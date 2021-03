"Hay que meterle garra, mami", nos dijo a Playztrends la gran Nathy Peluso como consejo. Un consejo de una mujer polifacética, empoderada y que irradia fuerza y actitud allá por donde pisa. Así es ella, segura de sí misma, trabajadora e inconformista; hace hiphop, salsa, trap y alguna que otra cosa que no tiene ni nombre. Ella es el conjunto de todas las caras de mil monedas juntas. Acaba de publicar su álbum debut, Calambre, y dice morirse de ganas por representarlo en directo. Es la "reina de la performance" y en Playztrends hemos hablado con ella sobre su nuevo disco, su proyecto profesional y su visión como mujer en la industria musical, entre otras muchas cosas. Nathy Peluso es un auténtico calambre, pues como dice ella misma, "después de un calambre ya nada es igual".

"El propósito del vídeo con Bizarrap está más que cumplido" Lo primero quiero darte la enhorabuena por ese vídeo con Bizarrap que tanto lo está petando. ¿Estás contenta con el recibimiento? "Sí, estoy muy contenta y es impactante ver cómo puede llegar una canción a pasar tantas barreras. Es un lanzamiento del que estoy aprendiendo mucho y recibimiento feedback de gente nueva que para mí es muy importante. Acabo de sacar un disco y significa un montón para mí este lanzamiento, además es muy divertido hacer que la gente se lo pase bien a fin de año y que la gente disfrute. El propósito está más que cumplido". Está siendo una auténtica locura... sin ir más lejos, pillé a mi madre bailando y cantando "Im a nasty girl" en el salón (risas). "¡Qué genia! ¡Me encanta! (risas). Que la mamá se ponga a cantar que es una nasty girl es otro level". ¿Cómo fue el proceso de creación con Bizarrap? "Él me estuvo pasando a lo largo de la cuarentena diferentes producciones pero ninguna me terminaba de convencer. Entonces finalmente me mandó esta y ahí sí que empaticé con el beat, sentí que era para mí de verdad. A raíz de ahí todo fluyó de una manera muy natural; yo estaba en Argentina preparando los Grammy y me fui al estudio con él, en una tarde escribí las barras impulsivamente, lo grabamos en el momento y ese fue el resultado. Fue súper divertido porque nos llevamos muy bien y porque somos muy amantes del hiphop y queríamos tirar por ese estilo. Éramos conscientes de que tenía punch el tema, pero nunca imaginamos ese recibimiento tan a lo grande".

"Úrsula Corberó y yo somos muy amigas" Subiste incluso un vídeo bailando el Bizarrap con Úrsula Corberó y Lali Espósito. "¡Sí! Hicimos el challenge, somos muy amigas y dijimos, ¿si no lo hacemos nosotras, quién lo va a hacer si no?" Como opinión personal y hablando de Bizarrap, ¿crees que estamos en la Edad de Oro de los productores? Antes no se les tenía en cuenta y ahora hasta aparecen en el título de las canciones…



"Es totalmente cierto. Creo que ese logro es gracias a ellos y a su lucha por tener ese lugar, porque la gente no se da cuenta que detrás de una canción, siempre hay alguien que está haciendo la música. Hay productores que no les gusta figurar, que les gusta ser lo que está detrás, pero otros disfrutan siendo esa figura esencial, como Biza. Yo creo que, figuren explícitamente o no, son una parte fundamental de la construcción de un tema y me pone muy contenta que tengan el reconocimiento que merecen, ya si su nombre es conocido o no es decisión suya. Biza concretamente es un personaje: su cara, su música... todo va de la mano con su propuesta y me parece muy valiente". Hay otros productores en la escena que sacan hasta discos como Selecta en España y Ovy On The Drums en Latinoamérica. "He de decir también, como amante del hiphop, que eso ya lo hacían los productores raperos como Dr. Dre o Timbaland. Ellos siempre se han mostrado y siempre han sido reconocidos, lo que pasa que quizá en el mundo hispano no tenemos aún esa cultura o costumbre. Y es totalmente necesario y en el mundo hispano quizá estamos empezando ahora a entender eso". “mis amigas son re nasti mamis @ursulolita @lalioficial ��♥️ pic.twitter.com/j7g8ZulNVh“ — Nathy Peluso (@NathyPeluso) December 13, 2020

"Ser mujer en la industria es filoso. Hay que hacerse de valer" ¿Tú te consideras rapera? ¿O cómo te consideras a ti misma? "Yo amo el hiphop pero amo la música en general, yo vivo por ella. El hiphop es tan solo una parte de mí y una de las muchas facetas que puedo ofrecerle a mi público. Me daría lástima encasillarme en eso solo porque tengo canciones como 'Puro veneno' o 'Buenos Aires' que son pura salsa. Me gusta decir que hago música e invitar a la gente a que vean con qué parte se tienen que encontrar". Eres una representación absoluta del empoderamiento femenino. ¿Qué piensas de eso? "Pienso que si las mujeres que me siguen, me ven así, yo estoy honrada de representar eso. Ojalá signifique algo así de importante para todas esas mujeres que me siguen, que las amo a todas. Es un honor representarlas a ellas y al poder femenino y al amor propio. Si puedo contagiar eso, es un orgullo total. Escribo de lo que vivo como mujer y lo comparto a través de la música, que es lo que sé hacer. Parece una boludez pero ser mujer en la industria es filoso y me gusta poner los puntos sobre las íes. Una tiene que hacerse valer". Te he traido unos datos: según la organización Women in Music, hay una clara división de género en la industria musical, pues la participación femenina en la industria es del 30% femenino frente al 70% masculino y las emprendedoras poseen menos expectativas de crecimiento. ¿Crees que existe un techo de cristal que impide a las mujeres triunfar? "Definitivamente, sí que existe y tienes toda la razón cuando dices que es más difícil para una mujer. En nuestras manos está demostrar que eso puede cambiar y es un trabajo arduo que no empieza con nosotras. Llevan haciéndolo años y años muchas artistas que han preparado el terreno para nosotras, y a la vez, nosotras lo vamos preparando para el resto que vendrá. Yo disfruto haciendo lo que hago pero voy dándome cuenta que hay que trabajar el doble o el triple. Y en verdad es parte de lo que nos toca hacer para sembrar algo mejor. Yo disfruto aportando y a veces cansa mucho, pero me gusta pensar que puedo inspirar al resto de mujeres y que ese techo de cristal se puede romper". Y desde la perspectiva del público, ¿crees que hay desigualdad a la hora de mirar a una artista femenina que a un artista masculino? "Ese techo de cristal existe, y no solo por parte de la industria, sino por parte del público. Se nota en la manera en la que infravaloran nuestro trabajo y nos critican, la manera en la que hablan de nosotras y en general la discusión social que hay sobre la mesa. Es importante saber que va más allá de todo eso. Tenemos que tener claro lo que queremos hacer y que ese ruido no nos tiene que molestar. Es importante darse cuenta que es un problema de la sociedad, que nosotras no somos el problema. Se deposita sobre nosotras las cosas que no nos pertenecen. Es el espectador quien codifica las cosas. Somos responsables de lo que nosotras queremos hacer, no de cómo les llegue a la gente. Siempre va a haber algo que incomode, sobre todo siendo mujer, te lo puedo asegurar, y es importante permanecer lo más genuina posible. Hay que meterle garra, mami". “hermanas estoy

muy emocionada.

las admiro,

las celebro,

las amo

y siempre

las aplaudiré.

se me escapan las lágrimas,

tengo la suerte

de conocer su valentía

y juro que es

la que más retumba.

las abrazo con mucha fuerza .

son unas leonas. pic.twitter.com/gxDwU4C3wl“ — Nathy Peluso (@NathyPeluso) December 30, 2020

"La performance es la clave de mis pilares" Háblame de Calambre, tu álbum debut. ¿Por qué lo llamas así? "Es una palabra que me provocaba cosas importantes, enérgicas y eléctricas. Cosas que te atraen y te atraviesan. Esto es lo que yo quiero provocar con este disco y fue el punto de partida, pues todos los temas tienen algo que te cruzan, ya sean por lo enérgico, lo doloroso, la alegría... pero siempre tienen algo que impacta. Por lo menos ese fue mi propósito: después de un calambre nunca vas a estar igual porque hay algo que te pegó fuerte". ¿Cuál es tu canción favorita del disco y por qué?



"Es difícil porque es un disco que por cualquier óptica a mí me mueve algo importante, pero es verdad que con 'Buenos Aires' tengo algo especial, pues me provoca muchas cosas. Y también la historia de cuándo salió, el que haya estado nominada a los Grammy, el cantarla en la gala... digamos que esta canción es una muy buena amiga. Entonces le tengo mucho cariño. También 'Puro veneno' me vuelve loca y en general todo el desenfreno de la salsa". ¿Has tenido en este álbum alguna fuente de inspiración en especial? "Lo cierto es que está hecho en un tiempo bastante largo porque lo empecé a hacer en medio del tour de 'La Sandunguera'. Entonces yo escribía cosas, las dejaba, las retomaba... yo creo que lo que realmente me inspiró fue lo que vivía en ese momento, mis relaciones, mis vínculos... en definitiva, el amor. El amor me inspiró mucho para este disco, antes no había escrito tanto de amor y en este disco lo hice. También porque me hice adulta y viví muchas experiencias desde otras perspectivas, lo que es estar enamorada, vivir la pasión, experimentar el sexo... muchas cosas que yo vivía. No es algo concreto, es más las vivencias que fui experimentando". Te has convertido en una auténtica "reina de la performance" porque cada vídeo y cada creación tuya va siempre con una intención. ¿Qué significado tiene para ti?



"Gracias por ese halago de icono de la performance, para mí es el mejor piropo que me dijeron en el día. Para mí, la performance es una de mis búsquedas claves y una de mis investigaciones más profundas. Estudié teatro físico, me gusta investigar el movimiento y el qué puede provocar en las personas. Y todo esto siempre desde la improvisación. Yo siento que inevitablemente forma una parte clave de mis pilares y enriquecen un montón mi propuesta. Siento que todas mis perfomances son facetas mías y personajes diferentes; al final es proponer cosas distintas y diferentes a la gente y sobre todo no limitarse". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Playz (se dice pleis) (@playz.es)“ “