro horas y pasó todo lo que pasó con el tema, explotó por todos lados", recuerda el rapero. "La canción número #33 en el mundo entero, un récord, estábamos en EE.UU, estábamos acá, estábamos allá... y más con una persona como Nicki, que es mi compañera, pues lograr algo así está buenísimo", confiesa. "Lograr algo así para Argentina y más con alguien que querés, es súper importante", concluye Trueno, que dice que "Mamichula" es el cierre del disco porque "es el comienzo de lo que está por venir".

"Yo quería ser como 50 Cent" "G.P.S" es su colaboración con el rapero mexicano Alemán, otro de los titanes del hiphop latino. "Sabía que quería hacer un feat con Alemán y sabía que quería que fuese bien rapero, es tema más rapero del disco", dice Trueno. Según él mismo, esta canción nace de sus propias vivencias: "De cosas que se pensaban sobre mí y de cosas que yo quería que no se dijeran más". Trueno explica que el tema "Sangría" junto a WOS, otro de los referentes en la escena, representa "la juventud en Argentina": "Él es también alguien que lleva la voz de lo que son los jóvenes, la situación actual en Argentina, lo que nosotros pensamos", se sincera el rapero. “pic.twitter.com/BHNfg108M2“ — TR1 ⛈ (@TruenoOficiaI) August 25, 2020 Para el argentino, "Rain II" nace "de una crisis": "Los Rain nacen de algún momento en el que estoy muy mal y necesito escribir y volcar todo eso en un papel", dice Trueno. "Es el tema en el que Mateo está presente en la letra, más que en todos los demás", concluye. Y es que Trueno es consciente de su éxito internacional y asegura que no va a "hacer un River Plate como cualquier artista", sino que va a hacer La Bombonera, el estadio de los Boca Juniors, que tiene capacidad para 54.000 personas aproximadamente: "El día que tenga esa magnitud de gente avalándome, imagínate un show del TR1 acá... se cae a la mierda, boludo", asegura Trueno con mucha confianza en sí mismo. Sobre "Background", afirma que es su tema favorito del disco: "Yo quería ser como 50 Cent, me vestía igual que él, escuchaba todos los días sus temasm, así que le dije a Tatool que quería hacer un tema flow 50, y así fue". “Si al 2020 le dimos al 2021 lo hacemos pollo“ — TR1 ⛈ (@TruenoOficiaI) January 13, 2021 El rapero cuenta que "Fresko" fue el primer tema con autotune que hizo. "Yo no sabía usar el autotune, pero hicimos el tema y fue como un desbloqueo, como un OK, ahora entendí cómo es esto", cuenta Trueno. Por su parte, "Azul y Oro" para él representa La Boca en su totalidad, el barrio que lo vio crecer en Argentina: "No es ni un tema, es un freestyle, una canción que salió improvisada. Salió en el estudio, tiraba y me lo escribía", recuerda el rapero argentino. "Trata de los que están, de los que ya no están, de las cosas que pasan en La Boca", concluye.