¿Dónde está C. Tangana? El rapero sigue desaparecido en redes sociales

El pasado mes de julio, todas las alarmas de los amantes de la música urbana actual saltaron al descubrir que C. Tangana había borrado todas sus publicaciones de Instagram. El rapero tan solo dejó una publicación en donde se le veía con un aspecto desmejorado y pálido mientras comía una hamburguesa. La única pista que dejó Puchito, uno de los artistas más escuchados en España de la última década, fue un mensaje en su camiseta que decía "DON'T STAY RELEVANT" (en español, "no sigas siendo relevante").

¿Problemas personales? ¿Crisis existencial? ¿Campaña de marketing de algún nuevo proyecto? no nos quedaba claro qué le pasaba exactamente a C. Tangana; hasta días después, cuando él mismo publicó en Twitter el link de una colección de merchandising, titulada, casualmente, "Don't stay relevant". Pero eso no es todo, pues tampoco sabíamos que su "desaparición mediática" iba a durar tanto tiempo. Un mes después, C. Tangana sigue sin dar señales de vida en redes sociales y sin publicar música nueva.

Parece que la decisión de alejarse un tiempo del foco mediático, venía acompañada de una profunda reflexión sobre la toxicidad de estar siempre activo en redes. El rapero dejó, únicamente, un comunicado en el blog Highxtar donde decía lo siguiente acerca de ello: "A día de hoy lo primero que hago cuando alguien me menciona a un artista nuevo es buscar una cifra de followers, un culo, un six pack, unas tetas. Busco todos los intentos ridículos que hace semanalmente por llamar la atención, los juzgo, los envidio, los comparo con los míos. Analizo la tendencia".

Y continúa diciendo: “Mis picos de popularidad tienen que ver con la obscenidad. Os encanta verme en líos. ¿Por qué tengo la necesidad constante de ponerte cachondx? Menos mal que alguien me hizo una foto con el cuello partido en clase turista y pudimos romper la magia porque os aseguro que mantener la mentira para siempre hubiera sido un infierno". Quizá estas son algunas de las reflexiones que han llevado al Madrileño a tomarse un descanso.

"He cambiado la industria de un país entero" Si existe una figura en el panorama musical actual que haya sido relevante en la última década, sin duda es C. Tangana. El artista comenzó sus andadas en el rap más underground como Crema, después pasó a formar parte del grupo Agorazein a principios de 2011, y, más tarde, se convirtió en C. Tangana. Se trata de un artista indispensable para entender cómo se pasó en España de lo underground al mainstream. Toda la etapa de Puchito en el rap ha sido un camino largo y una lucha constante de ir abriendo puertas para todos los que venían detrás. "He cambiado la industria de un país entero", dice C. Tangana en su tema "Yelo", canción que hace honor a todas las facetas del rapero y a la importancia que ha tenido en la escena. "Mi dinerito me ha costao', este sudor es mío, era un crío, iba en clío, ahora miro al horizonte y todo esto es mío". Porque C. Tangana ha vivido el cambio desde sus inicios más remotos. Los temas de Crema sonaban al rap más purista de la escena madrileña, al igual que otros artistas de gran importancia como Charlie. Su cambio a Agorazein fue una auténtica revolución, pues en 2011 hubo un cambio significativo al pasar del boom bap clásico del hiphop a nuevas formas sonoras que significaron la antesala del éxito del trap en España. Cabe destacar, sobre todo, su unión con uno de los productores más significativos del panorama urbano español: Alizzz, con quien ha colaborado en grandes éxitos como "París" o "Pa' llamar tu atención", entre muchos otros.

Rompiendo estereotipos Pero quizá, si hubiera que elegir la gran aportación que Pucho hizo a la industria musical, sin duda sería el atreverse a romper los prejuicios y estereotipos que han existido siempre con el rap en español. C. Tangana abrió las puertas de las grandes discográficas a lo que se conoce hoy como "música urbana" para ofrecer, a una escena completa, una oportunidad económica digna (para lo que era antes lo urbano) y un reconocimiento a la altura del gran talento de los y las artistas de este género. Mixtape Mixtape - "Origen" con C. Tangana y Daniel Madjody En el estreno de Mixtape hablamos con C. Tangana y Daniel Madjody sobre los orígenes escena de la música urbana en España.... Ver ahora La palabra mainstream era una especie de tabú en el mundo de lo underground de principios de la década, pero C. Tangana se atrevió a romper esa barrera y a no tener miedo de hablar de dinero y capitalismo cuando se hablaba de rap. Siempre defendió la necesidad de una unión del género con el mainstream, lo que hizo que surgieran muchos detractores, pero también muchos admiradores que aplaudieron los actos del artista. En el programa de Playz, 'Mixtape', C. Tangana habla de lo importante que fue "la reivindicación de un nuevo rap" para que el género llegase a públicos nuevos y a los medios de comunicación. ““