Se cumple un año de la victoria de Trueno en FMS Argentina: repasamos las claves de su 2020

Con tan solo 18 años, Trueno se ha convertido en uno de los raperos y freestylers más populares de la escena. Hoy mismo se cumple un año desde que el argentino consiguiera el título de campeón en la FMS Argentina 2019: Trueno derrotó a Papo sin réplica en un increíble batallón y desde entonces ha sido todo un camino en línea ascendente. Su éxito en el freestyle le llevó a triunfar en la música a nivel global, y en tan solo un año, Trueno ya se corona como uno de los iconos de nuestro tiempo. Repasamos todas las claves de su gran 2020.

Del freestyle a la música: el éxito mundial de Trueno

Trueno ha dado el salto del freestyle a la música para terminar de petarlo con sus proyectos, como su último videoclip de "Ñeri", que conquistó las tendencias de YouTube en menos de 24h. Su primer single "Atrevido" en febrero de 2020 superó 21 millones de visitas online el mismo día de su lanzamiento y su segundo adelanto del álbum, "Azul y Oro", es todo un homenaje al barrio que lo vio crecer. "Este freestyle tiene el mensaje de mi infancia, intento mostrar las imágenes mentales que tuve cuando guacho, con mis amigos, en el barrio. Todo ese recorrido de cuando podía salir sin ser reconocido", cuenta Trueno en una entrevista a Vice.

Después llegó la pandemia y parecía que la terrible situación mundial iba a frenar al rapero, pero no fue así. En los meses de confinamiento, el rapero dedicó cuerpo y alma a la música y, en julio de 2020, llegó al fin lo que todos los fans estaban esperando: su álbum debut, Atrevido. El disco cuenta con la participación de otro titanes de la escena del hiphop como Wos y el mexicano Alemán, además de la trapera Nicki Nicole, con quien mantiene actualmente una relación sentimental.

Su exitazo "Mamichula" junto a Nicki acumuló en tan solo 12 horas más de 4 millones de visualizaciones en Youtube y se mantuvo en el #1 en el Top 50 de España de Spotify durante los siguientes meses, además de dentro del Top 50 Global. La canción fue el tema favorito del verano de los españoles según la lista de éxitos y actualmente el videoclip supera más de 226 millones de visitas. Porque ya nadie se puede resistir a cantar aquello de "como Pac, all eyes on me... ". Los fanáticos llevaban tiempo esperando esa unión musical (y no musical) y al fin se hizo realidad el pasado verano.