Chuty y Skone se retiran este 2020 de la FMS España

Esta semana la comunidad del freestyle celebraba el regreso de una de las batallas de gallos más populares en España, la Freestyle Master Series. Sin embargo, a tan solo unos días de su comienzo este sábado 11 de julio, Urban Roosters (responsables de la liga FMS) ofrecía una noticia un tanto amarga para los seguidores de la FMS: la retirada de dos de los favoritos, Chuty y Skone, por lo que ninguno de los dos participará esta temporada. Así lo ha anunciado Urban Roosters en un comunicado oficial en sus redes sociales:

Se trata de dos grandes freestylers de la historia de las batallas de gallos a nivel nacional e internacional. En especial, el madrileño Chuty ha sido tricampeón de FMS España desde 2017 y subcampeón de la primera FMS Internacional. Skone también cuenta con varios galardones en toda su carrera, como ser campeón de la Redbull Batalla de los Gallos Internacional en el año 2016. A pesar de la triste noticia, Urban Roosters les ha deseado sus mejores deseos a ambos: "desde aquí desearles mucha suerte y decirles que Urban Roosters siempre será su casa. Esta situación abre la puerta para otros grandes talentos que llevan años luchando por conseguir dedicarse profesionalmente al mundo del freestyle". Por su parte, Skone también se ha mencionado en Instagram acerca de su retirada: "queremos aprovechar la ocasión para agradecer a todos los compañeros por el trato y la convivencia en estos últimos tres años".

Parece que la noticia no solo ha entristecido a los seguidores de la Freestyle Master Series, sino también a compañeros y amigos de ambos raperos. "Como freestyler debería estar feliz, pero no puedo estarlo cuando se van dos personas que me han hecho mejorar en todos los aspectos. Os voy a echar muchísimo de menos", publicaba Blon en sus redes sociales. Además, ha asegurado que el nivel de FMS seguirá estando a la altura a pesar de la retirada de Chuty y Skone.