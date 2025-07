¿Por qué Kidd Keo es el trapstar más hateado y más amado del panorama?

Pàdua Keoma, más conocido como Kidd Keo, es uno de los artistas más influyentes del momento y un referente de la escena trap en español. Siempre ha estado en el punto de mira de los haters, pero también en el de los fans. Una paradoja que es resultado de su personalidad única e indiscutible que fideliza a millones de jóvenes pero que a la vez genera detractores. Kidd Keo nunca ha tenido miedo de decir lo que piensa, tanto en su vida personal como en sus canciones... y eso parece no haberle gustado mucho a algunas personas. Pero, entonces, ¿por qué es Kidd Keo el trapstar más odiado y amado del panorama?

Comenzó su carrera musical allá por 2015 con videoclips y temas de producción propia (como muchos otros raperos de la nueva escuela) y hoy ficha por una discográfica multinacional, Warner, para seguir en línea ascendente. Poco a poco se ha ido convirtiendo en el artista que es hoy, único en su estilo pero lleno de polémicas y actitudes que no siempre terminan de gustar.

Un artista que genera detractores y fans a partes iguales y que da mucho de qué hablar con cada lanzamiento. Considerado uno de los trapstars más importantes del panorama, Kidd Keo no da puntada sin hilo. Se ha convertido en los últimos años en uno de los artistas más seguidos, pero, a su vez, en uno de los más hateados. ¿Es Kidd Keo el rey del trap en español?

De grabar en casa, al éxito global... y sin "multis" Allá por 2015, empezó a cobrar vida una nueva escena underground en España no vista hasta ahora de un género llamado "trap". En esa nueva escena emergente alejada del boom bap clásico del hiphop, numerosos artistas denominados "traperos" comenzaron a subir a Youtube sus temas de producción propia de forma independiente y a acumular millones de visitas en la plataforma. Entre toda esa escena versátil y muy hetereogénea, había uno que sobresalía musicalmente entre todos los demás: un joven llamado Kidd Keo. Su aspecto y la sonoridad de sus canciones, diferente a todo lo visto hasta entonces, llamó la atención del público más joven desde el primer momento. Keo logró calar en los oyentes de manera muy rápida por su estilo único y original que mezclaba el español y el inglés indistintamente en sus temas. Eso hizo que el público español familiarizase con el sonido del trap americano más underground, algo que fidelizó a su primera ola de fans. Tras hacerse viral en Youtube con temas como "Relax" en 2015 y "Okay" en 2016 de forma independiente, su fama empezó a crecer como la espuma y el joven Kidd Keo, de tan solo 19 años, despuntó como nadie con su estilo tan peculiar. Musicalmente hablando, nadie hacía lo que hacía Kidd Keo en aquel entonces y, a día de hoy, cuesta encontrarlo en España, pues el alicantino ha sido uno de los ascensos más meteóricos de la escena de los últimos años. Su propuesta se basaba en lo que triunfaba en Estados Unidos y Francia pero adaptado al público español. Con ello consiguió que la gente viera en él lo más parecido a la escena americana pero con un plus muy atractivo: que el público entendía las letras. Actualmente Kidd Keo acumula millones de visitas en plataformas, 3 millones y medio de suscriptores en Youtube y 2 millones y medio de seguidores en Instagram. Y lo más curioso de todo esto es que consiguió todo aquello sin el apoyo de ninguna discográfica multinacional, pues cuando Keo logra firmar con Warner en noviembre de 2018, él ya es conocido internacionalmente.

Kidd Keo... ¿el artista más versátil? La escena del trap en España es muy variada y abarca desde los sonidos más experimentales cercanos al reggaeton hasta los sonidos más cercanos al underground americano. Kidd Keo se encuentra en este segundo extremo, pues el alicantino mantiene siempre una sonoridad en sus canciones muy familiarizada con la esencia americana. Su último álbum, Back to Rockport, es el resultado de la increíble versatilidad, ilimitada creatividad y sonido puro de Kidd Keo. Playztrends Entrevista con Kidd Keo: "El trap se está quedando un poco cojo en España" Ver ahora Se trata de un proyecto musical que forma parte del mundo ficticio Rockport, un concepto creado por el propio Keo que refleja su forma de vivir y ver la vida. Back to Rockport es la más pura esencia americana pero llevada al terreno de Kidd Keo y corona al alicantino como uno de los artistas más polifacéticos del panorama (si no, el que más). A pesar de que sea un álbum de trap muy oscuro, es bastante completo y variado. Tan completo que Keo se marca hasta un perreo llamado "Muévelo" o un dembow llamado "Me Flipa", con Kiko el Crazy. Dos temas muy interesantes que confirman la versatilidad de Kidd Keo a la hora de adaptarse a otros géneros. Kidd Keo ha tenido siempre muchas influencias underground, un aprendizaje que se ve reflejado en temas como "Flexer" o "B&W", colaboraciones con Aleman y Yung Sarria, dos de los raperos más populares de la escena latina. Buenas producciones, un sonido muy oscuro y, sobre todo, "mucha calle". Al igual que en sus temas "Loco" y "Demons", dos de los temas estrella del disco que muestran la faceta más oscura del alicantino. Pero el álbum contiene más propuestas, como "Lil Bit", un tema bastante chilling que se mueve en las sonoridades del nuevo R&B contemporáneo. Al igual que "Got Cash" o "Ebisu", el tema que podría ser el más "bonito" y "sincero" del disco y que recuerda bastante al Keo de "Superstars" o "Understand me", dos temas inolvidables en su discografía cuando un joven Kidd Keo se consolidaba como referente, allá por 2017. En la entrevista con Playztrends, le preguntamos a Kidd Keo si se considera el artista más polifacético de la escena trap en España. "En España el género se está quedando un poco cojo a nivel musical, con todos mis respetos", dice el rapero. "Cada vez me cuesta más encontrar artistas que hagan trap de verdad. Todos los que hacen visitas y están arriba no hacen trap de verdad, hacen algo mucho más comercial. Ya no encuentro ese sonido trap que genere visitas y venda miles de copias. Me alegra que la gente me tenga ahí como referente y que se reconozca la intención de crear esta movida", concluye.

Dracukeo 0 - 1 Feministas El punto más prominente del artista a la hora de generar detractores se remonta a 2018 con su tema viral, "Dracukeo". Lo cierto es que Kidd Keo ha generado polémica siempre, tanto con sus declaraciones en redes sociales, como por sus letras acusadas de "machistas". Sin duda, hasta el día de hoy, no ha habido ningún lanzamiento tan polémico como "Dracukeo", el tema que incendió las redes sociales y que generó una ola inminente de haters. Tanto el videoclip como la letra de la canción no dejan indiferente a nadie: "Dracukeo, el empalador, la culeo, un taladrador" es una de las muchas frases de la canción que fueron criticadas de "machistas" y "misóginas". Multitud de feministas en redes sociales cancelaron al rapero por su canción viral y el número de haters de Kidd Keo creció de forma considerable. Sin embargo, la polémica no se quedó ahí, pues Kidd Keo también fue cancelado de festivales y eventos que el artista tenía programados en España el mismo 2018. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Móstoles vetó al artista del festival Amanecer Bailando por sus letras consideradas "machistas". Pero no fue el único de ese año, pues tres días antes, Kidd Keo era vetado del festival The Urbana Wall en Alcalá de Henares. El Ayuntamiento de la localidad de aquel entonces, gobernado por el PSOE y Somos Alcalá, la marca local de Podemos, dijo que Kidd Keo no se subiría al escenario por "el contenido misógino y machista de sus letras". Nueve veces fueron las que Kidd Keo fue vetado de conciertos en 2018, pues tampoco pudo actuar en el Viña Rock, uno de los festivales más populares de hiphop y reggae en España. "Soy el cantante más odiado de todos, el más criticado. Me cierran los shows, me cancelan los ayuntamientos… Ya han dicho todo lo malo que podían decir de mí y sigo siendo el número 1", decía Kidd Keo a una entrevista con El Mundo donde explica, una vez más, la paradoja de que el alicantino es uno de los trapstars más hateados del panorama pero uno de los más exitosos. "La peña se piensa que soy un monstruo, pero soy un chaval divirtiéndome", añadía Kidd Keo.

"En mis canciones hay una parte de Kidd Keo y otra de Keoma" Sin embargo, sus letras, acusadas de "machistas", no solo están presentes en "Dracukeo", sino en muchos temas más. Otras canciones como "Lollypop" contienen expresiones que también han sido acusadas de "misóginas", como "chúpala" o "mira como el Keo lo disfruta". Letras que generan un debate que no solo está presente en las canciones de Kidd Keo y en el trap, sino en otros géneros como el reggaeton. ¿Hay que tomarse al pie de la letra lo que dicen las canciones? ¿Cuál es el límite del arte y de la música a la hora de expresarse? En la entrevista con Playztrends, le preguntamos al artista sobre si Kidd Keo es una persona diferente a Pàdua Keoma, y este contesta lo siguiente: "En mis canciones también hablo de cómo ganarse la vida y de sacar a los chavales del barrio. Hay una parte de Kidd Keo y otra de Pàdua Keoma. Pero la parte de Keoma no te la voy a cantar, que es más aburrida. Yo cogí, me fui a un club de streaptease y me inspiré para escribir 'Demons'. Pero llego a mi casa y soy yo y abrazo a mi perro. También hablo de mujeres, aunque ahora estoy recién nuevo en el game, pero yo tenía una novia como cualquier otro chaval normal. Claro que me voy de fiesta y claro que hay mujeres en el ambiente, pero eso no quiere decir que esté todo el día rodeado de esas cosas. De la única mujer de la que estoy rodeado es de mi madre", explica el rapero.

Los beefs con el resto de traperos ¿Qué sería del rap y del trap sin los beefs de sus superestrellas? Kidd Keo es un artista que no tiene pelos en la lengua y, como todo trapero en España, ha tenido sus rifirrafes con algunos compañeros de la industria. Uno de los más sonados fue su enfrentamiento con Rels B, el encontronazo en redes sociales de los dos raperos que mantuvo enganchada a toda la comunidad fanática durante días y días. Todo comienza con la publicación de "Euromillón" en 2018, el tema con el que Rels B celebraba el convertirse en el primer rapero español de la historia en conseguir un millón de suscriptores en Youtube. Con el lanzamiento de este tema, el mallorquín se mofaba de la canción "One Million" de Kidd Keo (publicada en 2017) donde este asegura que iba a ser "el primero en hacer un millón". Rels B se rió de ello a través de historias de Instagram y Keo le contestó diciendo que no se refería a ser el primero en conseguir un millón de suscriptores, sino un millón de euros. Otro de los beefs más sonados de Kidd Keo fue contra el trapero Kaydy Cain, antiguo miembro de PXXR GVNG. Este lanzó el tema "All my children Remix" en 2016 donde se apropia de la misma base y la misma portada del original "All my children" del rapero Gucci Mane. Sin embargo, en la portada aparecen Kinder Malo, Pimp Flaco y Kidd Keo y les tacha de "copias": "Todos esos rappers son mis hijos, aunque algunos me han salío con retraso", canta Kaydy Cain. Kinder Malo y Pimp Flaco no tardaron en responder con una nueva versión del remix que titularon "Papa dame dinero", en la que le contestaban frase por frase, y, más tarde, llegó Kidd Keo y contestó con "The Lil Kid", poniendo fin al beef. La lista de personalidades con las que el alicantino ha tenido algún encontronazo que otro es bastante larga, pues también protagonizó una tiraera con Yung Beef y Khaled, otros de los traperos más populares de España. El Jincho es otro rapero que le tiró beef al alicantino en un tema llamado "La Macedonia" donde este arremete también contra Omar Montes y Kaydy Cain. Keo no tardó en responder al Jincho a través de historias de Instagram, como los fans esperaban, pues rara es la vez que Kidd Keo se calla ante situaciones como esta. "Otro más que se suma a tirarme, parezco el Flautista de Hamelin guiando a las ratas" escribía entre muchas de las contestaciones que le dedicó al Jincho por aquel entonces. ““