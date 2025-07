Los 6 beefs más sonados de la historia del trap y el rap en español

¿Qué sería del trap y del rap sin los famosos piques entre sus referentes? El beef es una práctica propia de los géneros urbanos, tanto del hiphop como del trap o el reggaeton y que lleva existiendo desde el inicio de los mismos. Los artistas acostumbran a enfrentarse con otros artistas a través de las letras de sus canciones, ya sea de forma directa o indirecta. En los últimos años hemos sido testigos de tiraeras muy heavys que han quedado para la historia, como el mítico pique entre C. Tangana y los Chikos del Maíz que tuvo en vilo o toda la comunidad del rap en español durante varios meses. En Playz te hemos traído una selección de los 6 beefs más sonados de la escena.

C. Tangana vs Los Chikos del Maíz Se trata de uno de los beefs más importantes de la escena del rap español; dos artistas con maneras diferentes de ver el género enfrentados a través de canciones... y de algún que otro puñetazo. La historia se remonta a mediados de la última década, en el año 2014, cuando el "recién nacido" C. Tangana publica un tema llamado "Alligators". En el videoclip, Puchito sale vestido con un chándal Lacoste y con un cocodrilo real atado a una correa. El problema llega cuando Los Chikos del Maíz, grupo de rap caracterizado por su ideología anticapitalista, parodian al rapero en el vídeo de "Tú al Gulag y yo a California" con un supuesto C. Tangana agarrado con una correa a un cocodrilo hinchable. En contestación al beef, El Madrileño publica "Nada", canción que forma parte de su EP 10/15. "Yo fui a verte a tu concierto, te di un guantazo solo a la salida, no dije nada", cuenta el rapero en su tema de réplica a Los Chikos del Maíz, y que según el propio C. Tangana, es cierto que se acercó a la salida de un concierto para pegar al Nega, uno de los miembros del grupo. Por si no fuera poco, Puchito mencionó a Pablo Iglesias, político que se ha declarado fan de la banda en varias ocasiones, en un tweet que dice: "Tronco, Pablo Iglesias, pasa del Nega, llámame". La respuesta de Los Chikos del Maíz vino también en forma de canción, llamada "Los Pollos Hermanos": "Tienes groupies que son groupies de Roncero y de Inés Arrimadas, me dan vergüenza ajena, no digo nada", replica el Nega en la canción. Ilglesias, que estaba enterado de lo sucedido, contestó al tweet de Tangana con la canción de "Los Pollos Hermanos" acompañado de lo siguiente: "Disculpa man, somos más de Common que de Drake", donde critica también el estilo comercial de C. Tangana alejado del rap clásico. El beef termina con la última palabra de C. Tangana con el tema "Los chikos de Madriz" y un tweet final para Pablo Iglesias: “Eres la segunda persona de este país que mejor domina el espectáculo. C. Tan-gana”. ““

C. Tangana vs Yung Beef Otro de los beefs más importantes del panorama urbano actual es el de C. Tangana contra Yung Beef, uno de los precursores del trap en España. El pique comienza con la famosa rueda de prensa de Primavera Sound entre C. Tangana, Yung Beef y Bad Gyal. A mitad de la rueda de prensa, comienzan a apreciarse las diferencias entre los puntos de vista de la industria musical del madrileño y el granadino. Básicamente, C. Tangana defiende el papel de las multinacionales en la música y Yung Beef defiende la independencia artística a través de su propio sello, la Vendición (después de haber trabajado con Sony cuando formaba parte de PXXR GVNG). Días después, Puchito lanzaba el tema "El rey soy yo / I Feel like Kanye" con frases como “Tú no quieres ser el rey porque te da miedo el poder [...] prefieres que el rey sea otro [...] te da miedo porque te obliga a asumir la responsabilidad de lo que haces y dices, el poder te da miedo porque te hace responsable de tus desgracias". A lo que Yung Beef le responde con "Yes Indeed/ I Feel Like Kim K-RIP Pucho" con frases como “hay cosas que no se compran con dinero, majestad”. La respuesta de Pucho fue lanzar una camiseta roja en la que Yung Beef aparecía caracterizado como el Che Guevara acompañada de una petición en donde pedía al trapero que explicase lo que realmente pasó con PXXR GVNG y Sony. Después, C. Tangana vendió 20.000 ejemplares de dicha camiseta y bajo el nombre de Crema lanzó el tema "Forfri", donde, además, versiona la voz de Yung Beef de su tema "BEEF BOY".

Kaydy Cain vs Pimp Flaco, Kinder Malo y Kidd Keo Kaydy Cain, antiguo miembro de PXXR GVNG y otro de los precursores del trap en España, lanzó el tema "All my children Remix" en 2016 donde se apropia de la misma base y la misma portada del original "All my children" del rapero Gucci Mane. Sin embargo, en la portada aparecen Kinder Malo, Pimp Flaco y Kidd Keo y les tacha de "copias": "Todos esos rappers son mis hijos, aunque algunos me han salío con retraso". Kinder Malo y Pimp Flaco no tardaron en responder con una nueva versión del remix que titularon "Papa dame dinero", en la que le contestaban frase por frase. Más tarde, llegó Kidd Keo y contestó con "The Lil Kid", poniendo fin al beef.

Cecilio G vs PXXR GVNG En los inicios más remotos del grupo de trap PXXR GVNG, Cecilio G formaba parte de él. Tiempo después, el catalán se separó del grupo y comenzó un beef prolongado en el tiempo; este pique no es una tiraera entre canciones, sino un pique infinito donde las redes sociales juegan un papel muy importante. Ceci y los miembros del antiguo grupo PXXR GVNG, del que Yung Beef y Kaydy Cain formaban parte, se han dedicado en estos últimos años a tirarse puñaladas en canciones y en redes sociales. Una enemistad en la que las cuentas de memes y los fanáticos del trap están más que puestos y que parece no tener fin.

Kaydy Cain vs C. Tangana C. Tangana comenzó el beef contra Kaydy Cain con su tema "No te pegas", del álbum 'Ídolo': "Os ibais a quedar con todo, lo repetíais como loros, todo lo mismo como bobos", frase muy recurrente por parte de PXXR GVNG en sus entrevistas. Solo unas horas después, Kaydy Cain le respondía con un vídeo un tanto apresurado llamado "Perdedores del barrio", pero que tiene ya más de 20 millones de visualizaciones. La canción empieza con una letra contra Puchito que dice lo siguiente: "¿Ídolo de quién, por cuánto, y cómo?". Parece que una sola contestación no fue suficiente para Kaydy, pues más tarde sacaría dos nuevos beefs contra C. Tangana llamados "Como los maestros" y "Still Lovin". Por su parte, C. Tangana publicó "Still Rapping": "No hay ningún tattoo en mi face", dice en la canción. Además, El Madrileño quiso llevar el beef a los escenarios y lanzar una indirecta muy directa en un show en vivo: "Al falso ídolo basta con pasar de él, con ignorarle", dijo C. Tangana en su concierto. ““