Fernando Costa, Ibicenco de nacimiento y criado entre la misma Ibiza y Granada, se consolida ya como uno de los referentes de la nueva ola de rap en español de la última década. Con tan solo 5 años de carrera musical, Fernando Costa ha sabido cómo calar en los jóvenes con sus letras y cómo mantener viva la más pura esencia del hiphop.

En Playztrends hemos hecho un viaje al corazón de Fernando y nos ha mostrado su faceta más sincera; hemos hablado de su trayectoria musical, de sus inicios en el rap, de su filosofía de vida, de su familia, de Ibiza y del futuro. Él mismo se considera una persona "real" y "fiel" a partes iguales: "Estoy tranquilo cuando los demás están tranquilos conmigo", dice Fernando. "El mayor logro, para mí, es haber podido cambiar la vida de mi familia", añade. Un artista que ha sabido dejar huella en el público con su música y sus directos y que se convierte ya en todo un icono para los jóvenes en España.

"Creo que ser real va con tu familia, va con tus colegas, va con tus actos día a día; ser real yo creo que es dormir tranquilo todas las noches... y yo duermo tranquilo", dice Fernando. De familia humilde y criado por su abuela , a la que considera como su madre, el rapero sabe que mantenerse fiel a sus amigos y no defraudar a la gente que le quiere es lo más importante. Tiene tan solo 25 años, pero él tiene claro lo que significa ganarse la vida con sus propias manos. "Yo estoy orgulloso de dónde vengo , mi familia es trabajadora, mi padre es mecánico, mi madre trabaja en una oficina y siempre me han dado lo mejor que han podido", explica.

Le preguntamos al rapero sobre si cambiaría algo de su pasado ... y la respuesta es " sí ". Dice querer cambiar "muchas cosas malas" que ha hecho, aunque dice no arrepentirse, pues en ese momento, tenía que "buscarse la vida". "Me imagino que no hay nadie que pueda decir que no se arrepiente de nada", dice Fernando. "Aunque tampoco he sido un demonio", prosigue. "Pero es cierto que la he liado... y encima me ha gustado liarla", se sincera el artista.

Tímido y amigo de sus amigos

Fernando cuenta que, cuando era pequeño, se encerraba en el coche de su padre para rapear sobre las instrumentales que sonaban sin letra al final de las canciones. "Siempre he sido muy tímido, cantaba solo a los amigos y los gemelos eran los que me obligaban a cantar delante de la gente", cuenta Fernando sobre su relación de amistad con Ayax y Prok, otros de los raperos más escuchados del panorama nacional actual. "Siempre ha sido como algo que no he querido enseñar por vergüenza", dice él.

Algo que llama mucho la atención, pues Fernando es pura chulería y actitud en sus canciones. Un estilo hardcore y de rap clásico que ha gustado mucho desde el primer momento a los fans del hiphop en español. Amigo de sus amigos, Fernando Costa considera a otros raperos del panorama como su familia. A Dollar Selmouni, Juancho Marqués, Foyone y Ayax y Prok les recuerda con cariño en la entrevista.

"Entiendo a la gente que sufre mucho el tema de la fama, lo de que te reconozcan por la calle y que esperen cosas de ti, pero yo me he refugiado en mis colegas y en mi familia, en hacer lo que me gusta, en no cambiar mi estilo de vida y en serle fiel... y por ahora no me ha jodido", se sincera el rapero. Además, reconoce que "el mundillo" te hace darte cuenta de los intereses de la gente, pues muchas personas que no le saludaban por Ibiza, ahora quieren ser sus amigos. "Si no tienes inteligencia emocional, eso te come", dice Fernando.