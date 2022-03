La escena musical es cada día más variada y heterogénea, dos adjetivos que definen a la perfección no solo a la nueva ola de artistas en general, sino a las mujeres del panorama. Si bien es cierto que antes parecía que todo era sota, caballo y rey, en esta última década han surgido nuevos estilos y voces de todos los colores para ofrecer un soplo de aire fresco a la industria. Desde el trap y el rap, hasta el reguetón, pasando por los sonidos de R&B y soul: las chicas vienen pisando fuerte, cada vez más, y ponen sobre la mesa las cartas que hacían falta desde hace ya mucho. Por eso, te traemos en Playz un top de mujeres imprescindibles a las que nos hemos enganchado este año y que sabemos que te engancharás tú también.

No se puede hablar de originalidad sin hablar de Yendry , la artista dominicana-italiana que ha llegado a la escena para revolucionarla. Con un rollo diferente lleno de buena vibra y uniendo la esencia latina y europea, Yendry ofrece una nueva propuesta muy interesante que no entiende de etiquetas. Sus diversas raíces y sus influencias culturales son los ingredientes para dar como resultado la diversidad musical que le define. "Nena" y "Barrio" son quizá sus temas más populares y su participación en el formato A Color Show recogió millones de visualizaciones enseguida.

María Isabel, entre el R&B y lo latino

No, no es la de "Antes muerta que sencilla", pero también se llama María Isabel. Seguimos con las recomendaciones del otro lado del charco y no podíamos no hablarte de ella. María Isabel es una cantante y compositora dominicana-estadounidense que con su primer tema oficial, "The 1", ya dejó su huella dentro del mundo del R&B americano. Pero María Isabel es de esas artistas versátiles de raíces diversas que indaga, sin miedo, tanto en los sonidos más americanos como en los más latinos.

Señala a Alicia Keys, Mariah Carey, Selena y Shakira como sus influencias más importantes y lo cierto es que la propuesta musical de María Isabel contiene la misma autenticidad que la de los ídolos que menciona. Ella canta en inglés y en español, mezclando sus dos culturas, pues ella es originaria de Queens, Nueva York, pero de raíces dominicanas. Una artista que engancha desde el primer momento y que inevitablemente te hace evadirte de todo en cuanto pulsas el play de cualquier canción de María Isabel.