Una de las ediciones más esperadas de cada año en el mundo del freestyle es la FMS de Argentina, país que ha consagrado grandes nombres para la historia como Duki, Dtoke o Trueno. Este 2020 arranca por todo lo alto con un nivel arrasador por parte de los participantes de la liga y con más de 600.000 espectadores viendo el streaming.

Sin embargo, este año la Freestyle Master Series de Argentina no ha contado con Trueno, el vigente campeón de la liga que anunció su retirada el pasado febrero. Aún así, ha sido una jornada llena de nivel y batallones, pero que también ha desatado alguna que otra polémica tras la victoria de Papo. En Playz repasamos lo más destacable de la primera jornada de FMS Argentina 2020 del pasado 29 de agosto.

Papo, campeón de la primera jornada y señalado por "tongo"

Fue una jornada muy reñida y llena de nivel, algo en lo que que la comunidad fanática del freestyle no tenía ninguna duda por el nivel tan alto que han demostrado siempre los freestylers argentinos. Argentina nunca decepciona; Papo fue el campeón de la primera jornada con 362 puntos, y se transforma en el primer MVP de la tercera temporada de FMS Argentina. Sin embargo, los espectadores de la liga parecieron no estar conformes con la victoria de la bestia del hardcore el pasado sábado. En su batalla contra Sub, los fanáticos pedían a través de los comentarios del directo réplica o victoria para el contrincante de Papo, y este no ha tardado en responder a través de Twitter a las críticas que le señalan por "tongo".

“Yo rapeo hace una banda gente. No le debo nada a nadie. Yo no le digo a nadie que votar ni les digo a ustedes que me escuchen. Pero con mucho cariño les pido, si me van a romper los huevos, no me sigan ni me escriban.“ — Papo MC (@PapoMcArg) August 30, 2020

“Yo me subo, rapeo y me bajo. Si les gusta bien. Si no también. Unas ganas de estar jugando among us y que no me rompan la verg@. Gracias ��“ — Papo MC (@PapoMcArg) August 30, 2020

"Recibí miles de mensajes pidiendo que no me retire. Tomé la decisión de participar un año más, de ir en busca del campeonato. De pasar la mitad del año aislado de mi familia para poder competir en FMS. Me subo rapeo me votan me bajo y me tengo que bancar un montón de caca", escribe el rapero en sus redes sociales.

Por si no fuera poco, Papo también respondío al youtuber y comentarista de freestyle Jimmy, quien tuiteó lo siguiente sobre la batalla: "Wtf? Ganó Papo? Bueno... pensé que era réplica o Sub... no me lo esperaba...". El freestyler replicó lo siguiente a dichas declaraciones: "El freestyle está siendo censurado chicos cuidado!".