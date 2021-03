El mundo del hiphop está repleto de grandes mujeres que despuntan con su actitud y calidad. Son muchos los estilos que podemos encontrar en la escena y las raperas se atreven con todo: desde el boom bap clásico hasta los nuevos sonidos urbanos. Hay quien mantiene la esencia del rap de los noventa, como Santa Salut, artista emergente de la nueva escuela española que arrasa cada vez más con sus temas. Además, hemos hablado personalmente con Elane, una de las nuevas promesas del rap en español que se caracteriza por su estilo underground y que ya se ha hecho un hueco entre las más escuchadas.

Pero España se define por la gran variedad de su música, pues en un panorama donde cada vez es más común la mezcla de géneros, es importante saber destacar. Es el caso de Ptazeta, rapera que destaca por su flow y estilo camaleónico y que se ha viralizado gracias a su tema "Mami". En la escena internacional, destacamos a 070 Shake, quizá la artista más versátil y original de la industria americana que ha llamado la atención desde el primer momento por su estilo único. Y, como no, no nos podemos olvidar de Gavlyn, rapera californiana que mantiene viva la esencia del más puro rap americano. Por último, la argentina Sofía Gabanna prospera como otra de las estrellas futuras del hiphop argentino; las raperas van ganando terreno y en Playztrends te hemos traído seis que tienes que añadir a tu playlist, sí o sí.

070 Shake crece como la espuma a partir de 2017 y en 2018 lanza su primer EP, "Glitter", que es parte de la banda sonora de la serie popular de Netflix, The Block. Su primer álbum lo publica el pasado enero de 2020, Modus Vivendi , un álbum conceptual que experimenta con los sonidos de la música disco de los noventa pero mezclados con la más pura esencia trap. Porque así es 070 Shake, original como ella sola en un género que trasciende cada vez más. Nunca ha tenido miedo de ser como es, tal y como ha explicado ya en varias entrevistas a Billboard . Ella se define como rockera : es fan de Nirvana y su ídolo musical es Michael Jackson, artista que ha influido no solo en su música, sino también en su vestimenta. Una mezcla de muchos estilos diferentes que da nombre a una de las promesas del nuevo hiphop y que se abre paso en una industria cada vez más variada: 070 Shake es la originalidad en estado puro.

Y no solo conquistó a los fans, sino también a alguna que otra personalidad importante del mundo de la música: Kanye West . Shake firmó en 2016 con el sello de West, GOOD Music, pero la artista ya había plantado antes una semilla importante en la música que germinaría más tarde como un proyecto a lo grande. Antes de ser descubierta por Kanye, Shake se abrió paso con "Trust Nobody", uno de sus temas más populares, y con el vídeo viral "070 Freestyle" donde ella aparece rapeando junto a toda su crew de Nueva Jersey . "070" es el número del distrito y da nombre a su A.K.A y a su colectivo musical, la crew que la acompaña en cada gira y a la que también pertenece su hermano, Ralphy River.

El flow induscutible y personal de Gavlyn le ha llevado a convertirse en una de las raperas más underground de la escena americana. En pleno año 2020 y cincuenta años después de que naciera el hiphop, Gavlyn sigue manteniendo la más pura esencia del género en sus temas. Nacida en 1990 y rapeando desde muy joven, Audrey May Godoy es una rapera americana de Los Ángeles con un estilo marcado por el boom bap clásico y el funk de los setenta. Gavlyn despunta en la escena hiphop internacional con el tema "What I do" en 2013 y a raíz de ahí sigue en línea ascendente hasta consagrarse como una de las artistas más importantes del panorama femenino actual.

El hiphop evoluciona de manera natural, como cualquier género musical, pero Santa Salut tiene claro que el estilo en el que más cómoda se siente es en el del rap clásico. Sus letras son combativas y a favor de los derechos de las mujeres y la igualdad , pues según ella, empezó a rapear al darse cuenta de que no había suficiente chicas en el rap "pegando duro". Sus temas recogen millones de visualizaciones en Youtube, como "Bala Perdida" o "Yo les cantaré", dos de sus canciones más populares. Su vídeo "90 Retro" cantando en directo mientras rompe un beat de lo más old school supera ya más de 4 millones de visualizaciones, porque como afirma la propia Santa Salut... "una chica rapeando no es raro , eso es lo cierto".

Las mujeres en el rap vienen pisando cada vez más fuerte, como es el caso de Santa Salut , la rapera catalana que es todo un reflejo de la revolución musical. Sus letras feministas y su actitud combativa en las canciones han hecho que Santa Salut se consagre como una de las mujeres más empoderadas de la escena hiphop española. Sus temas recogen el sonido más old school, pues como ella misma asegura a Mondo Sonoro , solo quedan "unos pocos" a los que les gusta el hiphop clásico: "pensé que si somos unos pocos hay que seguir con esto para que no se pierda", confiesa ella.

Elane, una estrella emergente

En Playztrends hemos hablado personalmente con Elane, la rapera de Lleida que comenzó a rapear hace tan solo 3 años y que ya arrasa en Youtube con sus temas. También con un estilo muy old school cercano al hiphop de los noventa y amiga de Santa Salut, Elane se abre paso con su personalidad de guerrera. Su primer lanzamiento "Féminas" es todo un himno feminista donde reivindica la igualdad con imágenes de la manifestación del 8M: "¡Abajo el patriarcado!", canta Elane en su canción. "Es un tema que grabé yo misma en mi habitación con mis recursos propios, un estudio totalmente casero... fue un proceso muy bonito que siempre recordaré con alegría", cuenta la artista.

A pesar de que sus letras tengan una connotación feminista y una actitud reivindicativa, Elane explica que hay que tener cuidado en el uso de los términos. "No me gusta que se diga que hago 'rap feminista', yo hago rap, a secas, como cualquier persona que fluye encima de un ritmo, y luego aparte tengo letras con connotación reivindicativa", explica Elane. "No me gusta que me encasillen en un mismo estilo de rap y de letra, me gusta escribir de todo y puedo escribir de todo: política, amor, miedos... no quiero que se confunda el ser mujer y el rapear con hacer rap feminista", explica.

Elane cuenta que el motivo de empezar a rapear fue "un acto de empoderamiento". "En ese momento, yo estaba viviendo en Barcelona y empezaba a moverme mucho por el mundo del feminismo y me empezó a surgir esa motivación de qué pasaría si una mujer rapeara en ritmos old school, algo que hasta entonces no se había visto mucho", explica. El género lo lleva escuchando desde que tenía 13 años y su estilo lo define como "un estilo con métricas bastante clásicas, ritmos boom bap y de la vieja escuela", pues ella misma confiesa que sus ídolos musicales son Mala Rodríguez, Falsalarma, Kase O, Public Enemy o Afrika Bambaataa, entre muchos otros; todos ellos, iconos y referentes del hiphop español y americano.

Actualmente trabaja en su EP, Son de esas, que contiene 6 temas y de los cuales 4 ya están publicados. Elane anuncia que el tema que cierre su proyecto será "algo muy chulo" y una "sorpresa"... ¿qué se traerá entre manos la rapera? Lo que está claro es que sorprenderá a sus seguidores con algo muy especial. Además, nos ha contado que está ya trabajando en su primer álbum, un proyecto muy importante para ella que se lanzará en marzo del año que viene. "Viene muchísima música", revela Elane.

Creativamente hablando se define como una persona que "necesita sus momentos de inspiración" y de "estar tranquila, escribir y no pensar en nada más". Es bastante exigente consigo misma y confiesa que eso a veces le supone un problema, aunque dice que "también está bien exigirse y querer dar todo de ti misma". Sin duda, una estrella emergente que dará mucho de qué hablar en el futuro.