Entrevistamos en Playz al rapero Foyone, todo un icono de nuestro tiempo y un ídolo para las nuevas generaciones y las no tan nuevas. Hablamos con el malagueño sobre su último álbum Yo no soy Europeo, una continuidad en toda regla de su discurso al que nos tiene acostumbrados Foyone, lleno de rabia, humildad y, sobre todo, orgullo andaluz. Indagamos de lleno en la filosofía de vida del rapero y charlamos sobre libertad, dinero y fama, el sistema que rodea al mundo y, como no, Andalucía, lugar que lo vio crecer. ¡No te pierdas su entrevista completa!

"Hay una generación de gente que sale de Andalucía y que está orgulloso de ello"

"Libre" y "trabajador" son dos cualidades que Pedro Navarro, más conocido como Foyone, dice tener. "Yo creo que mis principios pueden ser eso, que soy una persona trabajadora y que no me flipo si he ganado algo de dinero", se sincera. "Sigo en el mismo barrio, incluso me vine a Madrid a vivir y me volví a mi barrio porque prefiero estar con la gente de siempre. Creo que soy bastante trabajador y hay que saber mantenerse en su sitio, que no se te vaya la cabeza, porque se te va la cabeza rápido con estas cosas", cuenta en la entrevista con Playz.

El rapero, proveniente de Andalucía, llega con Yo no soy Europeo para reivindicar, entre otras muchas cosas, su orgullo andaluz. "Soy andaluz y, en cierta manera, Andalucía, dentro de Europa, está casi que no somos ni europeos, como que Andalucía y España estamos al sur con otro tipo de forma de ser", explica. "Lo de ser europeo es como una etiqueta que a mí, personalmente, me siento más andaluz y malagueño que a lo mejor europeo, que es algo como de Bruselas, un sitio más frío y de otra manera de ser".

Foyone afirma que, para la sociedad, "la imagen del andaluz era la de una persona vaga, inculta y analfabeta", y que incluso era "el propio andaluz el que tenía complejo de su acento, de su cosa", aunque dice creer que eso es "algo que está cambiando muchísimo". "Ahora hay una generación de gente que sale de Andalucía y que está orgulloso de ello", explica. "Ahora hay un sentimiento como de decir que hay que estar orgulloso de donde venimos porque, al final, Andalucía es un sitio que tiene mucha historia, mucha mezcla de culturas y mucho arte y eso es para sentirse orgulloso, no para estar escondiendo el acento, al revés", concluye.