Duki es ya toda una sensación mundial y el rey del trap en Argentina por excelencia. Los fans esperaban como agua de mayo un nuevo disco del rapero argentino, y más desde su último álbum de estudio en noviembre de 2019, Súper Sangre Joven, y su último EP, 24. "El Duko" llega más experimental que nunca con Desde el fin del mundo, un álbum a caballo entre el sonido electrónico del trap y el análogico de guitarra y batería, y con colaboraciones muy esperadas como Bizarrap, Khea, Neo Pistea, Farina, Pekeño 77, Ysy A, Lucho SSJ y Asan, entre otros. Duki llega con todo su combo para romper, una vez más, todas las reglas de la música latina.

El rapero comenzó siendo un referente en las plazas haciendo freestyle y hoy domina las listas de éxitos internacionales. Su camino comenzó en las batallas del parque y el argentino, de tan solo 24 años, terminó coronándose como un ídolo para las nuevas generaciones, pues el rockstar de Buenos Aires es ya todo un icono de nuestro tiempo.

En Playztrends hemos hablado con él sobre su nuevo disco, su paso del freestyle a la élite musical y sus proyectos pendientes. ¿Volverá Modo Diablo? ¿Se viene un disco con Khea? ¿Qué pasa con la colaboración con Trueno? ¿Cuál es su freestyler favorito? Duki nos desvela todo esto, y mucho más, en una entrevista exclusiva que no te puedes perder.

"Mi canción favorita es la de Luna" P- Acabas de estrenar tu nuevo álbum, Desde el fin del mundo, uno de los proyectos más esperados de la música latina en este 2021. ¿Qué se va a encontrar la gente en él? R- "En mi disco, la gente va a encontrar el sonido autóctono de Sudamérica. Es un disco al cual yo le puse mucho amor y mucha responsabilidad, además de respeto. Justamente es tratar de volver a ponerme prueba a mí para ver qué puedo lograr y contarle un cuento o una historia a la gente que me escuche". P- En este disco, hay bastante sonido analógico muy cercano al rock, pero tampoco falta el trap ni las fusiones de música electrónica... ¿Cuánto de experimental es este Desde el fin del mundo? R- "Yo creo que este álbum es bastante experimental, pues tiene un trabajo de producción muy experimental basado en los multigéneros que se logran, como en 'Ella es mi bitch', donde tenemos funky por un momento, trap por el otro, después electrónica... y en el resto de temas, en casi todos hay guitarras. Se experimentó bastante para encontrar un balance entre el sonido analógico y digital". P- ¿Cuál es tu canción favorita? R- "Mi canción favorita es 'Luna'. La hice con Asan y cuando la hicimos nos divertimos mucho. La tengo un amor especial, es muy relinda, me da una sensación de energía linda".

"No voy a hacer la Bizarrap Music Sessions" P- En este álbum hay una colaboración muy esperada, "Malbec", con Bizarrap, uno de los productores más aclamados de la escena. ¿Cómo surge este featuring? R- "El tema de Bizarrap surge porque la gente me pide la Music Session desde hace bastante tiempo, y yo ya dije veinte mil veces que no la iba a hacer. La razón es que toda la gente está generando una expectativa mega gigante de esa sesión, y yo realmente no la necesito, pues no me ayuda en crecimiento ni en caudal de gente, así que preferí hacerme un tema con Gonza para demostrar que yo puedo trabajar con él igual sin hacer la session. Podemos hacer temas hermosos fuera de ese contexto; lo hicimos así para divertirnos y que no hubiera ningún tipo de presión". P- ¿Y qué me puedes contar de la colaboración con Khea? Ya veníais petándolo con "Wacha" y ahora lo termináis de romper con "Muriéndome", también con mucha batería y guitarra eléctrica... R- "Es como una reencarnación del sonido de banda de garage dosmilero de Estados Unidos, que siempre fue un sonido que a mí me gustó mucho. Quería hacerlo a mi estilo y montarme en una canción de rock dándole mi toque personal con mi flow. Fue algo que se trabajó mucho, y el poder hacerlo con Khea, que es mi hermanito, es hermoso. Los dos disfrutamos mucho de experimentar dentro de la música y no quedarte estático. El objetivo era tratar de reinventarse y buscar nuevas fronteras todo el tiempo".

Modo Diablo, disco con Khea y el feat con Trueno P- He recopilado las preguntas más repetidas de tus fans en Playz. Una de ellas es si volverá Modo Diablo. R- "Modo Diablo va a volver, pero todo tiene su tiempo. La vuelta de Modo Diablo va a ser pronto, lo que pasa que es algo que para nosotros es muy importante y para la gente también, así que no vamos a forzarlo solo porque otros lo esperen. Será algo orgánico; va a llegar en su momento porque somos hermanos, nos amamos y nos encanta hacer música juntos, pero tendrán que esperar al momento indicado". P- ¿Se viene disco con Khea? R- "Me parece que sí... hay que hablarlo, es jodido, pero me parece que sí. Estamos ahí en proyecto...". P- ¿Y qué pasa con la colaboración pendiente con Trueno? Ya te tengo arrinconado con estas preguntas (risas). R- "(Risas) No sé si puedo decirlo... no puedo responder a esa pregunta. Lo dejamos en incógnita, no voy a decir nada...". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Chico Estrella (@dukissj)“ “

Bnet y Sweet Pain, los freestylers favoritos de Duki P- Antes de convertirte en el rockstar del trap, eras el rey de las plazas de Argentina, pues comenzaste tu carrera dándote a conocer en las batallas de El Quinto Escalón. ¿Cómo era participar en este circuito de tanta repercusión mundial? R- "Participar en El Quinto Escalón era lo más parecido a estar en un coliseo viendo cómo se matan los gladiadores. Era un momento de adrenalina, de energía y de dejarse fluir. Yo recuerdo que arrancaba el beat y había un silencio de un microsegundo, entonces tú arrancabas a rapear y no sabías lo que iba a pasar. Había un choque de energía y una calidad que era único, con 2.000 personas alrededor solo viéndonos a nosotros... era una locura". P- Y a día de hoy, ¿sigues viendo freestyle? R- "Siempre veo freestyle y yo freestyleo e improviso todo el día y todo el tiempo. Me gusta mucho ver batallas, sigo la FMS. Mi feestyler favorito es el tito Bnet; me parece lo mejor que hay y lo más lindo del freestyle. Él es mega freestyler, mega rapero, se la suda todo... y Sweet Pain es una bestia también, me lo parece desde hace años". P- ¿Cómo ves tú el futuro del freestyle? R- "Yo creo que, cuando termine la pandemia, va a haber un renacimiento y una reencarnación de todo esto que era El Quinto. Obviamente distinto, porque El Quinto no va a volver, pero creo que cuando termine todo este momento pandémico va a resurgir una época dorada del freestyle de las plazas de Argentina".