El freestyle traspasa fronteras y en muchas ocasiones ha funcionado de trampolín para algunos artistas. La mayoría de las estrellas más escuchadas internacionalmente en el hiphop y el trap comenzaron su carrera musical dándose a conocer en las batallas de gallos; han pasado de la rabia callejera al éxito global en la música. ¿Son los reyes del freestyle las nuevas estrellas del pop actualmente?

A finales de la última década, han surgido nuevas vertientes musicales en el género que están dejando atrás el underground para formar parte del mainstream. Duki, Wos, Trueno, Paulo Londra... algunos de los nombres más conocidos empezaron su camino en el under y hoy dominan las listas de éxitos internacionales. ¿Está el hiphop destronando a lo que conocíamos por "pop" hasta ahora? Repasamos el éxito de estos titantes del freestyle para descubrir cómo se han convertido en los artistas más influyentes de España y Latinoamérica.

Duki, el rockstar de Argentina por excelencia Lo cierto es que, cada proyecto que viene de la mano de estos artistas, se convierte en todo un fenómeno mundial. Duki acaba de estrenar su álbum Desde el Fin del Mundo y ya apunta a convertirse en uno de los discos más esperados de este 2021. A caballo entre el sonido electrónico del trap y el análogico de guitarra y batería, Desde el Fin del Mundo llega con colaboraciones muy esperadas como Bizarrap, Khea, Neo Pistea, Farina, Pekeño 77, Ysy A, Lucho SSJ y Asan, entre otros. Duki llega con todo su combo para romper, una vez más, todas las reglas de la música latina. Los números y el hype que ha generado este esperadísimo proyecto del rockstar de Argentina hablan por sí solos, pues la media de visualizaciones de cada canción que conforma el disco, en su primer día de lanzamiento, es de medio millón. Y eso por no hablar de la tendencia que ha generado Duki en todas las plataformas en el día del estreno. [Mira aquí la entrevista exclusiva con Duki, en PlayzTrends].

El Quinto Escalón y su repercusión en el resto del mundo El Quinto Escalón fue la organización referente en el freestyle del under de Argentina y la responsable de potenciar las carreras de los que encabezan hoy las listas de éxitos. Tanto Duki como Paulo Londra, Trueno, Wos o Ysy A, comenzaron siendo referentes en las plazas y hoy pertenecen a la élite musical. Estas batallas se convirtieron en toda una sensación mundial gracias a su distribución en plataformas como YouTube. A pesar de ser el encuentro de freestyle más concurrido de Argentina, lo realmente interesante de esta competencia fue su influencia en el resto de países de habla hispana, pues fueron pioneras en el movimiento y actuaron como trampolín para potenciar la cultura del freestyle underground en el resto del mundo y, sobre todo, de algunas de las carreras más exitosas de la industria musical.

La escuela argentina, una de las más influyentes La escuela argentina es una de las más potentes de la escena urbana actual. Duki y Wos son dos de los raperos más aclamados de la escena, al igual que Paulo Londra, Trueno, Khea, y un sinfín de artistas que acumulan millones de visualizaciones en plataformas digitales y venden miles de copias en todo el mundo. Con tan solo 24 años, Duki es el favorito de los fanáticos y todo un referente en el trap latino. Comenzó sus andaduras en las famosas batallas de gallos de El Quinto Escalón, el espacio más famoso de freestyle de Argentina que atraía a miles de jóvenes de todo el país. Su tema "She Don't Give a FO" con Khea fue lo que coronó a Duki como uno de los referentes del género. Las alas de murciélago que lleva tatuadas en la cara hacen de él un icono indiscutible; musicalmente, su estilo personal y agresivo le colocaron en las listas de éxitos internacionales desde un primer momento. El segundo logro que le posicionó mundialmente fue su colaboración en "Loca" junto a Khea, de nuevo, y la trapera argentina Cazzu, lanzado justo una semana después. Tal fue el éxito del tema que el titán del género latino, Bad Bunny, no dudó en ningún momento en montarse en el remix de la canción.

Trueno, todo un ídolo para las nuevas generaciones Una de las últimas incorporaciones a la industria musical es Trueno, el freestyler más viral del mundo. Su vídeo con Bizarrap ha superado en visualizaciones al freestyle de Eminem y acumula actualmente más de 173 millones de visitas en Youtube. Con tan solo 18 años, el joven Trueno ya ha hecho historia, pues es fue campeón de FMS Argentina y de la Redbull Batalla de los Gallos de su país en 2019. Empezó su carrera en la calle participando en batallas de gallos como El Quinto Escalón y ha llegado a convertirse en uno de los referentes del hiphop en Argentina. El joven rapero estrenó su álbum debut Atrevido el pasado 2020 y cuenta con colaboraciones con otras grandes estrellas del panorama latino como Alemán y su éxito "Mamichula", junto a Nicki Nicole, conquistó el Top 50 de España de Spotify durante todo el verano del pasado 2020. La canción fue sido el tema favorito de los españoles durante meses, según la lista de éxitos, y actualmente el videoclip supera más de 269 millones de visitas. Porque ya nadie se puede resistir a cantar aquello de "como Pac, all eyes on me...". "Mamichula es una locura, la historia es muy loca", dice Trueno en el documental de Atrevido en vivo. "Nos faltaba el último tema del disco, nos juntamos con Nicki y lo creamos en cuatro horas y pasó todo lo que pasó con el tema, explotó por todos lados", recuerda el rapero. "La canción número #33 en el mundo entero, un récord, estábamos en EE.UU, estábamos acá, estábamos allá... y más con una persona como Nicki, que es mi compañera, pues lograr algo así está buenísimo", confiesa. "Lograr algo así para Argentina y más con alguien que querés, es súper importante", concluye Trueno, que dice que "Mamichula" es el cierre del disco porque "es el comienzo de lo que está por venir".

Las mujeres del underground Pero las mujeres también se hicieron su hueco en el freestyle, y más tarde en la industria. La argentina Dakillah es otra de las raperas que saltó de las batallas a los escenarios. Dakillah fue una pequeña entre gigantes en su etapa freestylera, pues se presentaba a la Red Bull y a El Quinto Escalón siendo menor de edad, ya que nació en el año 2000. Desde el seno del underground, se ganó el respeto y el reconocimiento de los más grandes de la cultura por su flow y su estilo melódico. Hoy acumula millones de views en Youtube y sus canciones suenan en todos lados: "Number One", "Act1tud" y "Oro Negro" son algunos de sus temas más populares.

Del parque a los Latin Grammy Otro de los acontecimientos que prueban el éxito global de los reyes del freestyle es la nominación de dos raperos argentinos a los pasados Latin Grammy 2020. Duki fue nominado a Mejor Canción de Rap/Hiphop por "Goteo" y Mejor Fusión Urbana con "Hablamos Mañana" con Bad Bunny, mientras que Wos fue nominado a Mejor Nuevo Artista. Ambas son dos de las categorías más importantes de los 53 galardones que reparte la Latin Recording Academy. Sin embargo, no es la primera vez que un freestyler está nominado a este importante galardón. En 2019, el argentino Paulo Londra estuvo nominado a los premios como Mejor Nuevo Artista. Finalmente, Paulo Londra no se llevó el premio pero se ganó un reconocimiento absoluto de la industria musical; Londra es el ejemplo más claro de la conversión de rapero underground a artista pop latino mundial. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Paulo londra (@paulolondra)“ “

La convergencia de los géneros musicales Una de las claves del acercamiento de todos estos artistas a la industria es la convergencia de los géneros musicales, y es que cada vez es más común la unión "hiphop-trap-reguetón". Paulo Londra, quien cuenta con un pasado exitoso en las batallas de gallos, es actualmente uno de los artistas de pop latino más escuchados. ¿Y cómo puede ser que un rapero se convierta en artista pop? Lo cierto es que Londra siempre ha tenido muy claro a dónde enfocarse desde su despegue con "Adan y Eva" en 2018: al mainstream, o lo que es lo mismo, a lo comercial. Cada vez son más los artistas pop que han optado por colaborar con el joven Paulo Londra, quien con 23 años supera ya en números y éxitos a muchos artistas de su edad. Su coronación en el mainstream llega con su colaboración "Cuando Te Besé" junto a Becky G, una de las artistas latinas más populares del género. Después llegaron Lenny Tavárez, De La Ghetto e incluso Justin Quiles, artistas muy populares de reguetón y con los que Londra consiguió su apogeo máximo en el género. Porque la unión hace la fuerza, y cuando se trata de música, más. Pero el intérprete de "Tal Vez" no es el único que ha sabido cómo enfocar su éxito en la industria musical, pues Duki también cuenta con colaboraciones muy sonadas en el mundo del latineo. Una de sus nominaciones a los Latin Grammy ha sido por su éxito "Hablamos Mañana" junto a Bad Bunny en el disco del puertorriqueño, #YHLQMDLG. Duki reúne también trabajos con Rauw Alejandro, Myke Towers o Arcángel, todos artistas de reguetón. En el panorama español ha trabajado con C. Tangana en "5 Stars" e "It's A Vibe" y con Rels B en "Aleluya Remix" y "Otro Cheque".

Lucho SSJ, Lit Killah, YSY A, Khea, CRO... y muchos más La lista de antiguos freestylers que hoy lo parten con su música es infinita. Lucho SSJ, Lit Killah, YSY A, Khea y CRO son otros de los nombres más sonados de la nueva ola de hiphop y trap argentino, pero hay muchos más: DrefQuila, Ecko, Acru... todos ellos cuentan con un pasado muy underground en las batallas del parque y dieron el salto a la industria gracias al estilo que adquirieron en las batallas. El propio Khea asegura que nunca le gustaron especialmente las batallas porque no le gusta competir, pero que fue una etapa que le abrió muchas puertas: "A través del freestyle empecé a conocer la escena de rap de Argentina, ya que hasta entonces solo había escuchado el rap de Estados Unidos. Y al ver lo que se estaba haciendo aquí a nivel musical, me di cuenta de que me quería meter en ese mundo y dedicarme a ello", confiesa Khea en una entrevista con Playztrends. “KHEA x DUKI - (Video Oficial) 1/4/2021 . �������� . pic.twitter.com/u21O1cglkJ“ — WACHA (@kheayf) March 25, 2021

El freestyle y la música en España La unión del freestyle con la música tampoco es nada raro en España. Al fin y al cabo, las batallas de gallos forman parte de la cultura hiphop y muchos de los raperos españoles que improvisan también se atreven a sacar temas. No obstante, hay que recordar una cosa importante: no por ser rapero tienes que ser freestyler, y no por ser freestyler, tienes que ser músico. El ejemplo de ello es el propio Chuty, considerado el mejor freestyler de España actualmente y que destaca por su faceta batallera, pero no por su faceta musical (algo que ni si quiera importa cuando eres el freestyler favorito de tu país). En España, muchas estrellas de la improvisación como Blon o Sara Socas también dedican tiempo a desarrollar su faceta creativa y musical. Y no solo eso, sino que otros "exfreestylers" como Luisaker ya han aparcado su pasado callejero para dedicarse a la música, o al menos de momento. El propio Khan, quien volvió este año a la FMS, estuvo retirado de las competiciones profesionales desde 2015 para dedicarse a sus proyectos musicales, algo que le ha hecho adquirir un flow en las batallas que pocos raperos tienen. No sería desacertado afirmar que Walls es el freestyler español que está más activo desarrollando su carrera musical; un ejemplo de su éxito es su tema "Por Partes", la cual tiene 9 millones de visualizaciones en Youtube. Tal es su dedicación a esta nueva etapa que Walls se atreve incluso a cantar con la guitarra y subirse a un escenario al más estilo cantautor puro y duro, algo que se ve muy poco en la escena freestyle española. Otro freestyler español que se despidió de su época batallera fue Babi Blackbull, una de las personalidades más queridas del circuito y que acaba de estrenar su tercer álbum de estudio, Tenía que hacerlo, una reivindicación en toda regla en contra del racismo en la música. Muchos fanáticos piden su vuelta a los escenarios pero Babi lo tiene claro: "La gente me pide mucho que vuelva, pero ahora estoy tranquilo y enfocado en otras cosas", dice en una entrevista con PlayzTrends. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de BABI BLACKBULL (@babiblackbull)“ “

Beret, Dollar y Waor, con un pasado muy under Y, si echamos la vista atrás, encontraremos que artistas como Beret y Dollar Selmouni tienen también un pasado freestyler, pero no son los únicos, pues otros iconos como Waor comenzaron sus andaduras en la disciplina. Beret es uno de los cantantes del nuevo pop urbano más escuchados actualmente y también estuvo nominado a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop por Prisma. Waor es miembro de uno de los grupos de rap más importantes de nuestro país, Natos y Waor, quienes además han vuelto a dominar la escena con su recien y esperadísimo EP, Hijos de la Ruina vol. 3, junto a Recycled J. Dollar pertenece a la nueva ola de raperos españoles y su estilo se caracteriza por ser una mezcla de R&B, trap y rap melódico. Su último álbum Los Niños contiene temas experimentales como "Amor de Novela" o "Somos de Calle" donde se atreve hasta con sonoridades flamencas al más estilo soulero. Dollar es uno de los raperos más especiales de la escena y su pasado en el freestyle es de los más característicos, pues su carácter melódico siempre llamó la atención y pudo concederle un hueco merecido en la escena musical actual. El rapero tiene colaboraciones con otros de los iconos del hiphop actual más escuchados como Prok, Fernando Costa, Sule B o Hard Galiza, entre otros.