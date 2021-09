La Freestyle Master Series se ha convertido, desde su inicio en 2017, en una de las batallas de gallos más populares entre los jóvenes. Tras el inesperado suceso del abandono de Chuty, tricampeón desde 2017, y Skone, subcampeón de la liga, la incertidumbre se ha apoderado de toda la comunidad freestyle. El pasado miércoles, Urban Roosters revelaba que uno de los participantes que ocupará el puesto sobrante en esta temporada será Tirpa. Cabe recordar que el malagueño quedó en cuarta posición del ranking de ascenso el año pasado, detrás de Mnak, Sweet Pain y Gazir.

Las sospechas de quiénes serán los nuevos participantes sorpresa han sido muy variadas. Los nombres más repetidos por parte de los seguidores de FMS fueron Force y BTA, Tirpa y Jesús LC, e incluso Sara Socas. A pesar de las múltiples teorías que resonaban por redes sociales, Urban Roosters ha confirmado quién será el último gallo que ocupe la plaza: Khan, "el hombre que inventó el juego".

“Último enfrentamiento, muchos lo pedían y aquí está. @KhanDobleL vs @Mnak14 Bienvenido a la liga ������ pic.twitter.com/3HeKps1WZk “

Debido a la situación de la COVID-19, la competición se vio obligada a aplazarse. A pesar de la mala noticia de la retirada de Chuty y Skone, ya se han confirmado las primeras fechas y los primeros enfrentamientos entre los participantes. Los cruces del certamen que tendrá lugar el próximo sábado 11 de julio son los siguientes:

El primer enfrentamiento que FMS hizo público fue entre Blon y Sweet Pain; más tarde se conoció que Errecé se enfrentará a Bnet, uno de los favoritos de toda la comunidad freestyle y que, con tan solo 19 años, ya es campeón nacional e internacional de la Redbull Batalla de los Gallos. Así, el pasado lunes se hizo público el tercer enfrentamiento oficial: se trata del joven debutante Gazir, que se enfrentará a Zasko Master, actual campeón de la Redbull Batalla de los Gallos España. El cuarto enfrentamiento es entre Mister Ego y el recién incorporado Tirpa.

Otra mala noticia para esta temporada fue la retirada de uno de los favoritos: Walls . El murciano, tras ganar la batalla contra el Lobo Estepario en la jornada 4 de la FMS Internacional, compartió con sus seguidores de Twitter su retiro de la FMS España el pasado febrero: "voy a estar en otras competiciones, voy a seguir haciendo freestyle, pero no tengo la capacidad mental ni la mentalidad competitiva que requiere una competición como FMS".

Novedades debido a la situación de la COVID-19

Además del cambio de fechas del certamen, debido a la situación por el coronavirus, la FMS contará con novedades para esta nueva temporada. La primera y más importante, es que se disputará a puerta cerrada, lo que quiere decir que no habrá público. Tampoco van a poder celebrarse las jornadas en sus diferentes ciudades correspondientes como de costumbre, por lo que la competición se grabará siempre en la misma ciudad. Tampoco faltarán las medidas de seguridad como mascarillas, control de temperatura y distancia entre los freestylers, el jurado, speaker y Dj, etc..

Aunque estas no serán las únicas novedades. Entre otros cambios, se encuentra la posibilidad del jurado de utilizar los medios puntos, por lo que no solo se puntuará del 0 al 4 o del 0 al 2, sino también con 0.5, 1.5, 2.5 y 3.5. También se sabrán los emparejamientos desde un primer momento para que no haya cambios, dándole a la competición más transparencia. Además, habrá una cámara exclusiva que grabe continuamente las reacciones de todos los participantes.

Del mismo modo, FMS seguirá contando con los mismos jurados de siempre: Kapo, Estrimo, Soen, Babi y Noult. Bekaesh seguirá como speaker y Dj Verse en el control de los platos. La competición se seguirá vía streaming a través del canal de Urban Roosters en Youtube.